Mundo

EN VIVO: El régimen iraní lanza una segunda oleada de misiles hacia Israel

El Ejército israelí informó que Irán había lanzado misiles hacia el país por segunda vez en menos de dos horas este miércoles

El humo se eleva después
El humo se eleva después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano, 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Hace cinco días comenzó el conflicto en Medio Oriente y aún no está claro cuando terminará. Por la madrugada, el Ejército israelí volvió a comunicar una nueva ola contra el régimen de Irán y el Líbano, donde se encuentran objetivos del grupo terrorista Hezbollah, claves para Israel.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “alguien dentro” del gobierno de Irán podría ser el más indicado para asumir el poder en Teherán una vez que finalice la guerra.

Aunque Irán mantiene ataques de represalia con misiles y drones contra Israel y distintos puntos del Golfo, interrumpiendo el tráfico y disparando los precios del petróleo, el ritmo de las ofensivas de la Guardia Revolucionaria Islámica muestra signos de desaceleración.

El conflicto, sin embargo, se extendió al Líbano, donde Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó misiles hacia Israel, lo que desencadenó ataques israelíes en Beirut y el despliegue adicional de tropas en el sur del Líbano.

La escalada y complejidad de la guerra plantearon interrogantes sobre el posible desenlace, mientras la administración Trump define los objetivos que busca alcanzar en el terreno.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

05:29 hsHoy

La Guardia Revolucionaria afirma tener el “control total” del estrecho de Ormuz

Petroleros son vistos frente a
Petroleros son vistos frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Amr Alfiky)

El ejército ideológico del régimen iranía afirmó que mantienen el “control total” del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio mundial de petróleo en la entrada del golfo Pérsico.

“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, declaró Mohamad Akbarzadeh, alto responsable de las fuerzas navales, citado por la agencia Fars.

Ante las amenazas de bloqueo por parte de Teherán, el presidente estadounidense Donald Trump indicó el martes que la Marina de Estados Unidos podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz “si fuera necesario”.

05:13 hsHoy

Se escuchan explosiones sobre Jerusalén

El ejército de Israel informó en la madrugada del miércoles que Irán lanzó misiles hacia territorio israelí por segunda vez en menos de dos horas. Las defensas aéreas israelíes se activaron para interceptar los proyectiles.

05:09 hsHoy

Estados Unidos ya impactó 2.000 objetivos en Irán e incorporó al bombardero el B-52 al conflicto

Washington intensifica la campaña aérea contra el régimen iraní al tercer día de la Operación Furia Épica, con seis soldados estadounidenses muertos y 787 bajas civiles y militares contabilizadas por la Media Luna Roja iraní

"Los drones asesinos del régimen iraní han sido una amenaza en Oriente Medio durante años", dijo el Comando Central estadounidense

El ritmo de la ofensiva militar estadounidense contra Irán no cede. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que sus fuerzas han golpeado más de 2.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado sábado 28 de febrero, lo que supone un incremento de casi 450 blancos respecto al balance de las primeras 48 horas. Como novedad operativa, Washington confirmó el uso por primera vez de bombarderos estratégicos B-52, que se incorporan a una campaña aérea en la que ya operan los B-1 y B-2.

05:09 hsHoy

Khamenei será enterrado en la ciudad sagrada de Mashhad

El ex líder supremo de
El ex líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei (REUTERS)

El líder supremo asesinado de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, será enterrado en la ciudad sagrada de Mashhad, según informó el martes la agencia de noticias Fars.

Jamenei, quien encabezó el país durante 36 años, falleció a los 86 años durante una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado. Originario de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, allí también está enterrado su padre en el santuario del Imán Reza.

Antes del entierro, los Guardianes de la Revolución anunciaron en Telegram que se realizará una “gran ceremonia de despedida” en Teherán. La fecha del funeral no ha sido revelada.

05:06 hsHoy

EEUU autorizó la salida de su personal no esencial de Arabia Saudita y Omán

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó a su personal no esencial y a sus familias en Arabia Saudita y Omán a abandonar ambos países del Golfo, según informaron el martes las embajadas estadounidenses en esas naciones.

Las legaciones de Washington en Riad y Mascate comunicaron que la medida se tomó “debido a riesgos de seguridad”. “El Departamento autorizó a los empleados no esenciales del gobierno de Estados Unidos y a los familiares de empleados del gobierno de Estados Unidos a salir” de Arabia Saudita y Omán, señalaron en avisos publicados en sus sitios web.

Omán, que ha ejercido como mediador en las conversaciones entre Washington e Irán, pidió un alto el fuego en el conflicto entre Estados Unidos, Israel y Teherán. Por su parte, Riad condenó las represalias iraníes, incluido un ataque contra la embajada estadounidense que forzó su cierre el martes.

04:52 hsHoy

Kuwait confirmó dos soldados muertos en ataques iraníes

Kuwait también confirmó la muerte
Kuwait también confirmó la muerte de un segundo miembro de la fuerza naval en medio de los ataques iraníes, el lunes (Europa Press)

El Gobierno de Kuwait alertó este miércoles sobre la muerte de dos integrantes de sus Fuerzas Armadas y de “docenas de heridos” a causa de ataques perpetrados por el régimen iraní desde el sábado pasado, aunque no precisó cuándo ocurrieron los fallecimientos.

“Estos ataques han sido dirigidos indiscriminadamente a áreas civiles, en una flagrante violación a la soberanía del país y el espacio aéreo”, señaló el Ministerio de Exteriores de Kuwait en un comunicado difundido en redes sociales.

En el texto, Kuwait detalla que transmitió esta información mediante una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo.

04:20 hsHoy

Israel advirtió a los residentes que abandonen 16 ciudades del sur del Líbano

Caza F15 de Israel (Foto
Caza F15 de Israel (Foto archivo/EPA)

El Ejército israelí instó el miércoles a la población a evacuar 16 ciudades y pueblos del sur del Líbano en una “advertencia urgente” previa a la utilización de la fuerza contra militantes de Hezbollah.

“Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente” y dirigirse a “áreas abiertas”, indicó un comunicado difundido por el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, en el que se enumeran 16 localidades cercanas a la frontera.

04:16 hsHoy

Casi 9.000 estadounidenses abandonaron Medio Oriente desde el inicio del conflicto

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con periodistas durante las sesiones informativas clasificadas para el pleno del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre la situación en Irán, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó este martes que alrededor de 9.000 ciudadanos estadounidenses han abandonado Oriente Próximo desde el inicio del conflicto desencadenado en la región tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

“Tenemos a unos 1.500 estadounidenses solicitando ayuda para poder salir”, precisó Rubio en declaraciones a la prensa, y aseguró que el Departamento de Estado trabaja activamente en la implementación de estrategias para asistir a sus ciudadanos en la salida de la región.

04:11 hsHoy

Estados Unidos ya impactó 2.000 objetivos en Irán e incorporó al bombardero el B-52 al conflicto

Washington intensifica la campaña aérea contra el régimen iraní al tercer día de la Operación Furia Épica, con seis soldados estadounidenses muertos y 787 bajas civiles y militares contabilizadas por la Media Luna Roja iraní

"Los drones asesinos del régimen iraní han sido una amenaza en Oriente Medio durante años", dijo el Comando Central estadounidense

El ritmo de la ofensiva militar estadounidense contra Irán no cede. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que sus fuerzas han golpeado más de 2.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado sábado 28 de febrero, lo que supone un incremento de casi 450 blancos respecto al balance de las primeras 48 horas. Como novedad operativa, Washington confirmó el uso por primera vez de bombarderos estratégicos B-52, que se incorporan a una campaña aérea en la que ya operan los B-1 y B-2.

03:59 hsHoy

La OMS insta a proteger los hospitales en Medio Oriente

El director general de la
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a garantizar la protección de hospitales y clínicas en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tedros señaló que se han registrado daños personales y materiales en múltiples centros sanitarios y subrayó que “la paz es la mejor medicina” para poner fin a las diferencias.

“Insto nuevamente a todas las partes a evitar que las instalaciones sanitarias, los trabajadores y los pacientes se conviertan en víctimas del conflicto”, manifestó el titular de la OMS.

