El especial entrenamiento de Anthony Joshua tras el fatal accidente en Nigeria en el que murieron sus dos amigos

El boxeador mostró la preparación que lleva a cabo

Anthony Joshua ha regresado al gimnasio de Finchley, donde dio sus primeros pasos en el deporte, para intensificar su entrenamiento después del accidente automovilístico en Nigeria que el 29 de diciembre pasado le costó la vida a dos amigos cercanos y marcó un giro en su carrera. Elboxeador sobrevivió, pero se ha sometido a varios meses de recuperación física, concentrándose especialmente en la rehabilitación de sus costillas.

El accidente se produjo solo diez días después de que Joshua consiguiera una victoria sobre el youtuber y boxeador Jake Paul en Miami, consolidando otra página en su trayectoria profesional. En el siniestro perdieron la vida Kevin “Latz” Ayodele, su entrenador personal, y Sina Ghami, terapeuta de larga data en su equipo.

El accidente tuvo lugar en la autopista Lagos-Ibadan —conocida por ser la más peligrosa de Nigeria—, donde un vehículo todoterreno Lexus, en el que viajaban cinco personas, colisionó contra un camión estacionado.

El boxeador británico, de 36 años, compartió recientemente imágenes y videos de su reencuentro con Sean Murphy, su primer entrenador, resaltando que dedica “tiempo de calidad” a este nuevo ciclo de entrenamientos, según su propia publicación en redes sociales.

La decisión de regresar al Finchley Amateur Boxing Club representa mucho más que un gesto simbólico: Joshua, cuyo primer contacto con el boxeo a los 18 años buscaba alejarlo de los problemas en las calles de Londres, ha optado por trabajar nuevamente bajo la guía de Sean Murphy, el entrenador que lo acompañó hasta alcanzar los campeonatos nacionales y que sentó las bases de su victoria olímpica.

Esta etapa marcó el inicio de una laureada carrera que luego se consolidó bajo Rob McCracken, guía del equipo olímpico británico (Team GB), con quien Joshua obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y, posteriormente, los títulos unificados de peso pesado a nivel profesional.

Desde la derrota ante Oleksandr Usyk en septiembre de 2021, Joshua experimentó una serie de cambios técnicos y de equipo: primero contrató a Robert Garcia para la revancha contra Usyk, que también concluyó en derrota por puntos. Posteriormente, entrenó en Dallas con Derrick James, logrando triunfos frente a Jermaine Franklin y Robert Helenius.

Más recientemente, en sus tres últimas peleas —incluidas sus victorias ante Francis Ngannou y Jake Paul, además de la derrota contra Daniel Dubois—, Joshua estuvo bajo la dirección del entrenador británico Ben Davison.

Dos semanas después del trágico accidente en Nigeria, el propio Joshua mostró en sus redes sociales que había vuelto a los entrenamientos, en medio de los rumores de un posible retiro de la actividad profesional.

Adedamola Joshua, su tío, relató al portal local PM News que la noticia les produjo un “duro shock”, y que supieron del accidente únicamente después de recibir innumerables llamadas de allegados: “Fue realmente impactante”.

Días después, Adedamola aseguró a The Punch que su sobrino habría optado por retirarse del boxeo, señalando: “Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos alegra mucho, porque cada vez que pelea en el ring, nos emocionamos muchísimo. Cada vez que lo derriban, es como si se nos saliera el corazón del pecho. Todas esas emociones cada vez que pelea son demasiado traumáticas para nosotros también. Ahora que ha dicho que se va mientras la ovación es máxima, estamos contentos”.

El promotor Eddie Hearn, líder de Matchroom Boxing y figura cercana al boxeador, evaluó la situación en diálogo con Sky Sports: “Creo que querrá volver al boxeo, pero esa decisión la tomará él mismo cuando llegue el momento. Sin duda, no es una conversación que tendré con él en un futuro próximo”. Hearn remarcó que Joshua “necesitará tiempo física, mental, emocional y espiritualmente antes de tomar una decisión sobre su futuro”.