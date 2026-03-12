Asistencia de Delgado y remate de primera de Ascacibar: el gol de Boca ante San Lorenzo y la curiosa lesión en el festejo

*El gol de Ascacibar

Boca Juniors se puso en ventaja ante San Lorenzo con un gol convertido por Santiago Ascacibar, luego de una gran jugada en el segundo tiempo. El tanto fue merecido para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, porque en ese momento era más que el conducido por Damián Ayude, que logró la igualdad vía Gregorio Rodríguez.

Fue a los 55 minutos cuando Leandro Paredes encabezó la jugada y abrió hacia la izquierda, donde Miguel Merentiel desbordó y cedió para Milton Delgado, cuyo pase atrás lo conectó Ascacibar.

El tanto dejó buenas sensaciones en Boca Juniors porque Merentiel viene recuperando su nivel, Delgado lo confirmó y Ascacibar probó que en poco tiempo se supo acoplar a su nuevo equipo. En tanto que Paredes demostró nuevamente su conducción y claridad en el juego que incluyó una perla con un centro de rabona en el complemento.

La apertura del marcador se ajustó al trámite del encuentro. Boca Juniors había generado más que San Lorenzo y esa tendencia se profundizó en el inicio de la segunda mitad cuando supo capitalizar la mayor posesión y controló las acciones hasta que se puso en ventaja.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al conjunto boquense porque diez minutos más tarde Gregorio Rodríguez concretó la igualdad para el Ciclón, en el clásico por la décima fecha del Torneo Apertura, en el contexto de un cotejo friccionado y con mucha pierna fuerte en La Bombonera.

Ascacibar marcó su segundo gol con la camiseta de Boca Juniors (Foto: FOTOBAIRES)

El equipo de la Ribera llegaba entonado al duelo frente al Ciclón luego de su victoria frente a Lanús en La Fortaleza Granate, que cortó una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria. En aquel triunfo, Ascacibar marcó su primer gol con su actual camiseta. En el festejo, el Ruso sufrió un golpe involuntario en su rostro debido a que Merentiel, eufórico tras el tanto, lo empujó a Delgado, quien impactó en el ex futbolista de Estudiantes de La Plata.

La igualdad final generó el descontento de los hinchas, que reprobaron el resultado. Aunque en el juego, Boca Juniors fue superior a San Lorenzo, que terminó llevándose un punto.

Con este empate, Boca Juniors es sexto en la Zona A con 13 puntos y quedó a 6 del líder, Vélez. En la misma línea quedó San Lorenzo, que tiene peor diferencia de gol que el elenco xeneize.

Boca Juniors sumó su cuarto empate y además tiene tres victorias y dos derrotas. Restan ocho fechas para terminar la fase regular y de momento está consiguiendo el pase a los octavos de final, mientras se prepara para su debut en la Copa Libertadores, que será el mes próximo.

En la próxima fecha, Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe, el domingo desde las 22.00. Será un duro rival para el elenco a cargo de Úbeda, pues el Tatengue es segundo en el mismo grupo. Mientras, San Lorenzo recibirá a Defensa y Justicia el lunes a partir de las 18.30.