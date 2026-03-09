El récord que logró Colapinto en Australia y fue destacado por la Fórmula 1: “Atrápalo si puedes”

Franco Colapinto fue el más rápido en carrera en el Gran Premio de Australia en la primera fecha de la temporada

Franco Colapinto comenzó su primer campeonato completo en la Fórmula 1 y el piloto de Alpine terminó 14° en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne. Sin embargo, logró un récord que todos los corredores buscan y fue destacado por la Máxima en sus redes.

El competidor bonaerense se adjudicó el dato de mayor velocidad en la carrera oceánica, donde registró 344 km/h. Esta marca enaltece al pilarense en un contexto en el que los competidores deben ahorrar energía en algunos sectores de los circuitos, ante la misma erogación de potencia de los motores eléctricos y los de combustión.

La F1 publicó este lunes una cámara a bordo en la que se ve cómo Colapinto alcanza esa velocidad. Su mérito fue en la parte final de la carrera, luego de su única detención en los boxes en la vuelta 48, cuando reemplazó los neumáticos duros por los blandos, que son los que más rápido consiguen adherencia en el asfalto. En las imágenes se ve la banda roja, que es el color que identifica a ese compuesto.

Este rendimiento le permitió repetir una marca personal: es la segunda vez en su carrera en la F1 que lidera la tabla de velocidad punta, luego de haber alcanzado 356,4 km/h en Las Vegas 2024 cuando era piloto de Williams, escudería con la que debutó el 1 de septiembre de ese año en Monza, Italia.

El argentino de Alpine fue reconocido con el premio “Speed Master”, distinción otorgada por un patrocinador de la F1 a quien registra la máxima velocidad de la carrera. Tras su logro, la categoría compartió en redes sociales el video del momento destacado, acompañado por el mensaje: “Atrápalo si podés”.

En la largada, Colapinto partió desde la décimocuarta posición con neumáticos duros, estrategia definida tras los movimientos previos en la grilla, que incluyeron un accidente de Oscar Piastri y la salida de Nico Hülkenberg desde boxes. Al inicio, perdió lugares al esquivar con grandes reflejos a Liam Lawson, lo que permitió a Max Verstappen adelantarlo.

Franco Colapinto logró la marca de velocidad más alta en Melbourne (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Después de ese comienzo complejo, el bonaerense reaccionó y superó a Valtteri Bottas (Cadillac) y más tarde a Fernando Alonso (Aston Martin). Intentó avanzar sobre Carlos Sainz (Williams), pero entonces debió ingresar a boxes para cumplir una sanción de “pase y siga” decidida por los comisarios deportivos por una infracción de Alpine antes de la largada.

Franco debió remontar posiciones después de recibir dicha penalización que lo relegó al fondo del pelotón, pero logró completar la cita australiana con la velocidad más alta entre los 22 competidores, subrayando tanto el potencial técnico de su monoplaza como su habilidad al volante. Además, logró administrar el neumático del compuesto duro durante 47 de las 58 vueltas de la carrera.

Tras cumplir la sanción, logró completar la carrera, aunque quedó sembrada la duda de lo que hubiera ocurrido sin penalización. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, llegó décimo y sumó un punto tras una largada brillante en la que avanzó cinco posiciones antes de caer una plaza.

El próximo compromiso del piloto argentino será el fin de semana siguiente en el Shanghai International Circuit, que retoma el calendario con el formato de carrera Sprint. Las actividades comenzarán el viernes 13 de marzo a las 00:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre. La clasificación para la carrera Sprint será a las 4.00 de la madrugada. Dicha competencia será el sábado a las 00.00 y la clasificación a las 4.00. A la misma hora será la carrera principal, el domingo.