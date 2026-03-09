Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

Fancisco Cerúndolo se despide de Indian Wells tras caer ante Jack Draper en tercera ronda (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Con el inicio de la segunda semana del primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells, el argentino Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda tras caer ante el británico Jack Draper, por 6-1 y 7-5, en una hora y 18 minutos de juego.

Buscando continuar su camino de victorias sobre el cemento californiano, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del mundo, donde en la edición pasada alcanzó los cuartos de final, no pudo imponerse frente a Draper, defensor del título.

El mayor de los Cerúndolo, quien debutó en el certamen californiano en la segunda fase por ser cabeza de serie, había mostrado dificultades y aspectos por mejorar en su juego ante el francés Benjamin Bonzi (111°), proveniente de la clasificación, a quien logró vencer en el tie-break del tercer set.

Este lunes, el albiceleste volvió a mostrarse incómodo en varios tramos del partido. En el primer parcial no desplegó su mejor versión y, en tres ocasiones, el británico se adueñó de su servicio para adelantarse 6-1.

En el segundo set, con la expectativa de revertir el resultado, el porteño de 27 años mostró señales de recuperación. Se colocó rápidamente 2-0, pero Draper no se dejó intimidar e igualó en dos juegos por lado. A pesar de ello, Fran continuó buscando variantes y, en el noveno game, volvió a tomar ventaja, aunque no logró cerrar el parcial con su saque, terminando por perder tres games consecutivos y despidiéndose del torneo del desierto californiano por 7-5.

Los números reflejaron una jornada complicada para el argentino: le quebraron el servicio en seis ocasiones, ganó solo el 54% de los puntos con su primer saque y cometió 31 errores no forzados.

Su próxima presentación será en el Masters 1000 de Miami, que se disputará del 18 al 29 de marzo, torneo en el que defiende los cuartos de final.

Cabe destacar que Draper disputa apenas su segundo torneo del circuito ATP desde su participación en el US Open de agosto pasado, tras haber atravesado ocho meses de recuperación por una lesión en el brazo izquierdo. El británico de 24 años regresó a la competencia oficial la semana pasada en Dubai, donde superó a Quentin Halys (102°) antes de caer ante Arthur Rinderknech (28°). En su debut en Indian Wells, había vencido al español Roberto Bautista Agut (93°).

Novak Djokovic, máximo campeón de Indian Wells con cinco títulos, avanzó a la siguiente ronda tras vencer a Aleksandar Kovacevic (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Por su parte, el próximo rival del europeo será el serbio Novak Djokovic (3°), máximo campeón del torneo con cinco títulos, igualando al suizo Roger Federer, quien también sigue sumando victorias. Tras vencer en la segunda ronda al polaco Kamil Majchrzak (57°), este lunes Djokovic volvió a la cancha principal y superó al local Aleksandar Kovacevic (72°) por 6-4, 1-6 y 6-4.

El historial entre ambos indica que solo se enfrentaron una vez, con triunfo del serbio en Wimbledon 2021.

No obstante, Sebastián Báez (53°), el único tenista argentino que continúa en el certamen, jugará este lunes cerca de las 23:30 por la tercera fase ante el ruso Daniil Medvedev (11°), quien alcanzó la cima del ranking mundial en 2022 y es reciente campeón del ATP 500 de Dubai. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.