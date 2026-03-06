Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

Nico Varrone tuvo una buena labor en la primera práctica en Australia (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

El argentino Nicolás Varrone tuvo su ansiado debut en la Fórmula 2. El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) vio acción en la primera práctica que se disputa en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, Australia, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1, que comenzará este fin de semana.

Cumplida la primera media hora de la tanda hubo una bandera roja debido al accidente del estadounidense Colton Herta (Hitech), quien también se estrena en la categoría. El piloto de pruebas de Cadillac en la F1, pisó el piano en una curva a la derecha y perdió el control de su auto, que terminó impactando en la parte trasera sobre las defensas. La labor del norteamericano es seguida por los fanáticos argentinosm, ya que Varrone es piloto oficial de General Motors, dueño de Cadillac, y una buena faena del argentino podría abrirle las puertas para tener una posibilidad en la estructura de la F1.

La acción se reanudó luego de 12 minutos y Varrone siguió con su ritmo sostenido, pese a que hace seis años que no corre en monopostos. Del puesto 17º pasó al 19º, pero a los 11 minutos logró el 12º mejor crono y quedó a 840/1000 de la punta. Luego otros pilotos le mejoraron su tiempo, pero lo hecho por el bonaerense es otra muestra de su talento después de cinco temporadas en las carreras de Endurance con coches completamente diferentes.

En el final hubo otra bandera roja debido al accidente del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART). Una vez que se retiró el auto y se limpió la pista, se completaron los últimos dos minutos y Varrone terminó con el 14º puesto con un registro de 1m30s399 1,2 segundos del más veloz, el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

*El accidente de Herta

Fue una buena labor del corredor de Ingeniero Maschwitz que rompió el hielo con una prometedora presentación considerando su reingreso a una divisionales de Fórmula y contra pilotos que tienen más experiencia, tanto en la categoría como en otras promocionales de monopostos. Por caso, Varrone terminó adelante de su compañero de equipo, Rafael Villagómez (inicia su tercer año en la F2), que marcó 1m30s573 y fue 17º.

Sobre los objetivos de Varrone para esta temporada, Nico contó en una entrevista con Infobae: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Y agregó: “Es un circuito icónico, así que va a ser una emoción bárbara estar ahí. Al ser un circuito callejero, las primeras vueltas de práctica y hasta la clasificación en la pista va a estar muy verde. Pero de la práctica a la clasificación va a haber una gran mejora de pista, así que va a haber que estar muy atento a eso, a adaptarnos rápido al cambio de grip (adherencia al asfalto). Habrá que estar con cuidado las primeras vueltas, ya que va a estar muy sucio y hay que tener una buena estrategia para encarar un fin de semana, así que va a ser muy interesante”.

La actividad continuará en la madrugada de este viernes ya que a las 00.55 (hora de Argentina) se llevará a cabo la clasificación. La carrera Sprint será el sábado a las 00.10 y ese mismo día se realizará la competencia principal, a partir de las 21.25.