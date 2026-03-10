El testimonio que le inyectó polémica al debate sobre el regreso frustrado de Messi al Barcelona: “Xavi está en lo cierto”

Messi es el máximo goleador histórico del club y el futbolista con más títulos (Nick Potts/PA Wire/dpa)

La reciente intervención de Mateu Alemany, exdirector deportivo del Barcelona y actualmente en el Atlético de Madrid, ha profundizado la controversia por el regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023. Alemany respaldó públicamente la versión de Xavi Hernández sobre las razones del fallido retorno de Lionel Messi, asegurando que la cúpula del club contaba con el visto bueno de LaLiga, pero fue el presidente Joan Laporta quien decidió frenar la operación.

Según el directivo, el regreso de Messi al Barcelona en 2023 no fue impedido por LaLiga ni por cuestiones económicas. El exdirector aseguró que el club tenía autorización de la Liga española y que la decisión final dependió exclusivamente del presidente del Barcelona, lo que reavivó el debate en el umbral de las elecciones de autoridades del conjunto blaugrana.

Xavi Hernández, sobre la vuelta frustrada de Messi

El pasado domingo, Xavi Hernández detalló a La Vanguardia cómo se desarrolló el proceso y quiénes participaron en la negociación para que Messi regresara al club catalán tras su partida en 2021, cuando tenía todo listo para firmar la renovación de su vínculo, pero el club desistió supuestamente por problemas para cumplir con el fair play financiero -el delantero se marchó al PSG-.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo”, explicó el excelso ex mediocampista.

El entonces técnico del plantel añadió: “Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el visto bueno se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, concluyó.

Sobre las versiones sobre por qué hizo pública esta historia, Xavi fue firme: “Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero. Eso es mentira.”

Insistió en que la responsabilidad de la decisión recayó en el propio presidente: “Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, subrayó.

Laporta desmintió esta versión. “Preparamos el contrato, se lo envío a Jorge Messi, que estuvo correctísimo, y eso fue a mediados de marzo me parece, si no recuerdo mal. Y en el mes de mayo vino Jorge Messi a mi casa y me dijo que no podía ser porque aquí tendría demasiada presión, que en Arabia también le ofrecían un gran contrato y que preferían ir a Miami. Yo les dije: ‘Escucha, respeto la decisión. Ustedes son soberanos para decidir lo que consideren’”, dio su testimonio.

Alemany hoy trabaja en el Atlético de Madrid

Javier Tebas niega el visto bueno de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, negó cualquier tipo de autorización institucional. “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el visto bueno”, afirmó Tebas durante una intervención en TVE.

“No es verdad lo que dice Xavi, LaLiga no autorizó nada”, reiteró el máximo dirigente de la Liga española.

La revelación de Mateu Alemany sobre Messi y el Barcelona

La controversia se reavivó este martes cuando Mateu Alemany, actual ejecutivo del Atlético de Madrid y director deportivo del Barcelona durante el intento de regreso, apoyó abiertamente la posición del entrenador azulgrana.

“Xavi está en lo cierto. Nos dijeron que tenían la autorización. Xavi está en lo cierto”, declaró Alemany para Movistar+.

Con estas palabras, respaldó la tesis de que el club tenía todo en regla con la patronal y que la decisión de descartar el regreso correspondió únicamente al presidente.

El respaldo de Alemany a la postura de Hernández añade fuerza a la tesis de que la decisión final fue interna y dejó a Messi y a los fanáticos del Barcelona sin la chance de una segunda etapa del máximo ídolo de la institución con la casaca blaugrana.

Messi y Xavi, una sociedad que no pudo reeditarse como jugador y técnico (AFP PHOTO / JOSEP LAGO)