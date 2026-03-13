Despidieron a otro entrenador en Primera División: ya se fueron seis en apenas 9 partidos

Iván Delfino dejó de ser el director técnico de Estudiantes de Río Cuarto tras la derrota por 1-0 ante Belgrano de Córdoba en la décima fecha del Torneo Apertura, según informó este jueves el club cordobés a través de un comunicado. Con esta salida, Estudiantes de Río Cuarto se suma a la lista de seis clubes argentinos que se han quedado sin entrenador desde el inicio del campeonato, un fenómeno que tuvo su pico a fines de febrero.

El comunicado oficial del León informó: “La Dirgencia de Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto comunica a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, que se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como Director Técnico del plantel profesional..En este momento las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”.

Y completó: “Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino.Su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes. Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales, con la certeza de que su legado de esfuerzo y humildad seguirá guiando nuestro camino en la elite del fútbol profesional... ¡Gracias, Iván! ¡Hasta siempre!“.

Leandro Romagnoli está apuntado para suceder a Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto

El club de Río Cuarto había sumado solo 4 puntos en nueve partidos en este Torneo Apertura y reconoció en su mensaje la “huella imborrable” que deja Iván Delfino y su cuerpo técnico. Los cordobeses solamente pudieron ganarle a Huracán en condición de local, mientras que rescataron su otra unidad con el empate sin goles ante Argentinos Juniors en la misma condición.

En la siguiente jornada, Estudiantes tendrá que visitar a Racing en Avellaneda: la cita será este lunes 16 de marzo a partir de las 20 en el Cilindro. Aunque todavía no existen precisiones respecto al reemplazante, el principal apuntado es Leandro Romagnoli, quien peleó por la permanencia al frente de San Martín de San Juan el año pasado.

Previamente, la competencia ya había registrado las salidas de Daniel Oldrá de Instituto de Córdoba apenas en la segunda jornada, de Eduardo Domínguez de Estudiantes de La Plata por una oferta de Atlético Mineiro, y de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell’s, tras un mal inicio. A estos casos se les sumaron las renuncias de Marcelo Gallardo en River y de Hugo Colace en Atlético Tucumán.