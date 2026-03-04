EN VIVO: El régimen iraní lanza una segunda oleada de misiles hacia Israel

El humo se eleva después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano, 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Hace cinco días comenzó el conflicto en Medio Oriente y aún no está claro cuando terminará. Por la madrugada, el Ejército israelí volvió a comunicar una nueva ola contra el régimen de Irán y el Líbano, donde se encuentran objetivos del grupo terrorista Hezbollah, claves para Israel.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “alguien dentro” del gobierno de Irán podría ser el más indicado para asumir el poder en Teherán una vez que finalice la guerra.

Aunque Irán mantiene ataques de represalia con misiles y drones contra Israel y distintos puntos del Golfo, interrumpiendo el tráfico y disparando los precios del petróleo, el ritmo de las ofensivas de la Guardia Revolucionaria Islámica muestra signos de desaceleración.

El conflicto, sin embargo, se extendió al Líbano, donde Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó misiles hacia Israel, lo que desencadenó ataques israelíes en Beirut y el despliegue adicional de tropas en el sur del Líbano.

La escalada y complejidad de la guerra plantearon interrogantes sobre el posible desenlace, mientras la administración Trump define los objetivos que busca alcanzar en el terreno.