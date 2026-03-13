La millonaria oferta por Ian Subiabre que rechazó River Plate: el pedido del Chacho Coudet

River desestimó una oferta por Subiabre por pedido de Coudet (Crédito: X @RiverPlate)

En medio de la expectativa del debut de Eduardo Chacho Coudet como entrenador de River Plate, el club rechazó una oferta millonaria por una de sus joyas. El elenco de Núñez desestimó una propuesta de 10.000.000 de euros (más de 11.5 millones de dólares) del Trabzonspor de Turquía.

En la decisión tuvo que ver el pedido expreso del entrenador a la dirigencia del Millonario: que no se desprenda de ningún jugador, al menos hasta el mercado de junio. Incluso, el flamante estratega de River considera a Subiabre una pieza muy importante y tiene depositadas muchas expectativas en él.

De hecho, en el duelo contra Huracán en Parque Patricios por la fecha 10 del Torneo Apertura, lo incluyó entre los titulares. Una clara muestra de respaldo y confianza en las capacidades del juvenil de 19 años.

El elenco de Núñez desestimó una propuesta del Trabzonspor de Turquía por el juvenil de 19 años(Fotobaires)

Hasta el momento, Subiabre lleva jugados 31 partidos con los colores de River. El extremo marcó dos goles y brindó tres asistencias desde su debut. En 2024, el extremo tuvo su estreno con el plantel superior del Millonario, participó en la Copa Libertadores y fue protagonista en la Reserva campeona. A nivel internacional, tuvo la posibilidad de disputar dos amistosos con la selección chilena, aunque posteriormente eligió jugar para Argentina tras recibir el llamado de Diego Placente. Su desempeño contribuyó a que el seleccionado Sub 20 obtuviera el subcampeonato en el Mundial.

El ascenso de Subiabre al profesionalismo no estuvo exento de obstáculos económicos. Su familia, oriunda de Comodoro Rivadavia, enfrentó limitaciones para costear los viajes a Buenos Aires, hasta que Claudio Junior Fernández, presidente de la filial riverplatense de la ciudad sureña, facilitó sus primeras pruebas en River Plate y viajó junto a él a Europa, donde probó suerte en Levante, Villarreal y Valencia.

El delantero regresó temporalmente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), hasta que en un amistoso en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino llamó la atención de Pablo Aimar, quien lo convocó a la Sub 15. Fue en 2020 cuando se instaló de manera definitiva en la capital argentina, dando inicio así a su carrera profesional.

El rendimiento mostrado tanto en River como en la selección Sub 20 argentina ha llamado la atención del fútbol europeo. Según información de Caught Offside, Chelsea, Arsenal, West Ham y Aston Villa, de la Premier League, además del Benfica de Portugal y el Villarreal de España, lo tenían en carpeta para un posible traspaso en el futuro.

De hecho, según reveló el medio español Sport, Barcelona ofreció 10 millones de euros por la ficha del jugador en el mercado de junio del año pasado, cuando el zurdo estaba en negociaciones con River para extender su contrato, pero River Plate rechazó la propuesta y aseguró la continuidad del futbolista de 18 años hasta diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Vale recordar que hubo cierta tensión en la firma del nuevo contrato entre Subiabre y River, aunque la negociación se destrabó en la previa del Mundial Sub 20. El jugador es representado por otro producto resonante de la cantera del club: Claudio Paul Caniggia.