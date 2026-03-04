Deportes

La medida que la Fórmula 1 adoptó para cambiar el “toque de queda” de los equipos por la tensión en Medio Oriente

La FIA junto con la organización de la Máxima determinaron que las escuderías podrán trabajar en los autos días que el reglamento no lo permite

Los equipos podrán trabajar más
Los equipos podrán trabajar más días en Australia por la tensión en Medio Oriente y la demora en la logística (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La Fórmula 1 flexibilizó los habituales “toques de queda” para los miembros de los equipos de cara al Gran Premio de Australia, una medida adoptada ante las alteraciones en la logística global causadas por el reciente conflicto bélico en Medio Oriente. Esta decisión, anunciada a días del inicio de la temporada en Melbourne, responde al impacto en los desplazamientos internacionales generado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias en la región.

El crecimiento de la tensión en la región no solo generó una crisis humanitaria, sino también una serie de bloqueos temporales en las principales rutas aéreas de Dubái, Abu Dhabi y Doha, lo que complicó el traslado del personal de las escuderías y material esencial para la competencia automovilística.

El miércoles, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó que los toques de queda habituales del miércoles y jueves por la noche, dispuestos para restringir la actividad del personal en el paddock antes de la competencia, no serían impuestos en esta ocasión debido a “fuerza mayor”. “Tras consultar con los comisarios de la competencia, debido a fuerza mayor y específicamente a las continuas interrupciones en viajes y transporte de carga experimentadas en la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del Artículo B9.5.1a es decir ‘Período Restringido 1’ y del Artículo B9.5.1b es decir ‘Período Restringido 2’ no se aplicarán en esta Competencia”, fue el informe al que accedió el medio especializado Motorsport.

De acuerdo con el reglamento deportivo de la F1, el “Período Restringido 1” abarca desde 42 horas hasta 29 horas previas al arranque de la primera sesión de entrenamientos (FP1), mientras que el “Período Restringido 2” rige desde 18 hasta cuatro horas previas al mismo evento de los días viernes. Esta alteración permite a los equipos una mayor flexibilidad para instalarse y preparar sus autos de cara al fin de semana de competencia.

La cancelación de vuelos y el cierre temporal del espacio aéreo sobre Medio Oriente forzaron a la F1 a implementar rutas alternativas para su personal y materiales críticos. Según el medio, la Máxima fletó tres vuelos chárter adicionales vía Tanzania y Singapur, asegurando la llegada oportuna de los miembros claves de las escuderías el martes por la noche a Melbourne.

El debut de la F1
El debut de la F1 será con el GP de Australia (REUTERS/Mark Peterson)

A pesar de las demoras, ninguno de los equipos reportó complicaciones operativas. No obstante, el riesgo fue notable para varios miembros de Mercedes y McLaren: ambas escuderías tenían planificado un test conjunto con Pirelli en el Circuito Internacional de Bahréin, país que también sufrió ataques recientes, incluyendo la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Manama, alcanzada por drones y misiles iraníes. El ensayo fue cancelado y todo el personal implicado logró evacuar de manera segura al inicio de la semana, junto después del inicio de las acciones militares en la región.

Frente a este contexto, el jefe del equipo Mercedes Toto Wolff expresó su preocupación por el impacto humano en medio de la creciente tensión: “Con la situación en curso en Medio Oriente, parece trivial hablar de deporte. Seguimos con preocupación los acontecimientos en desarrollo en la región y esperamos que la protección de la vida civil siga siendo primordial. Con una situación tan grave desarrollándose, sería poco útil hablar del posible impacto adicional en la F1 en las próximas semanas. Sabemos que la FIA y la F1 continuarán monitoreando los acontecimientos y tomarán las decisiones necesarias y correctas cuando corresponda”.

Las consecuencias del conflicto se extienden sobre el calendario próximo de la Fórmula 1. Si bien la apertura en el circuito urbano de Albert Park parece asegurada, hay incertidumbre respecto a la realización de los grandes premios en Bahréin y Arabia Saudita, las fechas 4 y 5 del cronograma tras las carreras en China y Japón, que le seguirán al GP en Australia que pondrá en marcha el 2026. La Máxima todavía dispone de una ventana de cinco semanas antes del arranque previsto en la cuarta jornada (10 al 12 de abril), pero los plazos logísticos exigirán una decisión definitiva en las próximas semanas.

Paralelamente, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA ya canceló su test de pretemporada y la cita inicial en Qatar, que debía celebrarse en dos semanas. Según las fuentes a las que accedió Motorsport, estiman que la decisión sobre la viabilidad de mantener o anular las fechas en Medio Oriente probablemente se tomará en el margen entre las carreras de China y Japón, pero advierten que un eventual reemplazo por competiciones en otros países, organizadas a último momento, resultaría inviable desde el punto de vista logístico y comercial.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

