Horacio Zeballos deslumbró en Indian Wells con un gran punto que dejó sin reacción a Jannik Sinner

Sucedió en Indian Wells

El argentino Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, logró un triunfo destacado en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells al vencer al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo en singles, y al estadounidense Reilly Opelka, por 6-4 y 6-4.

Sinner, que recibió una invitación especial para competir en el cuadro principal de dobles, no pudo imponer su jerarquía ante la sólida dupla hispanoargentina. Lo que quedó grabado en la memoria de los espectadores fue, sin dudas, un punto espectacular de Zeballos. Con el marcador 6-4, 3-1 y 0-30 en el segundo set, el italiano inició un saque sobre el lado de Cebolla y se desató un intenso intercambio mano a mano desde el fondo de la cancha, mientras Granollers y Opelka permanecían al margen.

Tras varios tiros, Sinner buscó abrir el punto sobre el revés del marplatense quien llegó esforzado y apenas pudo devolver la pelota. El italiano intentó definir con un contra-drop cruzado, pero el argentino se lució: por fuera de la red conectó un revés con slice paralelo que pasó por el estrecho espacio entre el poste de la red y la silla del umpire, dejando sin reacción a Opelka. La pelota picó limpia antes de la línea de fondo y se convirtió en un punto ganador perfecto, desatando la ovación del público.

Con este triunfo, el marplatense y el barcelonés, primeros cabezas de serie, avanzaron a los octavos de final del torneo californiano, donde se medirán con los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul. La dupla buscará superar lo conseguido en Indian Wells 2024, cuando llegaron hasta la final y cayeron frente al neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic.

Zeballos y Granollers arrancaron una nueva temporada compartiendo cancha, continuando una sociedad que comenzó en 2019 y que se convirtió en una de las más sólidas y respetadas del circuito. La combinación de experiencia, temple mental y regularidad en los torneos importantes los hizo destacar temporada tras temporada.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones de dobles en Roland Garros y el US Open 2025, consolidan su liderazgo en el circuito

Juntos suman 15 títulos ATP, con Roland Garros y el US Open como los más recientes y valiosos. Además, lograron imponerse en ocho Masters 1000: Canadá en 2019 y 2024, Roma en 2021 y 2024, Cincinnati en 2021, Madrid en 2021 y 2025, y Shanghai en 2023. A esos éxitos se suman los ATP 500 de Río de Janeiro en 2020, Halle en 2022 y Basilea en 2025, y los ATP 250 de Buenos Aires en 2020 y Bucarest en 2025.

Para Cebolla, estos logros se traducen en 27 títulos de dobles a lo largo de su carrera, lo que lo coloca entre los referentes históricos del tenis argentino en esta especialidad.

Un momento clave llegó en 2024, cuando tras consagrarse en mayo sobre el polvo de ladrillo de Madrid, la dupla alcanzó la cima del ranking mundial, convirtiéndose por primera vez en números uno. Para Zeballos, además, fue un hecho histórico: consiguió ser el primer argentino en la historia en llegar al número uno del ranking de dobles, un registro sin precedentes para el tenis nacional.