Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvevev y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de Indian Wells

Sebastián Báez se despidió del Masters 1000 de Indian Wells tras perder con claridad frente al ruso Daniil Medvedev, por 6-4 y 6-0 en uno de los cruces de la tercera ronda.

El argentino, ubicado en el puesto 53 del ranking ATP, no pudo reeditar el nivel de sus últimos partidos sobre cancha dura. El 11° del mundo estuvo implacable y en apenas 1 hora y 20 minutos se llevó el boleto a octavos de final, donde enfrentará al estadounidense Alex Michelsen.

Para Báez, el resultado marcó el final de su participación en un torneo en el que había comenzado a todo motor al arrollar al checo Jiri Lehecka (22°) por 6-4 y 6-1 en su debut en el cuadro principal.

El comienzo del partido mostró a un Báez competitivo, que intentó imponer su ritmo desde el fondo de la cancha y logró incomodar a un rival acostumbrado a dominar los intercambios largos en cemento. Durante gran parte del primer set, el argentino logró sostener sus turnos de saque y mantenerse cerca en el marcador.

Sin embargo, en el devenir del encuentro, Medvedev sacó a relucir su experiencia y su capacidad para controlar el ritmo de los puntos. Con su característico juego de contragolpe, apoyado en una defensa sólida y golpes profundos desde la línea de base, el ruso encontró el quiebre decisivo en el tramo final del set para quedarse con la manga inicial por 6-4.

Ese golpe anímico terminó marcando el desarrollo del partido: el segundo set fue prácticamente un monólogo del ex número uno del mundo, que elevó aún más su nivel, redujo los errores y comenzó a ejercer una presión más intensa sobre el argentino. Con devoluciones profundas y un control absoluto de los peloteos, Medvedev logró quebrar rápidamente y encadenó varios juegos consecutivos.

Báez, pese a su renovada versión capaz de vencer a varias figuras y exhibirse sólido en canchas rápidas (en el inicio de temporada superó a los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, además de alcanzar la final del ATP 250 de Auckland), esta vez no le encontró la vuelta al poderío del ruso, que selló el 6-0 que cerró el encuentro y le permitió ratificar su condición de candidato en el torneo.

Daniil Medvedev no le dio chances a Sebastián Báez (Fuente: Europa Press)

Medvedev prolongó su buen momento tras su reciente consagración en el ATP 500 de Dubái. Su tenis, basado en la precisión desde el fondo y una gran lectura táctica del juego, recuperó eficacia en sus últimas presentaciones.

Con esa fórmula dejó sin argentinos al primer Masters 1000 del año. Su próximo rival será Michelsen, ubicado en el puesto 44° del ranking ATP. El estadounidense, de 21 años, dio el golpe al eliminar a Fritz, undécimo cabeza de serie en el desierto californiano.

La caída de Báez se sumó a la sufrida este martes por Francisco Cerúndolo (20°) ante el británico Jack Draper (14°), que se impuso con nitidez por 7-5 y 6-1. En octavos de final lo espera nada menos que el serbio Novak Djokovic, que busca su sexta corona en este certamen y la primera en 10 años.