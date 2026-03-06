Deportes

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

El argentino salió a pista en Melbourne. Cometió un exceso, pero controló su auto y tuvo una buena tarea. Le sacó 7/10 a su compañero en Alpine

Guardar

*El arranque de Colapinto en Melbourne

Se terminaron las palabras y llegó la hora de la verdad en esta nueva era de la Fórmula 1. Los autos salieron a pista para la primera práctica libre en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, en el comienzo del Gran Premio de Australia. Y en la apertura de la temporada, el argentino Franco Colapinto fue protagonista.

En la tanda inicial, el piloto bonaerense de 22 años a bordo de su Alpine A526 fue logrando una mejor adherencia con los neumáticos en un trazado semipermanente que presenta una mayor suciedad que en un autódromo debido al uso que tiene. En sus primeros giros, Franco se ubicó séptimo en el clasificador. Más tarde, llegó a marcar un récord con un registro de 1m27s466, el más rápido de la sesión en ese instante. Pero la pista evolucionó rápido en su adherencia (o grip) y el pilarense se vio superado por Max Verstappen (1m22s920) con su Red Bull.

El piloto argentino empleó neumáticos medios y fue buscando los límites del coche con el correr de las vueltas. Cerca de cumplirse la primera media hora de la sesión, bloqueó sus gomas al llegar a una curva a la derecha y se despistó. Pero Franco controló su monoposto, que se frenó al transitar por la cama de leca y acto seguido volvió a la cinta asfáltica. Luego efectuó su segundo paso por los boxes donde los mecánicos chequearon si esa maniobra dejó algún daño.

*El despiste de Colapinto

Una vez de vuelta en carrera, Colapinto logró su mejor tiempo con 1m23s325 y dio 25 vueltas. Con gomas blandas (las que más rápido agarran adherencia) terminó en 16º y superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó 18º, a 7/10 del argentino. Si bien fue una primera salida a pista en el arranque del ciclo, no hay que restarle mérito a lo hecho por el pilarense. En su primer mano a mano luego de la pretemporada, logró estar adelante del francés (30 años), que comienza su octavo ejercicio completo en la F1 y su cuarta temporada con la escudería de Enstone.

El más rápido de la primera práctica fue Charles Leclerc, que lideró el 1-2 de Ferrari delante de Lewis Hamilton. El monegasco marcó 1m20s267 y su compañero quedó a 469/1000. Tercero resultó Max Verstappen, a 522/1000 del más veloz. No obstante, es todo prematuro y el primer pantallazo real se verá en la clasificación.

El campeón mundial Lando Norris tuvo inconvenientes mecánicos en su McLaren y solo pudo dar siete giros y terminó 17º.

En tanto que Aston Martin siguió con sus dolores de cabeza con el motor Honda. Un inconveniente en la unidad de potencia lo dejó a Fernando Alonso en los boxes durante la sesión inicial. Su compañero, Lance Stroll, no pudo completar la actividad en esa tanda.

La segunda sesión se llevará a cabo a las 2.00 de la madrugada de este viernes (hora de Argentina). La tercera práctica será el viernes desde las 22.30 y el sábado a las 2.00 se realizará la clasificación. La carrera se disputará el domingo a la 1.00.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoFórmula 1Alpine F1 Team

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El argentino se impuso a su compañero Pierre Gasly por más de siete décimas y mostró un rendimiento sostenido en su primer contacto con la pista. El segundo ensayo arrancará a las 2AM de este viernes

Franco Colapinto terminó 16° en

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

El futbolista se convirtió en fenómeno en redes sociales tras someterse a una sesión con ventosas. Las imágenes

La impresionante imagen de una

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La dirigencia a cargo de Juan Román Riquelme pretende cerrar su incorporación tras el cupo liberado por la salida de Lucas Blondel

Boca Juniors habría llegado a

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

El defensor central recordó la emoción por hablar con el astro argentino, mientras consolida su crecimiento en el fútbol italiano y su lugar en el conjunto nacional

La anécdota de Mariano Troilo

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Manuel Pérez explicó por qué apartó del cargo a Pablo Fornasari

“Hoy lo echo”: el presidente
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

TELESHOW
Ángel de Brito reveló el

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”