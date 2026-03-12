Deportes

El enorme elogio de Horacio Pagani para Tomás Aranda, el juvenil de Boca: “Es el futuro Messi del fútbol argentino”

El organizador de juego, de 18 años, irrumpió con fuerza en el primer equipo y empieza a ganarse la confianza de Claudio Úbeda

Tomás Aranda se ganó los elogios del mundo del fútbol (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El rápido ascenso de Tomás Aranda en el primer equipo de Boca Juniors despertó un especial entusiasmo, consolidando al mediocampista de 18 años como titular bajo la dirección de Claudio Úbeda y posicionándolo como uno de los jugadores más prometedores surgidos del semillero en la actual gestión del presidente Juan Román Riquelme. Su desempeño reciente, en particular la actuación ante Lanús en la victoria por 3-0 y en el empate con San Lorenzo, fue destacado por el periodista Horacio Pagani, quien lo catalogó como “el futuro Messi del fútbol argentino”.

Desde su debut a comienzos de 2026, Aranda acumula elogios tanto del cuerpo técnico como de los hinchas xeneizes. En un contexto irregular de Boca, su rápida adaptación y su rendimiento lo han posicionado como uno de los jugadores a seguir, dado el atrevimiento que mostró en cada oportunidad que tuvo.

“Aranda es el futuro Messi del fútbol argentino. Juega todas las pelotas bien y tiene muchas condiciones. Va a ser figura si lo dejan jugar”, fueron las palabras que eligió Pagani para augurarle un prometedor porvenir al juvenil mediocampista, tras apenas su segundo encuentro como titular en el equipo de Claudio Úbeda.

El elogio de Pagani a Tomás Aranda

Pagani también se refirió a los silbidos que tuvieron lugar en la Bombonera tras la igualdad de Boca 1-1 con San Lorenzo. “Hay cuestiones políticas en el medio. No era un partido para silbar”, afirmó el periodista.

En cuanto a la irrupción de Aranda, para el DT trasciende el aspecto puramente futbolístico. Úbeda advirtió ante El Canal de Boca: “Tenemos que llevarlo de a poco, cuidándolo, sabiendo que tiene potencial, pero tenemos que protegerlo para que esa evolución sea progresiva. Nos va a servir mucho”.

El periodista se refirió a los silibidos en la Bombonera tras el duelo con San Loreno

Para el entrenador, el contexto de presión y expectativas dentro del club exige un acompañamiento especial a los jugadores jóvenes cuya irrupción puede provocar reacciones desmesuradas. “Fundamentalmente creo que todos nosotros y el medio en general tenemos que tratar de proteger a los jugadores jóvenes cuando debutan así, en un club como Boca y que su funcionamiento explota por todos lados y se sobredimensiona”, afirmó el Sifón.

El equilibrio entre los méritos de Aranda y la gestión de su proyección es un desafío que Úbeda asume como central. El propio entrenador precisó que el mediocampista “es un chico muy tranquilo y tiene unas condiciones técnicas muy buenas”.

“Ya lo venimos viendo desde hace tiempo, de cómo se desempeñaba en Reserva. Hace dos o tres semanas cuando me preguntaban ante la necesidad de un volante ofensivo, dije que lo teníamos a él como primer objetivo en relación a como venía jugando”, explicó.

El impacto de Tomás Aranda en el primer equipo de Boca ha provocado reacciones en otros referentes del club y el ambiente del fútbol. El ex entrenador Claudio Borghi expresó en DSports Radio su recomendación sobre el estilo de juego del juvenil: “Esperemos que a Aranda no lo reten por gambetear. Algunos entrenadores empiezan a modificar por miedo a que pierdan la pelota, indican que la tiren para atrás para no perder la pelota”.

El coordinador de juveniles de Boca Juniors, Diego Chiche Soñora, fue quien impulsó una de las analogías más resonantes sobre el potencial de Aranda. En diálogo con Radio Continental, El ex futbolista sostuvo: “Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”, enfatizando las similitudes técnicas y el temple del joven futbolista con el histórico volante español.

Para fundamentar su comparación, Soñora precisó las virtudes del mediocampista: “Es rápido, te gana en el mano a mano y sabe cuáles son sus limitaciones físicas”.

Aranda, nacido en Ciudadela, llegó a las inferiores de Boca Juniors hace casi seis años. Desde su ingreso, el propio Soñora lo dirigió desde la Novena División, supervisando cada etapa de su desarrollo técnico y personal. El impacto del juvenil en la elite no sorprendió al cuerpo técnico. Según Soñora, la adaptación de Aranda al primer equipo fue notable: “Con 18 años se puso la camiseta de Boca y era un veterano jugando”.

