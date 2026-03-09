AFA: el ex presidente de Racing Víctor Blanco declara en la causa por retención indebida de aportes

Víctor Blanco, ex presidente de Racing y dirigente de AFA, se presentó este lunes a declarar. (Fotos: Maximiliano Luna)

El ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA Víctor Blanco se presentó esta mañana a prestar declaración indagatoria ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Blanco llegó poco antes de las 10:30 a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, el el barrio de Retiro, para declarar como imputado en la causa por presunta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

Se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Llegó al edificio acompañado por su abogado Fernando Diaz Cantón. Fuentes de la defensa anticiparon que va a presentar un escrito y que tendría intención de responder preguntas.

Víctor Blanco, esta mañana en Tribunales

A las 12 se espera al secretario general de la AFA,Cristian Malaspina, quien llegará con su abogado Lucio Simonetti. Es el comienzo de una semana en la que se espera que declare el titular de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia.

Para el próximo miércoles a las 11 está citado el tesorero de AFA Pablo Toviggino y la ronda de indagatorias cerrará el jueves a las 12 con la presencia de Tapia.

El viernes pasado declaró Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), quien entregó un escrito pero no respondió preguntas.

Según fuentes del caso, Lorenzo negó cualquier vinculación con la falta de pago y detalló el organigrama de la AFA para argumentar que, por las competencias propias de su cargo, su rol es ajeno al área encargada de la liquidación o el depósito de impuestos y contribuciones.