Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

*El arranque de Colapinto en Melbourne

Se terminaron las palabras y llegó la hora de la verdad en esta nueva era de la Fórmula 1. Los autos salieron a pista para la primera práctica libre en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, en el comienzo del Gran Premio de Australia. Y en la apertura de la temporada, el argentino Franco Colapinto fue protagonista.

En la tanda inicial, el piloto bonaerense de 22 años a bordo de su Alpine A526 fue logrando una mejor adherencia con los neumáticos en un trazado semipermanente que presenta una mayor suciedad que en un autódromo debido al uso que tiene. En sus primeros giros, Franco se ubicó séptimo en el clasificador. Más tarde, llegó a marcar un récord con un registro de 1m27s466, el más rápido de la sesión en ese instante. Pero la pista evolucionó rápido en su adherencia (o grip) y el pilarense se vio superado por Max Verstappen (1m22s920) con su Red Bull.

El piloto argentino empleó neumáticos medios y fue buscando los límites del coche con el correr de las vueltas. Cerca de cumplirse la primera media hora de la sesión, bloqueó sus gomas al llegar a una curva a la derecha y se despistó. Pero Franco controló su monoposto, que se frenó al transitar por la cama de leca y acto seguido volvió a la cinta asfáltica. Luego efectuó su segundo paso por los boxes donde los mecánicos chequearon si esa maniobra dejó algún daño.

*El despiste de Colapinto

Una vez de vuelta en carrera, Colapinto logró su mejor tiempo con 1m23s325 y dio 25 vueltas. Con gomas blandas (las que más rápido agarran adherencia) terminó en 16º y superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó 18º, a 7/10 del argentino. Si bien fue una primera salida a pista en el arranque del ciclo, no hay que restarle mérito a lo hecho por el pilarense. En su primer mano a mano luego de la pretemporada, logró estar adelante del francés (30 años), que comienza su octavo ejercicio completo en la F1 y su cuarta temporada con la escudería de Enstone.

El más rápido de la primera práctica fue Charles Leclerc, que lideró el 1-2 de Ferrari delante de Lewis Hamilton. El monegasco marcó 1m20s267 y su compañero quedó a 469/1000. Tercero resultó Max Verstappen, a 522/1000 del más veloz. No obstante, es todo prematuro y el primer pantallazo real se verá en la clasificación.

El campeón mundial Lando Norris tuvo inconvenientes mecánicos en su McLaren y solo pudo dar siete giros y terminó 17º.

En tanto que Aston Martin siguió con sus dolores de cabeza con el motor Honda. Un inconveniente en la unidad de potencia lo dejó a Fernando Alonso en los boxes durante la sesión inicial. Su compañero, Lance Stroll, no pudo completar la actividad en esa tanda.

La segunda sesión se llevará a cabo a las 2.00 de la madrugada de este viernes (hora de Argentina). La tercera práctica será el viernes desde las 22.30 y el sábado a las 2.00 se realizará la clasificación. La carrera se disputará el domingo a la 1.00.