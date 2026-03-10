Deportes

El testimonio que le inyectó polémica al debate sobre el regreso frustrado de Messi al Barcelona: “Xavi está en lo cierto”

Mateu Alemany, ex director deportivo del conjunto blaugrana, respaldó las declaraciones del ex entrenador sobre lo sucedido en 2023: “Nos dijeron que lo tenían”

Guardar
Messi es el máximo goleador
Messi es el máximo goleador histórico del club y el futbolista con más títulos (Nick Potts/PA Wire/dpa)

La reciente intervención de Mateu Alemany, exdirector deportivo del Barcelona y actualmente en el Atlético de Madrid, ha profundizado la controversia por el regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023. Alemany respaldó públicamente la versión de Xavi Hernández sobre las razones del fallido retorno de Lionel Messi, asegurando que la cúpula del club contaba con el visto bueno de LaLiga, pero fue el presidente Joan Laporta quien decidió frenar la operación.

Según el directivo, el regreso de Messi al Barcelona en 2023 no fue impedido por LaLiga ni por cuestiones económicas. El exdirector aseguró que el club tenía autorización de la Liga española y que la decisión final dependió exclusivamente del presidente del Barcelona, lo que reavivó el debate en el umbral de las elecciones de autoridades del conjunto blaugrana.

Xavi Hernández, sobre la vuelta frustrada de Messi

El pasado domingo, Xavi Hernández detalló a La Vanguardia cómo se desarrolló el proceso y quiénes participaron en la negociación para que Messi regresara al club catalán tras su partida en 2021, cuando tenía todo listo para firmar la renovación de su vínculo, pero el club desistió supuestamente por problemas para cumplir con el fair play financiero -el delantero se marchó al PSG-.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, explicó el excelso ex mediocampista.

El entonces técnico del plantel añadió: “Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el visto bueno se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, concluyó.

Sobre las versiones sobre por qué hizo pública esta historia, Xavi fue firme: “Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero. Eso es mentira.”

Insistió en que la responsabilidad de la decisión recayó en el propio presidente: “Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, subrayó.

Laporta desmintió esta versión. “Preparamos el contrato, se lo envío a Jorge Messi, que estuvo correctísimo, y eso fue a mediados de marzo me parece, si no recuerdo mal. Y en el mes de mayo vino Jorge Messi a mi casa y me dijo que no podía ser porque aquí tendría demasiada presión, que en Arabia también le ofrecían un gran contrato y que preferían ir a Miami. Yo les dije: ‘Escucha, respeto la decisión. Ustedes son soberanos para decidir lo que consideren’”, dio su testimonio.

Alemany hoy trabaja en el
Alemany hoy trabaja en el Atlético de Madrid

Javier Tebas niega el visto bueno de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, negó cualquier tipo de autorización institucional. “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el visto bueno”, afirmó Tebas durante una intervención en TVE.

“No es verdad lo que dice Xavi, LaLiga no autorizó nada”, reiteró el máximo dirigente de la Liga española.

La revelación de Mateu Alemany sobre Messi y el Barcelona

La controversia se reavivó este martes cuando Mateu Alemany, actual ejecutivo del Atlético de Madrid y director deportivo del Barcelona durante el intento de regreso, apoyó abiertamente la posición del entrenador azulgrana.

“Xavi está en lo cierto. Nos dijeron que tenían la autorización. Xavi está en lo cierto”, declaró Alemany para Movistar+.

Con estas palabras, respaldó la tesis de que el club tenía todo en regla con la patronal y que la decisión de descartar el regreso correspondió únicamente al presidente.

El respaldo de Alemany a la postura de Hernández añade fuerza a la tesis de que la decisión final fue interna y dejó a Messi y a los fanáticos del Barcelona sin la chance de una segunda etapa del máximo ídolo de la institución con la casaca blaugrana.

Messi y Xavi, una sociedad
Messi y Xavi, una sociedad que no pudo reeditarse como jugador y técnico (AFP PHOTO / JOSEP LAGO)

Temas Relacionados

Mateu AlemanyBarcelonaXavi Hernandezionel MessiJoan Laportadeportes-argentina

Últimas Noticias

Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

La Araña capitalizó las equivocaciones de la defensa para desnivelar la contienda por la ida de los octavos

Los dos goles y la

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

La Araña fue una de las figuras en el triunfo ante los ingleses en España. Además, Barcelona empató con Newcastle, Bayern Múnich goleó a Atalanta y Liverpool cayó con Galatasaray en Turquía

Con doblete de Julián Álvarez,

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

El equipo francés respondió a las versiones sobre una posible propuesta de Toto Wolff. Los detalles

La respuesta de Alpine ante

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

El uruguayo Diego Lugano se despachó contra el argentino, quien dejó la conducción técnica del equipo brasileño

Las fuertes críticas de un

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

Antonín Kinský sufrió dos caídas que derivaron en sendos goles y el DT lo sacó en el primer cuarto de hora

Cometió dos bloopers insólitos y
DEPORTES
El video del Cuti Romero

El video del Cuti Romero con el entrenador justo antes del cambio del arquero del Tottenham que abrió el debate

Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

TELESHOW
El tierno saludo de Antonela

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en un incendio

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz