“¿Pueden bajar la voz?”: la insólita escena en medio de un partido en el Masters 1000 de Indian Wells

Una situación insólita no pasó inadvertida durante el partido entre Térence Atmane y Grigor Dimitrov por la primera ronda del Masters 1000 de tenis de Indian Wells. En el inicio del encuentro que se llevó a cabo en la cancha N°1, el árbitro debió frenar el saque del francés porque un grupo de personas se encontraba hablando en voz alta en uno de los sectores del estadio.

El hecho se dio cuando el duelo estaba empatado 1-1 en el primer set y Atmane se disponía a realizar su servicio con el marcador 40-40. En los instantes previos a sacar, el tenista galo escuchó murmullos a sus espaldas y divisó a los sujetos charlando en un tono elevado. Ante la incomodidad, prosiguió a gritar y hacer gestos en su dirección para advertirles que se callaran.

Las señales no alcanzaron a llamar la atención de los espectadores, que continuaban en la tertulia, como sin nada ocurriera. A todo esto, el juez de silla tomó la decisión de intervenir y, antes de frenar el juego, utilizó su micrófono. “¿Pueden bajar el tono de sus voces, por favor?“, comenzó el umpire. Ante la falta de respuestas, siguió: “¿Alguien podría avisarles?". Segundos después, las personas se dieron por aludidas y respetaron la indicación, recibiendo un aplauso del resto de los presentes.

El francés Térence Atmane realiza gestos a los espectadores que estaban hablando en el estadio

Cabe destacar que en el tenis no está permitido gritar ni molestar a los jugadores cuando están por sacar. La acción que se vio esta tarde en el encuentro de Indian Wells causó impacto en las redes sociales y se hizo viral en segundos junto a las imágenes. “Vayan a conversar al parque”, “qué lástima que mucha gente no tiene ni la mínima idea de las reglas de los deportes y solo asisten por presumir que estuvieron en el evento” y “muy lamentable, cada vez asiste más gente a socializar, no les importan los partidos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social X.

Otro de los datos de color del partido en el que el búlgaro Dimitrov terminó imponiéndose con parciales de 6-4, 5-7 y 6-4 sobre Atmane, fue la presencia del argentino David Nalbandian, quien es el entrenador del tenista ganador. El oriundo de Unquillo le dio varias indicaciones a su pupilo durante el encuentro. “Es más complicado pegarle con el viento. En la devolución podés pegarle, en los rallys usa más el slice. Es muy complicado”, aconsejó el Rey David.

En la próxima ronda, Dimitrov tendrá como rival al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y campeón del Abierto de Australia, quien hará su estreno en Indian Wells.