El trompo que le hizo perder 23 posiciones al argentino Mattia Colnaghi y el brutal accidente entre compañeros que obligó a suspender la carrera de Fórmula 3

Mattia Colnaghi no tuvo un debut deseado en la Fórmula 3. El argentino inició su camino a la F1 con la escudería MP Motorsport en el Gran Premio de Australia. Después de destacarse en la clasificación con una buena actuación, el piloto albiceleste perdió el control de su monoplaza en la segunda vuelta en Melbourne y se fue de la pista. La carrera Sprint de la divisional se suspendió en la séptima vuelta por un fuerte accidente y el nacido en Monza finalizó 30°. Bruno del Pino se quedó con la primera victoria del año.

El joven de 17 años, que forma parte de la academia de pilotos de Red Bull, comenzó la carrera en la séptima ubicación. Colnaghi (nacido en Italia pero que eligió representar a Argentina por su mamá) tuvo una correcta largada en la que peleó rueda a rueda con James Wharton. Incluso, pese a que perdió la posición con el competidor de Prema Racing, logró recuperar el séptimo lugar.

Sin embargo, todo su esfuerzo se esfumó en la segunda vuelta. El argentino intentó presionar a Maciej Gladysz, pero lo tocó levemente con la trompa en su ataque. Luego de quedar algo desestabilizado, Colnaghi perdió el control del monoplaza en la curva 12 y se fue de la pista. El piloto de MP logró sacar el vehículo de la leca y se reincorporó a la pista en la última posición (30°).

Luego del trompo, Colnaghi peleó en los últimos puestos con Nandhavud Bhirombhakdi y Matteo De Palo. La actividad en la pista se cortó por un brutal accidente entre James Wharton y Louis Sharp, quienes son compañeros de equipo en Prema. Ambos se tocaron en la curva cinco e impactaron con fuerza la pared. Los dos monoplazas destrozaron las protecciones. Inicialmente se ondeó la bandera roja que luego derivó en la suspensión de la carrera por la falta de tiempo para reparar los daños. Vale remarcar que la FP3 de la Fórmula 1 estaba pautada inmediatamente después de esta cita.

*El brutal accidente en la curva 5 entre los pilotos de Prema

El inicio del fin de semana en el Circuito de Albert Park no fue el mejor. Colnaghi no pudo completar la única práctica libre debido a un problema mecánico en su monoplaza: a poco más de seis minutos del final, una falla en el motor generó humo en la parte trasera y lo obligó a detenerse tras salir de boxes. Finalizó esa sesión en el 15º lugar entre 30 competidores, con un tiempo de 1:35.495, a más de ocho décimas del líder, el estadounidense Ugo Ugochukwu, quien registró 1:34.607. Pese al contratiempo, Colnaghi dio 16 vueltas durante los 39 minutos que duró la tanda.

A pesar de las dificultades en la práctica, Colnaghi se repuso en la sesión de clasificación: logró ubicarse en la sexta posición, luego de marcar un tiempo de 1:34.547, apenas a 360 milésimas del francés Théophile Naël, quien se quedó con la pole con 1:34.187. El joven ítalo-argentino aseguró así una plaza de privilegio en la tercera fila para la carrera principal, clave en su objetivo de consolidarse como referente de la categoría. Sus compañeros Tuukka Taponen y Alessandro Giusti concluyeron en los puestos 14 y 16 respectivamente.

Mattia Colnaghi competirá por primera vez en la Fórmula 3 (@matticolnaghii)

Mattia Colnaghi, hijo de padre italiano y madre argentina nacida en Chubut, fue claro en su objetivo para el fin de semana. “Me iré conforme de Melbourne si termino entre los siete primeros de la competencia principal del domingo”, expresó en diálogo con Infobae. Además, se mostró feliz de competir por la Argentina pese a no haber vivido nunca en el país. “Es un orgullo para mí. Nunca viví en Argentina, pero mi madre (Martina Bisio) es argentina y tengo mucha familia acá”, sostuvo.

La elección de la nacionalidad deportiva responde, además, a la numerosa presencia italiana en las principales categorías promocionales, donde figuran Matteo De Palo, Brando Badoer y Nicola Lacorte. Colnaghi consideró que “la superpoblación de pilotos italianos” también influyó en su decisión, abriéndole, según espera, mayores posibilidades de obtener apoyos de empresas nacionales e incrementar su base de seguidores en Argentina.

El joven, integrante del programa junior de Red Bull, remarcó cómo la presión en esta etapa resulta inevitable y necesaria. “Sé que estar en Red Bull me va a dar un poco más de presión, pero creo que es una cosa necesaria para llegar a la Fórmula 1 y para quedarse en la Fórmula 1”, explicó. De cara a su desempeño en Melbourne, subrayó: “Tengo que enfocarme mucho más allá de que estaré en el mismo lugar donde van a estar mis ídolos de la F1. Pero yo debo asumir mi compromiso”.

A pesar de que su presentación en la Sprint no se desarrolló de la mejor manera, Colnaghi tendrá revancha en la carrera principal del Gran Premio de Australia de la Fórmula 3, la cual está pautada para el sábado 7 de marzo a las 18:50 (hora argentina).