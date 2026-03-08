Deportes

Giro inesperado en el caso que involucró a Neymar con su ex cocinera: el posteo de la mujer

Tras la polémica por un supuesto reclamo judicial, la trabajadora brasileña contradijo públicamente las acusaciones y anunció medidas legales

Guardar
El comunicado que compartió la
El comunicado que compartió la ex cocinera de Neymar (@marcelalermy)

Este viernes, el medio brasileño Metrópoles difundió una presunta denuncia laboral contra Neymar que en las últimas horas quedó desmentida por su ex cocinera, Marcela Lermy Mingorance, quien negó de forma categórica cualquier acción legal en su contra o reclamo por condiciones laborales abusivas. La trabajadora utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y proteger su reputación ante la oleada de rumores y publicaciones que circularon en las plataformas digitales.

En un mensaje publicado en Instagram, Marcela Lermy Mingorance identificó directamente a Marcos dos Anjos como la persona que divulgó información falsa sobre ella. Según su testimonio, la persona “publicó contenido asociando indebidamente mi imagen a un supuesto proceso laboral. Dicha información es absolutamente falsa y no tiene ningún fundamento en la realidad”. Con estas palabras, la ex empleada de Neymar subrayó que su imagen fue utilizada sin su consentimiento y reiteró que no existe ningún procedimiento judicial, ni reclamo laboral de su parte contra el futbolista o su entorno.

Marcela Lermy Mingorance negó cualquier
Marcela Lermy Mingorance negó cualquier acción legal en contra del futbolista (@marcelalermy)

La noticia sobre la supuesta denuncia que fue difundida originalmente por el medio brasileño Metrópoles, atribuyó a la ex cocinera una serie de acusaciones: jornadas de hasta 14 horas diarias, trabajo para más de 150 personas durante eventos, lesiones físicas y una reclamación que rondaban los 50.000 dólares como indemnización. Estas versiones, que rápidamente se viralizaron y generaron debates en redes sociales, fueron descartadas por los dichos de la mujer, quien asegura que en ningún momento inició acciones legales ni exigió pagos o compensaciones por daños.

De acuerdo con los reportes originales, el caso habría puesto bajo la lupa las condiciones laborales en la residencia de Neymar en Mangaratiba, Río de Janeiro. El contexto mediático sumó gravedad al relato, señalando que la cocinera había solicitado una cifra alta por concepto de despido, horas extras, daños morales y gastos médicos, asegurando que la carga de trabajo le había provocado problemas de espalda e inflamación en la cadera. Además, se afirmó que el contrato preveía un horario reducido, pero que la realidad era distinta, con exigencias físicas como el traslado frecuente de grandes cantidades de carne y la gestión de compras voluminosas.

La ex empleada del brasileño
La ex empleada del brasileño aseguró que inició medidas legales hacia quienes relacionaron la denuncia con su imagen (@marcelalermy)

Sin embargo, Marcela Lermy Mingorance fue enfática al desmentir cada uno de estos puntos. “Nunca he presentado una demanda por violación de la ley de trabajo o de acciones legales contra él o contra cualquier persona relacionada con él”, escribió en su declaración pública, publicada el 6 de marzo de 2026. De igual manera, manifestó que “ante la circulación de una información falsa que involucra mi nombre, quiero aclarar las cosas: trabajé para el atleta Neymar Jr. entre 2013 y 2018, siempre manteniendo una relación profesional basada en el respeto y la ética”.

La ex cocinera también precisó que ya se encuentran en marcha acciones legales hacia quienes resulten responsables de la difusión de información falsa. “Ya se están llevando a cabo medidas legales para eliminar el contenido y exigir cuentas a los involucrados”, aseguró. Su intervención pública tuvo como objetivo no solo proteger su nombre, sino también evitar que se sigan propagando versiones erróneas que afectan tanto su imagen como la del futbolista.

Temas Relacionados

NeymarMarcela Lermy MingoranceDeportes-Argentina

Últimas Noticias

“Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”: el enorme elogio de una ex figura de Boca Juniors al juvenil

El impacto del chico de 18 años en el primer equipo provocó que un referente del club lo asociara con un nombre emblemático del fútbol mundial

“Siempre pensé que Aranda era

La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

El delantero argentino tiene contrato con el Galatasaray hasta el 30 de junio y suena como incorporación. Una gloria del Millonario se ilusionó

La sentencia de una ex

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

El equipo de Parque Patricios mostró imágenes del primer entrenamiento del defensor que llegó procedente de Boca Juniors en condición de préstamo

La peculiar presentación de Lucas

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

El asesor ejecutivo y líder del team francés se refirió al resultado del equipo en Melbourne

La tajante frase de Flavio

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

El piloto mexicano concretó su esperado regreso en el Gran Premio de Australia junto a Cadillac Formula 1 Team, enfrentando nuevos retos y reafirmando su compromiso de dejar huella en la máxima categoría del automovilismo. Qué espera de esta temporada, según afirmó a GQ

Checo Pérez volvió a la
DEPORTES
“Siempre pensé que Aranda era

“Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”: el enorme elogio de una ex figura de Boca Juniors al juvenil

La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

TELESHOW
El video del desenfrenado baile

El video del desenfrenado baile de Mauricio Macri en la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea a casi un mes del parto: “El templo de mis tres hijos”

Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

INFOBAE AMÉRICA

Mojtaba Khamenei es el nuevo

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán

“Aunque no soy soldado, no me siento como una civil”: el enorme esfuerzo de las esposas ucranianas en tiempos de guerra

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”