Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Irán retiraría a su equipo del Mundial 2026 por el conflicto bélico en Medio Oriente con Estados Unidos (Foto: Majid Asgaripour/WANA West Asia News Agency via Reuters)

El futuro de Irán en el Mundial 2026 se tornó incierto tras las recientes declaraciones de un funcionario gubernamental y la normativa estricta de la FIFA: si la federación renuncia, enfrentará sanciones económicas cercanas al medio millón de euros y su plaza será reasignada a otra selección. La situación respecto a la presencia del seleccionado iraní en la Copa del Mundo cambió radicalmente luego de que el ministro de Deportes Ahmad Donyamali afirmara que “desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.

Los posibles castigos a una retirada están especificados en el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 según el artículo 6, referente a “Retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución”. Si cualquier federación se retira hasta 30 días antes del inicio de la competición, recibirá una multa mínima de 275.000 euros. Si la decisión se toma en los 30 días previos al partido inaugural, la sanción económica se duplica: la multa será de al menos 550.000 euros. Además, la federación debe reembolsar todos los fondos que la FIFA le haya entregado para la preparación del equipo y cualquier otro pago relacionado con el certamen (el ingreso base por clasificación ronda los 10 millones de dólares).

No se trata solo de una cuestión financiera. El organismo rector contempla en su normativa la imposición de sanciones deportivas posteriores a la retirada, que pueden decantar en la exclusión del siguiente torneo internacional o la sustitución inmediata de la federación por otra. El momento en que se comunique la retirada, la gravedad del caso y las circunstancias atenuantes serán factores evaluados por la comisión disciplinaria de la FIFA.

Irak sería el gran beneficiado ante la presunta baja de Irán en el Mundial 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de vacancia, la plaza solo puede ser ocupada por otro país de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Según el reglamento en el apartado 6.7 se especifica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Para este ciclo clasificatorio, Asia cuenta con ocho equipos clasificados: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. Si se concretara la baja iraní, la plaza sería destinada a la siguiente selección con mejor desempeño en la región, papel que ahora ocupa Irak, siempre y cuando la entidad que maneja los destinos del fútbol mundial así lo decida. Esta selección, tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por un penal en el minuto 107, accedió al repechaje intercontinental.

Uno de los partidos del mini torneo, programado para el 31 de marzo en Monterrey (México), enfrentará al combinado iraquí con el ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam (que se medirán el 26/3 en la misma ciudad). Si Irak ingresa directamente al Mundial por la eventual baja de Irán, Emiratos Árabes Unidos pasaría a disputar la repesca intercontinental, en el caso que FIFA tome la decisión de darle su lugar por quedar por detrás de los iraquíes.

El último antecedente con una reasignación similar fue en el Mundial de Clubes, cuando el Club León tuvo que ser excluido y su plaza fue determinada en un partido entre Los Angeles FC y América de México, resuelto a favor del equipo de la MLS. La otra posibilidad es que los iraquíes se clasifiquen de forma directa y también lo haga el ganador de la llave de Repechaje Internacional que enfrentará a bolivianos y surinameses.

Es importante recordar que el combinado iraquí solicitó el aplazamiento del repechaje internacional debido a complicaciones derivadas del conflicto en Medio Oriente, lo que pone en duda su participación en el mini torneo a jugarse en territorio mexicano.

Los Príncipes de Persia, que clasificaron a su cuarto Mundial consecutivo, son el cuarto país asiático con más participaciones en citas de este tipo con un total de 7 (detrás de Corea del Sur con 12, Japón y Arabia Saudita, con 8 cada uno). Irán lideró su zona junto a Uzbekistán por la segunda ronda de las Eliminatorias del continente, por delante de la línea de Turkmenistán y Hong Kong, y obtuvo el boleto directo en el Grupo A de la tercera ronda, siendo líder de una zona compuesta por los uzbekos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte. Sólo perdió un encuentro ante los qataríes.

El ex basquetbolista norteamericano Shaquille O'Neal sorteó a Irán en la zona de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda (REUTERS/Mandel Ngan)

El cronograma mundialista indica que los iraníes debutarán el lunes 15 de junio ante Nueva Zelanda por el Grupo G de la Copa del Mundo en el estadio SoFi de Los Ángeles. El domingo 21 jugarán contra Bélgica en el mismo escenario y el viernes 26 harían lo propio contra Egipto en el Lumen Field de Seattle.

El contexto político añade obstáculos adicionales. La prohibición de entrada a Estados Unidos para los visitantes procedentes de Irán ya estaba vigente desde la lista de 19 países anunciada por la administración Trump en junio del año pasado. Aunque tanto el presidente de los EEUU como Gianni Infantino, mandatario de la FIFA, señalaron que Irán “es bien acogida en el Mundial pese al conflicto político”, existen interrogantes sobre las restricciones.

El futuro inmediato de la selección de Irán en el primer Mundial con 48 equipos sigue siendo incierto. Las próximas horas serán decisivas para definir si mantiene su derecho a participar o si la AFC deberá activar el mecanismo de sustitución previsto en el reglamento del torneo.

ASÍ SE JUGARÁ EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

El torneo tendrá la presencia de dos representantes de la Concacaf, junto a uno de la AFC, uno de la CAF, uno de la Conmebol y uno de la OFC. Es importante mencionar que este mini certamen se jugará durante la ventana internacional del 23 y el 31 de marzo en México (Guadalajara y Monterrey), en la que se definirá el destino de las últimas plazas mundialistas.

El formato del certamen establece que las cuatro selecciones con menor posición en el ranking de la FIFA se medirán en una ronda de semifinales. Por su parte, los dos equipos mejor ubicados en dicha nómina avanzaron de forma directa a las finales, donde esperarán a los ganadores de los cruces.

Las finales determinarán a los dos conjuntos que completarán el cuadro de participantes de la Copa del Mundo. Tras la reciente actualización del ranking de la FIFA, quedó establecido que República Democrática del Congo (56°) e Irak (58°) serán los que jugarán las definiciones ante los equipos que se eliminarán. Previamente, habrá cruces entre Jamaica (70°), Bolivia (76°), Surinam (123°) y Nueva Caledonia (149°).

Así se jugarán las llaves entre las seis selecciones por fuera de Europa que alcanzaron la repesca intercontinental:

- Nueva Caledonia vs. Jamaica: el ganador jugará la final contra RD Congo

- Bolivia vs. Surinam: el ganador jugará la final contra Irak

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/42)

Los grupos del Mundial 2026 (Crédito: Infobae)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores.