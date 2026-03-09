El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

El influencer le obsequió un exclusivo Bentley Brabus G-Class

Jake Paul sorprendió a su prometida Jutta Leerdam regalándole un exclusivo Bentley Brabus G-Class valorado en £400.000 (USD 500.000) tras la destacada actuación de la patinadora en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. La atleta obtuvo el oro en los 1.000 metros femeninos y estableció un nuevo récord olímpico de 1:12.31, además de conseguir la plata en los 500 metros.

La muestra de reconocimiento llegó poco después de que Leerdam, quien se comprometió con el youtuber y boxeador en marzo del año pasado, cerrara su participación en la competición. El momento fue compartido por Paul en redes sociales, acompañando el video del lujoso obsequio con el mensaje: “Solo lo mejor para mi reina, trabajó duro por el oro y la plata, así que le compré un G Wagon de bronce”. Allí, se pudo ver a la patinadora con claras muestras de asombro mientras conocía el interior del vehículo.

Durante 2025, Paul se posicionó como el sexto boxeador mejor pagado, alcanzando los $50 millones de ganancias, principalmente tras medirse ante Anthony Joshua, una pelea realizada en diciembre y que terminó con la derrota de Paul en el sexto asalto. Como consecuencia de ese combate, el deportista estadounidense tuvo que someterse a dos cirugías por la fractura de mandíbula, situación que aplazará su regreso a los cuadriláteros.

Con más de 130 millones de dólares en ingresos acumulados por su carrera en el boxeo, Jake Paul adquirió durante el último año un rancho de USD 40.000.000 en Atlanta. El estadounidense adelantó en el pódcast de su hermano Logan que planea casarse y formar una familia con Leerdam, pero aclaró que la ceremonia se organizaría después de los Juegos Olímpicos para priorizar el entrenamiento de la patinadora, dejando la fecha para 2027, según informa The Sun.

La influencia de Jutta Leerdam se proyecta más allá de sus logros sobre el hielo. La atleta oriunda de ‘s-Gravenzande, en Países Bajos Meridional, se transformó en la deportista más seguida de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 gracias a su comunidad digital, que suma 6,1 millones de seguidores en Instagram, 2,8 millones en TikTok, 305.000 en Facebook y 12.000 en X. Esta presencia le permitió optar por una comunicación casi exclusiva a través de sus propios perfiles sociales, rechazando el trato tradicional con la prensa y consolidando su perfil de influencer.

Desde sus inicios, Leerdam combinó sus títulos deportivos —fue campeona mundial junior a los 18 años— con un discurso abierto sobre temáticas sensibles como la salud menstrual y las presiones asociadas al control de peso. Esta disposición permitió que conectara con un amplio público femenino, derribando barreras y tabúes apenas transitados en el deporte de alto rendimiento. Su involucramiento en estos temas le otorgó una influencia singular, reforzada por su exposición en las redes y por la cobertura mediática de su relación con Jake Paul.

El vínculo entre Leerdam y Paul captó la atención internacional desde 2023, cuando ambos comenzaron a difundir públicamente detalles de su relación a distancia entre Puerto Rico y los Países Bajos.

No todo han sido elogios ni aceptación. Leerdam cargó con críticas tras llegar a Milán en un jet privado y hacerlo separada del equipo de Países Bajos. Estas acciones alimentaron comentarios acerca de su estilo de vida y su nivel de exposición, reflejo de la atención mediática que acompaña cada uno de sus movimientos dentro y fuera de la pista.

En paralelo a este crecimiento, la neerlandesa ha contemplado un eventual retiro del deporte para volcarse de lleno a su carrera como influencer y potenciar su marca personal. El debate sobre su continuidad escaló justo antes de los Juegos, cuando generó una ola de comentarios al insinuar la posibilidad de abandonar la competencia y casarse con Jake Paul.