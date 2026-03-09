Deportes

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El argentino cayó en sets corridos: 6-1 y 7-5. Sebastián Báez es el único representante nacional que quedó en carrera y enfrentará al ruso Daniil Medvedev

Fancisco Cerúndolo se despide de Indian Wells tras caer ante Jack Draper en tercera ronda (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Con el inicio de la segunda semana del primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells, el argentino Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda tras caer ante el británico Jack Draper, por 6-1 y 7-5, en una hora y 18 minutos de juego.

Buscando continuar su camino de victorias sobre el cemento californiano, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del mundo, donde en la edición pasada alcanzó los cuartos de final, no pudo imponerse frente a Draper, defensor del título.

El mayor de los Cerúndolo, quien debutó en el certamen californiano en la segunda fase por ser cabeza de serie, había mostrado dificultades y aspectos por mejorar en su juego ante el francés Benjamin Bonzi (111°), proveniente de la clasificación, a quien logró vencer en el tie-break del tercer set.

Este lunes, el albiceleste volvió a mostrarse incómodo en varios tramos del partido. En el primer parcial no desplegó su mejor versión y, en tres ocasiones, el británico se adueñó de su servicio para adelantarse 6-1.

En el segundo set, con la expectativa de revertir el resultado, el porteño de 27 años mostró señales de recuperación. Se colocó rápidamente 2-0, pero Draper no se dejó intimidar e igualó en dos juegos por lado. A pesar de ello, Fran continuó buscando variantes y, en el noveno game, volvió a tomar ventaja, aunque no logró cerrar el parcial con su saque, terminando por perder tres games consecutivos y despidiéndose del torneo del desierto californiano por 7-5.

Los números reflejaron una jornada complicada para el argentino: le quebraron el servicio en seis ocasiones, ganó solo el 54% de los puntos con su primer saque y cometió 31 errores no forzados.

Su próxima presentación será en el Masters 1000 de Miami, que se disputará del 18 al 29 de marzo, torneo en el que defiende los cuartos de final.

Cabe destacar que Draper disputa apenas su segundo torneo del circuito ATP desde su participación en el US Open de agosto pasado, tras haber atravesado ocho meses de recuperación por una lesión en el brazo izquierdo. El británico de 24 años regresó a la competencia oficial la semana pasada en Dubai, donde superó a Quentin Halys (102°) antes de caer ante Arthur Rinderknech (28°). En su debut en Indian Wells, había vencido al español Roberto Bautista Agut (93°).

Novak Djokovic, máximo campeón de Indian Wells con cinco títulos, avanzó a la siguiente ronda tras vencer a Aleksandar Kovacevic (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Por su parte, el próximo rival del europeo será el serbio Novak Djokovic (3°), máximo campeón del torneo con cinco títulos, igualando al suizo Roger Federer, quien también sigue sumando victorias. Tras vencer en la segunda ronda al polaco Kamil Majchrzak (57°), este lunes Djokovic volvió a la cancha principal y superó al local Aleksandar Kovacevic (72°) por 6-4, 1-6 y 6-4.

El historial entre ambos indica que solo se enfrentaron una vez, con triunfo del serbio en Wimbledon 2021.

No obstante, Sebastián Báez (53°), el único tenista argentino que continúa en el certamen, jugará este lunes cerca de las 23:30 por la tercera fase ante el ruso Daniil Medvedev (11°), quien alcanzó la cima del ranking mundial en 2022 y es reciente campeón del ATP 500 de Dubai. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

El extremo albiceleste de 21 años se destacó con una buena acción y asistió a su compañero en la ventaja parcial de su equipo

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

El influencer le obsequió a la patinadora un exclusivo Bentley Brabus G-Class. “Solo lo mejor para mi reina”, sostuvo

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Carlo Ancelotti lo habría incluido en una prelista y viajó a verlo con el Santos, pero Ney es baja del partido por el Brasileirao. Los detalles

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

El defensor del Manchester United destacó el acompañamiento de sus compañeros como un pilar emocional tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió a principios de 2025

Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo

Tomas Koubek, arquero que vistió la camiseta de su selección y jugó en la Ligue 1 y la Bundesliga, protagonizo una jugada peculiar al sacar el balón del estadio

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación