Un campeón del mundo con España sorprendió al aparecer como un hincha de Boca más en La Bombonera para ver el duelo ante San Lorenzo

David Silva, campeón mundial con España, estuvo en La Bombonera y desde la tribuna siguió el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo

La Bombonera tuvo otra visita ilustre y en este caso se trató del ex futbolista español David Silva, campeón mundial con su selección en Sudáfrica 2010 y leyenda del Manchester City. El ex volante de 40 años disfrutó del clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo.

Silva se encuentra de vacaciones en el país y pidió ir a la cancha del equipo boquense. Su presencia se dio a conocer por un hincha que subió una foto en su cuenta de Instagram. “Bienvenido, Maestro”, escribió Damián Schnaiderman en una historia en dicha red social y la imagen se viralizó pronto.

Luego, Silva también apareció durante la transmisión de ESPN y fue captado por las cámaras a los 30 minutos del encuentro. En ese momento se mostró muy atento a lo que pasaba dentro del campo de juego.

El exfutbolista español David Silva disfruta del ambiente en La Bombonera, sonriendo junto a un acompañante mientras luce una camiseta con los colores de Boca Juniors.

Hace 16 años, Silva ya había estado sobre el césped de La Bombonera cuando se entrenó allí junto a la selección española antes de un amistoso ante Argentina disputado en septiembre de 2010, dos meses después de consagrarse campeón mundial en Sudáfrica. En aquella ocasión, España perdió 4-1 y quedaron registradas imágenes del equipo en el histórico estadio argentino.

La presencia reciente de David Silva, campeón del mundo y de dos Eurocopas con España, se suma a las visitas de figuras internacionales que buscan presenciar partidos locales en La Bombonera. Actores como Willem Dafoe, músicos como Noel Gallagher, Johnny Depp, Rosalía, además de tenistas como Alexander Zverev y Victoria Azarenka, también han elegido asistir al mítico recinto.

A diferencia de otras celebridades, el histórico mediocampista eligió vivir la experiencia completa junto a los hinchas y se lo vio en la platea baja del templo azul y oro. Además, participó del recibimiento a pie de campo, donde se exhibieron banderas y se escucharon cánticos en un encuentro con clima intenso.

David Silva celebra el gol en la final de la Eurocopa 2012 que enfrentó a España y a Italia (Getty)

Durante su carrera, Silva defendió la camiseta de la selección española en 125 partidos, anotando 35 goles e integrando el plantel bicampeón continental en 2008 y 2012, además del título mundial de 2010. Brilló en el Manchester City entre 2010 y 2020, aportó 6 goles y 15 asistencias en la temporada 2011-2012, año en que fue clave para que el club se consagrara en la Premier League.

Regresó a la Real Sociedad en 2020 y conquistó la Copa del Rey el 3 de abril de 2021 en el estadio de La Cartuja tras vencer 1-0 al Athletic Club. Finalmente, David Silva anunció su retiro el 27 de julio de 2023 luego de sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior.

Ya retirado, David Silva se dio el gusto de presenciar un clásico del fútbol argentino y nada menos que en La Bombonera.