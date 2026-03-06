Deportes

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

El bonaerense fue de menor a mayor. Debutó con un 14º puesto y superó a su compañero de equipo. Fuerte choque de Colton Herta

Guardar
Nico Varrone tuvo una buena
Nico Varrone tuvo una buena labor en la primera práctica en Australia (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

El argentino Nicolás Varrone tuvo su ansiado debut en la Fórmula 2. El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) vio acción en la primera práctica que se disputa en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, Australia, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1, que comenzará este fin de semana.

Cumplida la primera media hora de la tanda hubo una bandera roja debido al accidente del estadounidense Colton Herta (Hitech), quien también se estrena en la categoría. El piloto de pruebas de Cadillac en la F1, pisó el piano en una curva a la derecha y perdió el control de su auto, que terminó impactando en la parte trasera sobre las defensas. La labor del norteamericano es seguida por los fanáticos argentinosm, ya que Varrone es piloto oficial de General Motors, dueño de Cadillac, y una buena faena del argentino podría abrirle las puertas para tener una posibilidad en la estructura de la F1.

La acción se reanudó luego de 12 minutos y Varrone siguió con su ritmo sostenido, pese a que hace seis años que no corre en monopostos. Del puesto 17º pasó al 19º, pero a los 11 minutos logró el 12º mejor crono y quedó a 840/1000 de la punta. Luego otros pilotos le mejoraron su tiempo, pero lo hecho por el bonaerense es otra muestra de su talento después de cinco temporadas en las carreras de Endurance con coches completamente diferentes.

En el final hubo otra bandera roja debido al accidente del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART). Una vez que se retiró el auto y se limpió la pista, se completaron los últimos dos minutos y Varrone terminó con el 14º puesto con un registro de 1m30s399 1,2 segundos del más veloz, el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

*El accidente de Herta

Fue una buena labor del corredor de Ingeniero Maschwitz que rompió el hielo con una prometedora presentación considerando su reingreso a una divisionales de Fórmula y contra pilotos que tienen más experiencia, tanto en la categoría como en otras promocionales de monopostos. Por caso, Varrone terminó adelante de su compañero de equipo, Rafael Villagómez (inicia su tercer año en la F2), que marcó 1m30s573 y fue 17º.

Sobre los objetivos de Varrone para esta temporada, Nico contó en una entrevista con Infobae: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Y agregó: “Es un circuito icónico, así que va a ser una emoción bárbara estar ahí. Al ser un circuito callejero, las primeras vueltas de práctica y hasta la clasificación en la pista va a estar muy verde. Pero de la práctica a la clasificación va a haber una gran mejora de pista, así que va a haber que estar muy atento a eso, a adaptarnos rápido al cambio de grip (adherencia al asfalto). Habrá que estar con cuidado las primeras vueltas, ya que va a estar muy sucio y hay que tener una buena estrategia para encarar un fin de semana, así que va a ser muy interesante”.

La actividad continuará en la madrugada de este viernes ya que a las 00.55 (hora de Argentina) se llevará a cabo la clasificación. La carrera Sprint será el sábado a las 00.10 y ese mismo día se realizará la competencia principal, a partir de las 21.25.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNicolás VarroneFórmula 2Van Amersfoort Racing

Últimas Noticias

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Manuel Pérez explicó por qué apartó del cargo a Pablo Fornasari

“Hoy lo echo”: el presidente

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

La decisión de conservar el “Teatro de los Sueños” como sede principal impactó el desarrollo y la ambición de los clubes locales, marcando el inicio de una nueva era de competencia

El secreto detrás del Etihad:

Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

La presencia de las estrellas del club en la residencia estadounidense incluyó elogios, regalos y un clima distendido, en honor a la obtención del campeonato de la MLS en 2025

Las perlitas de la visita

Video: el momento en el que el argentino Mattia Colnaghi sufrió un problema en el motor en la primera práctica en la F3

El piloto de Red Bull venía mostrando su potencial, pero no pudo completar la actividad

Video: el momento en el
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

Video: el momento en el que el argentino Mattia Colnaghi sufrió un problema en el motor en la primera práctica en la F3

La nueva etapa de Martin Odegaard: de las rutinas de alto rendimiento al desafío de la paternidad

TELESHOW
Catherine Fulop mostró fotos inéditas

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio de los cristales

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United