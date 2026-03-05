Deportes

La buena noticia que dio Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine a horas del arranque del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

El argentino habló en la previa del inicio de la actividad en pista en Melbourne y puntualizó en que el monoplaza A526 tendrá una mejora

Alpine recala al debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1 como uno de los equipos contendientes a pelear por los puntos de forma recurrente y pelear por ser “el mejor del resto”. Ante esta expectativa, Franco Colapinto, que llegó al primer día de actividad en Melbourne con una gorra de Boca Juniors, confirmó que el monoplaza A526 contará con una mejora respecto a los motores que les brinda Mercedes, que también le provee las unidades a McLaren y Williams.

El argentino palpitó lo que será el inicio en el Gran Premio de Australia y deslizó que el team con sede en Enstone contará con la versión más reciente del motor producido por la marca alemana. “Tenemos una mejora en el motor. Más que nada en cuanto a la fiabilidad. Vamos a poder usar un poquito más la potencia que teníamos baja por temas de fiabilidad”, comentó el pilarense en una entrevista con ESPN.

Este cambio asegurará que todas las escuderías equipadas con unidades de potencia de las Flechas Plateadas compitan en igualdad de condiciones técnicas. En este contexto, Alpine podría dar un salto en su rendimiento. Vale recordar que los motores Mercedes acumularon un impresionante kilometraje que superó los 20.000 km durante los test de pretemporada en Barcelona y Baréin, según especificó The Race. Con 352 giros en Baréin, Franco Colapinto arriba a la primera fecha con una experiencia de 2452 kilómetros al mando del flamante A526.

Alpine será motorizado por Mercedes
Alpine será motorizado por Mercedes por primera vez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Mercedes brindó una versión más vieja del motor a sus equipos clientes con el objetivo de maximizar el desarrollo de sus piezas. Según informó el medio citado, los ensayos se centraron en el rendimiento y la fiabilidad del nuevo propulsor sin enfrentar posibles dificultades relacionadas con la distribución simultánea a cuatro equipos ni con la disponibilidad de piezas de repuesto.

La normativa de la F1 prohíbe cualquier distinción de trato una vez iniciada la competencia oficial. El artículo 1.4 del Anexo C5 del Reglamento Técnico 2026 estipula que “cada motorista debe presentar un expediente de homologación que se aplique a todos los equipos de F1 a los que pretende suministrar motores”.

Para reforzar la transparencia, el reglamento especifica que “todas las unidades de potencia suministradas por un mismo motorista también deben funcionar de la misma manera” y se exige que sean “idénticas al expediente para cada equipo”.

Colapinto se refirió al nuevo reglamento y se mostró expectante sobre cómo será la evolución de los monoplazas en las primeras carreras. Respecto al trabajo durante la pretemporada, comentó: “Había muchas cosas que no teníamos ni idea cómo iban a funcionar. Aprendimos mucho del auto a nivel general como del setup o el motor. Había muchas cosas que eran pura incertidumbre hasta no subirte al auto y entender cómo funcionaban. Con el pasar de los días y las vueltas, íbamos entendiendo los problemas que teníamos de balance o mecánicos. Los íbamos entendiendo y mejorando. Eso es algo normal”.

El argentino hizo principal hincapié en cómo será el desarrollo de los vehículos. “Al principio de la temporada va a haber mucha evolución: en la dinámica, en la fiabilidad y de la performance del auto. Eso yo nunca lo viví. En 2024, eran autos muy avanzados. Las mejoras eran de una décima. Lo que cambiaba del auto era algo muy chiquitito que casi no se sentía. Este año no van a ser solo carreras de autos, sino que también va a ser de ingenieros y evoluciones. Yo no lo viví nunca”, destacó.

Por último, mencionó: “Tengo ganas de esa experiencia nueva. Ver cómo los autos van mejorando y progresando. Cómo cambia la cuestión aerodinámica y que tan grande son las mejoras. Es una experiencia diferente, pero con ganas de vivir eso. Al final, llegué y estaban muy avanzados”.

Más allá de que será su primera carrera en Melbourne con la F1, Colapinto ya tiene dos participaciones en el Circuito de Albert Park. “Contento de estar en Australia. Es un país que se disfruta mucho venir y no corro hace dos años. Acá me desacalificaron dos veces. Corrí dos veces y las dos me descalificaron. En la F3 que gané, me descalificaron. Y en la F2 quedé cuarto y también me descalificaron. Algo del piso, no sé. Había ganado un carrerón encima”, recordó el joven de 22 años.

Los primeros entrenamientos libres del GP de Australia se llevarán a cabo a las 22:30 (hora argentina). La carrera principal, que está pautada a 58 vueltas, será el domingo 8 de marzo desde las 01:00.

