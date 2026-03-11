La agenda de los cuatro partidos que le darán continuidad a la 10ª fecha del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Banfield-Gimnasia, Argentinos-Central, Atlético Tucumán-Aldosivi e Independiente Rivadavia-Barracas Central animarán la Fecha 10 del Torneo Apertura

Si bien buena parte de las miradas estarán depositadas en el clásico que llevarán adelante Boca Juniors y San Lorenzo en la Bombonera, la actividad de la décima jornada del Torneo Apertura continuará este miércoles con cuatro compromisos. En el primer turno, a las 17.30, Banfield chocará con Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central. Para cerrar, a las 22, Atlético Tucumán se medirá con Aldosivi e Independiente Rivadavia jugará contra Barracas Central.

BANFIELD-GIMNASIA:

Gimnasia visitará a Banfield en el Florencio Sola

El Estadio Florencio Sola será el epicentro de la fecha 10 del Torneo Apertura cuando Banfield reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata. Ambos equipos llegan igualados con siete puntos en el Grupo B, separados apenas por la diferencia de goles. El conjunto dirigido por Pedro Troglio buscará consolidar la recuperación mostrada tras la victoria por 3-0 frente a Newell’s Old Boys, mientras que el elenco de Fernando Zaniratto intentará capitalizar su reciente empate ante Tigre para escalar posiciones en la tabla.

El Taladro ha mostrado una mejora defensiva en su último encuentro en casa, donde logró una victoria por 2-0 contra Aldosivi y no recibió goles, lo que marcó su mejor actuación en ese aspecto durante la campaña.

Por el lado de Gimnasia LP, el plantel que conduce Zaniratto ha transitado una racha irregular, como lo demuestran el empate 2-2 ante Tigre y la derrota por 1-2 frente a Rosario Central. Además, la disciplina ha generado preocupación: el equipo recibió 16 tarjetas amarillas en los últimos cinco partidos, lo que pone en riesgo a varios titulares y suele cortar el ritmo de juego con excesivas faltas.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Lautaro Villegas, Santiago López García, Lautaro Ríos, Lautaro Martín Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto y Augusto Max; Ignacio Fernández, Lucas Castro o Agustín Auzmendi y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Sebastían Zunino

Hora: 17.30

Televisación: ESPN Premium

ARGENTINOS JUNIORS-ROSARIO CENTRAL:

De la mano de Ángel Di María, Roario Central buscará pisar fuerte en la casa de Argentinos Juniors

El Estadio Diego Armando Maradona será escenario del encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central, programado para este miércoles a las 17.30 en la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo conducido por Nico Diez enfrenta la cita tras una serie de resultados adversos como local, que incluyeron una eliminación temprana en la Copa Libertadores y un empate agónico ante Barracas Central. Pese a este panorama, el ánimo del plantel se mantiene alto y el objetivo principal será cortar la racha positiva de su rival de turno.

El conjunto de La Paternal afronta el desafío con la tranquilidad de haber retenido a una de sus piezas creativas más buscada: Alan Lescano. El futbolista estuvo en la órbita de Boca Juniors, pero continuará en el club al menos hasta mitad de año.

En la vereda opuesta, Rosario Central llega fortalecido tras una victoria en el clásico frente a Newell’s, resultado que consolidó la confianza del grupo dirigido por Jorge Almirón. Si bien la lesión de Ángel Di María en ese encuentro generó preocupación, su impacto se atenuó gracias a la suspensión temporal del fútbol argentino, lo que otorga margen para la recuperación de piezas clave.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17.30

Televisación: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN-ALDOSIVI:

Atlético Tucumán-Aldosivi, duelo de necesitados en el Monumental José Fierro

El Estadio Monumental José Fierro será el escenario donde Atlético Tucumán reciba a Aldosivi este miércoles a las 22.00, en la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El partido marcará el regreso de Julio César Falcioni al banco de suplentes tras más de un año y medio alejado de la actividad. El entrenador asume un nuevo desafío en un contexto apremiante, con el objetivo de ordenar un equipo que busca dejar atrás una dura derrota ante Racing y recuperar la confianza en su juego.

La llegada del Emperador, reconocido por su capacidad para armar equipos sólidos en defensa, responde a la necesidad del Decano de sumar puntos y recomponer su estructura táctica. Su declaración al asumir (“Esperemos poner dos micros: uno delante del otro y empezar a sumar puntos”) resume la premisa de priorizar el orden defensivo como base para salir de la crisis. El equipo tucumano intentará corregir las descompensaciones y la falta de cohesión evidenciadas en el último encuentro como local, apostando a la experiencia de su nuevo técnico para encontrar respuestas rápidas.

Por su parte, el Tiburón atraviesa un momento complicado, con cuatro derrotas en las últimas ocho fechas y apenas dos goles convertidos en ese lapso. El equipo dirigido por Guillermo Farré se encuentra en los últimos puestos tanto de la tabla anual como de su zona, sin lograr traducir la posesión territorial en situaciones de peligro real. La necesidad de sumar puntos es urgente para el conjunto marplatense, que buscará revertir la tendencia negativa en un escenario históricamente adverso.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Yamil Possi

Hora: 22.00

Televisación: ESPN Premium

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-BARRACAS CENTRAL:

Independiente Rivadavia busca seguir firme en lo más alto de su zona

El Estadio Bautista Gargantini será el escenario donde Independiente Rivadavia reciba a Barracas Central este miércoles a las 22.00, en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, llega al compromiso como líder del Grupo B y escolta en la tabla anual, luego de dos empates consecutivos que no alteraron su posición de privilegio en la zona.

La Lepra mendocina atraviesa un momento positivo, consolidándose como uno de los equipos con identidad más definida del torneo. Tras un empate ante River que dejó la sensación de merecer más, el equipo buscará afirmarse ante su público y sostener el buen inicio de año. Además, la continuidad de Villa, garantizada por la dirigencia pese a los rumores de interés de Boca Juniors, aporta estabilidad a un plantel que mantiene la confianza en el proyecto encabezado por Berti.

Por el lado de Barracas Central, la irregularidad marca el presente del equipo dirigido por el Gallego Insúa. El empate agónico frente a Argentinos Juniors en La Paternal dejó la sensación de una oportunidad perdida para sumar de a tres, pese al destacado gol de su hijo y a un planteo defensivo que incomodó al rival. El conjunto visitante se encuentra lejos de la zona de playoffs y necesita recuperar la eficacia para aspirar a igualar o superar la campaña pasada.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; José Florentín, Tomás Bottari o Gonzalo Ríos; Matías Fernández y Juan Elordi; Sebastián Villa y Alex Arce o Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 22.00

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: