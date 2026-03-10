Claudio Tapia: “Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”

El presidente de la AFA participó del lanzamiento de LPF Play y lanzó una ironía en medio de la investigación judicial por la que la dirigencia realizó un paro el último fin de semana

La presentación oficial de LPF Play, la nueva plataforma de transmisión de partidos impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se dio en un contexto marcado por la tensión judicial y el paro en las competencias nacionales. Durante el acto realizado este lunes, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, defendió la iniciativa y lanzó una ironía en medio de la investigación por presunta evasión fiscal. “Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, afirmó Tapia en el cierre de su discurso.

La aparición pública de Tapia coincidió con la previa de su declaración indagatoria, programada para el jueves 12 de marzo ante el juez federal Diego Amarante, en una causa donde también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ambos están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco, con un monto que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), supera los 19.000 millones de pesos. Tapia logró aplazar su citación judicial tras registrar un cambio de abogado, pero el juez Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas.

En el lanzamiento de la plataforma, Tapia hizo referencia a la importancia de este avance tecnológico para el fútbol argentino, destacando la federalización de las transmisiones y la inclusión del fútbol femenino y de ascenso. “Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que la AFA comenzó con un canal de streaming y que este proyecto busca que el fútbol vuelva a pertenecer a los clubes. “El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos”, agregó Tapia.

La plataforma LPF Play alcanzó en sus primeros días 455.000 usuarios únicos, 3.300.000 visualizaciones de video y 90% de partidos en vivo, cifras que, según Tapia, evidencian el interés y la demanda por contenidos federales. “En más de 150 países se vio. Se transmitieron 175 partidos en vivo”, detalló el presidente de la AFA. “Lo hicimos poniendo las cosas donde las teníamos que poner”, enfatizó.

Claudio Tapia venía de encabezar un encuentro dirigencial en Córdoba (AFA)

El contexto institucional también estuvo atravesado por el reciente paro del fútbol argentino, que impidió la disputa de partidos de todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue adoptada tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en respuesta a lo que calificaron como “embates del ARCA y el juez Diego Amarante contra la AFA”. Por esa razón, la fecha 9 del Torneo Apertura no se disputó.

Durante su intervención, Tapia defendió el trabajo de los clubes, el cuerpo técnico y los campeones del mundo presentes en el acto. “Hay que ser respetuosos de quienes vistieron nuestra camiseta, nos representaron, los campeones del mundo que están presentes, del 78 y 86, cuerpo técnico de nuestras selecciones juveniles, que por ahí estaban Pablo Aimar, Placente, Cesana...”, enumeró. También destacó el avance del fútbol femenino, que hasta hace cinco años no era profesional en Argentina.

El acto de lanzamiento de LPF Play se realizó en la previa de la declaración judicial de Tapia, quien reiteró su confianza en el proyecto y en la transparencia del accionar dirigencial. “Lo hicimos poniendo las cosas donde las teníamos que poner”, manifestó el presidente de la AFA.

Otras frases destacadas de Claudio Tapia:

“A los miembros del Comité ejecutivo, a todos los que trabajaron en LPF Play, a Sergio Marchi, al secretario general de los técnicos, a los árbitros, a las árbitras, a los jugadores”

“Nosotros, con mucha hombría, pero con mucha capacidad, empezamos a soñar hace mucho tiempo. No solo para que en LPF Play se vieran los torneos de Proyección, el fútbol femenino, sino que se pudiera ver todo nuestro fútbol. Y la AFA comenzó con un canal de streaming, con nuestra plataforma, silenciosamente, pero con mucha convicción. Esto es el futuro y para construirlo había que tomar las decisiones que había que tomar, para que el fútbol fuera para los verdaderos dueños, los clubes de fútbol”.

“Nuestros técnicos, formadores, tienen la capacidad de darles a los chicos las herramientas para perfeccionarse. Somos líderes. En la mayoría de los equipos del mundo, nuestros campeones son capitanes. Nuestras jugadoras de la Selección son capitanas. Tenemos eso que no tienen muchos, somos ganadores. Porque somos ganadores trajimos la tercera, salimos bicampeones de América después de mucho tiempo. Confiamos en un técnico en el que no muchos confiaban, que decían no tiene experiencia. Porque confiamos, creemos en los proyectos. Y este es el gran proyecto del fútbol argentino”.

“Tener al fútbol dentro del fútbol, que podamos ver a nuestros equipos del Ascenso. Hasta el año pasado no lo podían ver, siempre pasaba algo, se cortaba la señal en la plataforma anterior. Hoy sí se pueden ver. 11 partidos en simultáneo en horario nocturno, 12 juegos del fútbol femenino”.

“Muchos equipos inauguran iluminación, inauguran vestuarios y hasta hace cinco años no había fútbol femenino. Y hoy es profesional. Faltan muchas cosas más”.

“Hoy es el gran día, un día histórico, el fútbol vuelve a ser del fútbol”.