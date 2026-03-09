Deportes

El récord que logró Colapinto en Australia y fue destacado por la Fórmula 1: “Atrápalo si puedes”

El piloto argentino, a bordo del Alpine, logró ser el mejor de los pilotos en el dato que todos buscan

Guardar
Franco Colapinto fue el más rápido en carrera en el Gran Premio de Australia en la primera fecha de la temporada

Franco Colapinto comenzó su primer campeonato completo en la Fórmula 1 y el piloto de Alpine terminó 14° en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne. Sin embargo, logró un récord que todos los corredores buscan y fue destacado por la Máxima en sus redes.

El competidor bonaerense se adjudicó el dato de mayor velocidad en la carrera oceánica, donde registró 344 km/h. Esta marca enaltece al pilarense en un contexto en el que los competidores deben ahorrar energía en algunos sectores de los circuitos, ante la misma erogación de potencia de los motores eléctricos y los de combustión.

La F1 publicó este lunes una cámara a bordo en la que se ve cómo Colapinto alcanza esa velocidad. Su mérito fue en la parte final de la carrera, luego de su única detención en los boxes en la vuelta 48, cuando reemplazó los neumáticos duros por los blandos, que son los que más rápido consiguen adherencia en el asfalto. En las imágenes se ve la banda roja, que es el color que identifica a ese compuesto.

Este rendimiento le permitió repetir una marca personal: es la segunda vez en su carrera en la F1 que lidera la tabla de velocidad punta, luego de haber alcanzado 356,4 km/h en Las Vegas 2024 cuando era piloto de Williams, escudería con la que debutó el 1 de septiembre de ese año en Monza, Italia.

El argentino de Alpine fue reconocido con el premio “Speed Master”, distinción otorgada por un patrocinador de la F1 a quien registra la máxima velocidad de la carrera. Tras su logro, la categoría compartió en redes sociales el video del momento destacado, acompañado por el mensaje: “Atrápalo si podés”.

En la largada, Colapinto partió desde la décimocuarta posición con neumáticos duros, estrategia definida tras los movimientos previos en la grilla, que incluyeron un accidente de Oscar Piastri y la salida de Nico Hülkenberg desde boxes. Al inicio, perdió lugares al esquivar con grandes reflejos a Liam Lawson, lo que permitió a Max Verstappen adelantarlo.

Franco Colapinto logró la marca
Franco Colapinto logró la marca de velocidad más alta en Melbourne (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Después de ese comienzo complejo, el bonaerense reaccionó y superó a Valtteri Bottas (Cadillac) y más tarde a Fernando Alonso (Aston Martin). Intentó avanzar sobre Carlos Sainz (Williams), pero entonces debió ingresar a boxes para cumplir una sanción de “pase y siga” decidida por los comisarios deportivos por una infracción de Alpine antes de la largada.

Franco debió remontar posiciones después de recibir dicha penalización que lo relegó al fondo del pelotón, pero logró completar la cita australiana con la velocidad más alta entre los 22 competidores, subrayando tanto el potencial técnico de su monoplaza como su habilidad al volante. Además, logró administrar el neumático del compuesto duro durante 47 de las 58 vueltas de la carrera.

Tras cumplir la sanción, logró completar la carrera, aunque quedó sembrada la duda de lo que hubiera ocurrido sin penalización. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, llegó décimo y sumó un punto tras una largada brillante en la que avanzó cinco posiciones antes de caer una plaza.

El próximo compromiso del piloto argentino será el fin de semana siguiente en el Shanghai International Circuit, que retoma el calendario con el formato de carrera Sprint. Las actividades comenzarán el viernes 13 de marzo a las 00:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre. La clasificación para la carrera Sprint será a las 4.00 de la madrugada. Dicha competencia será el sábado a las 00.00 y la clasificación a las 4.00. A la misma hora será la carrera principal, el domingo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Un entrenador argentino es uno de los máximos candidatos a dirigir al Real Madrid

La dirigencia que comanda Florentino Pérez tiene apuntado para sustituir a Álvaro Arbeloa a un experimentado director técnico que actualmente dirige, pero que podría quedar liberado después del Mundial

Un entrenador argentino es uno

El fuerte debate que rodea al nuevo reglamento de la F1: los cambios que se podrían implementar en las próximas carreras

La flamante era técnica de la Máxima inició con múltiples críticas y se podrían tomar medidas para modificar ciertos aspectos para que el desarrollo no sea “demasiado artificial”

El fuerte debate que rodea

Paola Suárez oficializó su primera lista como capitana Argentina en Billie Jean King Cup

Julia Riera, Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus fueron las elegidas por la pergaminense

Paola Suárez oficializó su primera

Gastón Edul peleará en la Velada del Año VI contra Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo: el dardo de CR7

El periodista argentino, que cubre el día a día de la Selección y mantiene una estrecha relación con Messi, estará en el ring de Ibai Llanos ante un adversario muy especial

Gastón Edul peleará en la

La lectura de labios de la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

Los insultos y amenazas captadas en cámara entre los futbolistas durante la gresca en la final del Campeonato Mineiro

La lectura de labios de
DEPORTES
Un entrenador argentino es uno

Un entrenador argentino es uno de los máximos candidatos a dirigir al Real Madrid

El fuerte debate que rodea al nuevo reglamento de la F1: los cambios que se podrían implementar en las próximas carreras

Paola Suárez oficializó su primera lista como capitana Argentina en Billie Jean King Cup

Gastón Edul peleará en la Velada del Año VI contra Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo: el dardo de CR7

La lectura de labios de la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

TELESHOW
Las explosivas publicaciones de Wanda

Las explosivas publicaciones de Wanda Nara en Milán: ¿dedicadas a Mauro Icardi

Nueva polémica entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿la actriz usó el mismo vestido que el de la conductora?

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Una protesta estudiantil sacude la

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Quién es Noel De Castro, la candidata argentina a astronauta de la NASA: la historia que podría llevarla al espacio