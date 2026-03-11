La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Ocurrió en el triunfo de Learner Tien en Indian Wells

La eliminación de Alejandro Davidovich Fokina en Indian Wells desató una polémica luego de que su entrenador, el argentino Mariano Puerta, le indicara que cediera un juego en el segundo set del torneo Masters 1000. El episodio, que se escuchó perfectamente en la transmisión de ESPN, generó polémica entre los fanáticos.

Durante el encuentro, Davidovich Fokina, número 19 del mundo, fue derrotado por el estadounidense Learner Tien por 4-6, 6-1 y 7-6 (4) en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. En un momento clave, cuando estaba por perder el segundo set, su entrenador le sugirió que permitiera perder un game para iniciar el set final con el servicio propio, provocando así un debate ético en el circuito profesional.

La instrucción de Puerta a su dirigido ocurrió cuando el marcador favorecía 5-1 al estadounidense en el segundo set. El ex tenista pronunció: “Dejalo este game. Arranquemos el tercero sacando. Dale, vamos”. Esta indicación apuntaba a aprovechar la posibilidad de empezar sirviendo en el set definitivo, quitándose la presión y la tensión por la manga que perdía por amplia distancia y era difícil de remontar. La táctica que, aunque se ha visto en otros torneos, genera controversia sobre su legitimidad. Finalmente, Davidovich Fokina no logró sumar puntos en ese juego y el partido se extendió a un tercer set.

Tien, con apenas 20 años y tres meses, terminó imponiéndose. Así, consiguió llegar a los cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez, convirtiéndose en el estadounidense más joven en alcanzar esa instancia en Indian Wells desde 1992, año en que su actual entrenador, Michael Chang, lo logró.

La polémica indicación de Mariano Puerta en Indian Wells

El consejo de Mariano Puerta fue recibido de forma clara desde el banco del español, en un momento en que el partido se encontraba desequilibrado a favor de Tien. La recomendación buscaba obtener una ventaja al iniciar el último set con el saque propio, decisión que intensificó el debate en torno a los métodos y la ética en el tenis profesional.

“No es mal consejo, pero decirlo así abiertamente obviamente refleja poca seriedad y es antideportivo”, subrayó un usuario en X (antes Twitter). “No creí lo que estaba escuchando”, sumó otro. “Está viendo que su jugador se está cansando, y quiere que ahorre energía. Si pelea cuesta arriba va a iniciar el otro set con la lengua afuera. Tiene sentido que suelte el set si está complejo”, lo defendió un tercer usuario. “Ah, mirá, ¿escuchaste?", se sorprendió el relator del partido en ESPN.

Davidovich Fokina y Mariano Puerta

La trayectoria de Mariano Puerta

Antes de sumarse al equipo de Davidovich Fokina en diciembre, Mariano Puerta fue entrenador de jugadores como Brandon Nakashima, Cristian Garin y Laslo Djere. Su carrera como tenista estuvo marcada tanto por logros —fue finalista de Roland Garros en 2005, donde cayó ante Rafael Nadal y N° 9 del ranking— como por las sanciones por doping.

Desde la última pena, ocurrida tras aquella definición ante el mallorquín, su carrera no volvió a ser la misma. “Me llevó mucho tiempo perdonarme a mí. Es un error que lo pague carísimo”, dijo en una nota con el ciclo de entrevistas #ManoAManoTeVe que llevó adelante la periodista Soledad Giménez en su Instagram.

“Me pude perdonar, pero me llevó un montón de tiempo. Estuve muy deprimido, estuve medicado durante muchos meses. Me costó superar esto. Nunca más pisé una cancha de tenis con vida. Jugué tres años más, pero estaba vacío. No me pude recuperar nunca mentalmente de este error. Fue un error gravísimo”, agregó entonces.