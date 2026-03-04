EN VIVO: El régimen iraní lanza una segunda oleada de misiles hacia Israel

Hace cinco días comenzó el conflicto en Medio Oriente y aún no está claro cuando terminará. Por la madrugada, el Ejército israelí volvió a comunicar una nueva ola contra el régimen de Irán y el Líbano, donde se encuentran objetivos del grupo terrorista Hezbollah, claves para Israel.
Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “alguien dentro” del gobierno de Irán podría ser el más indicado para asumir el poder en Teherán una vez que finalice la guerra.
Aunque Irán mantiene ataques de represalia con misiles y drones contra Israel y distintos puntos del Golfo, interrumpiendo el tráfico y disparando los precios del petróleo, el ritmo de las ofensivas de la Guardia Revolucionaria Islámica muestra signos de desaceleración.
El conflicto, sin embargo, se extendió al Líbano, donde Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó misiles hacia Israel, lo que desencadenó ataques israelíes en Beirut y el despliegue adicional de tropas en el sur del Líbano.
La escalada y complejidad de la guerra plantearon interrogantes sobre el posible desenlace, mientras la administración Trump define los objetivos que busca alcanzar en el terreno.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ejército ideológico del régimen iranía afirmó que mantienen el “control total” del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio mundial de petróleo en la entrada del golfo Pérsico.
“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, declaró Mohamad Akbarzadeh, alto responsable de las fuerzas navales, citado por la agencia Fars.
Ante las amenazas de bloqueo por parte de Teherán, el presidente estadounidense Donald Trump indicó el martes que la Marina de Estados Unidos podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz “si fuera necesario”.
El ejército de Israel informó en la madrugada del miércoles que Irán lanzó misiles hacia territorio israelí por segunda vez en menos de dos horas. Las defensas aéreas israelíes se activaron para interceptar los proyectiles.
El ritmo de la ofensiva militar estadounidense contra Irán no cede. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que sus fuerzas han golpeado más de 2.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado sábado 28 de febrero, lo que supone un incremento de casi 450 blancos respecto al balance de las primeras 48 horas. Como novedad operativa, Washington confirmó el uso por primera vez de bombarderos estratégicos B-52, que se incorporan a una campaña aérea en la que ya operan los B-1 y B-2.
El líder supremo asesinado de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, será enterrado en la ciudad sagrada de Mashhad, según informó el martes la agencia de noticias Fars.
Jamenei, quien encabezó el país durante 36 años, falleció a los 86 años durante una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado. Originario de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, allí también está enterrado su padre en el santuario del Imán Reza.
Antes del entierro, los Guardianes de la Revolución anunciaron en Telegram que se realizará una “gran ceremonia de despedida” en Teherán. La fecha del funeral no ha sido revelada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó a su personal no esencial y a sus familias en Arabia Saudita y Omán a abandonar ambos países del Golfo, según informaron el martes las embajadas estadounidenses en esas naciones.
Las legaciones de Washington en Riad y Mascate comunicaron que la medida se tomó “debido a riesgos de seguridad”. “El Departamento autorizó a los empleados no esenciales del gobierno de Estados Unidos y a los familiares de empleados del gobierno de Estados Unidos a salir” de Arabia Saudita y Omán, señalaron en avisos publicados en sus sitios web.
Omán, que ha ejercido como mediador en las conversaciones entre Washington e Irán, pidió un alto el fuego en el conflicto entre Estados Unidos, Israel y Teherán. Por su parte, Riad condenó las represalias iraníes, incluido un ataque contra la embajada estadounidense que forzó su cierre el martes.
El Gobierno de Kuwait alertó este miércoles sobre la muerte de dos integrantes de sus Fuerzas Armadas y de “docenas de heridos” a causa de ataques perpetrados por el régimen iraní desde el sábado pasado, aunque no precisó cuándo ocurrieron los fallecimientos.
“Estos ataques han sido dirigidos indiscriminadamente a áreas civiles, en una flagrante violación a la soberanía del país y el espacio aéreo”, señaló el Ministerio de Exteriores de Kuwait en un comunicado difundido en redes sociales.
En el texto, Kuwait detalla que transmitió esta información mediante una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo.
El Ejército israelí instó el miércoles a la población a evacuar 16 ciudades y pueblos del sur del Líbano en una “advertencia urgente” previa a la utilización de la fuerza contra militantes de Hezbollah.
“Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente” y dirigirse a “áreas abiertas”, indicó un comunicado difundido por el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, en el que se enumeran 16 localidades cercanas a la frontera.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó este martes que alrededor de 9.000 ciudadanos estadounidenses han abandonado Oriente Próximo desde el inicio del conflicto desencadenado en la región tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.
“Tenemos a unos 1.500 estadounidenses solicitando ayuda para poder salir”, precisó Rubio en declaraciones a la prensa, y aseguró que el Departamento de Estado trabaja activamente en la implementación de estrategias para asistir a sus ciudadanos en la salida de la región.
El ritmo de la ofensiva militar estadounidense contra Irán no cede. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que sus fuerzas han golpeado más de 2.000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado sábado 28 de febrero, lo que supone un incremento de casi 450 blancos respecto al balance de las primeras 48 horas. Como novedad operativa, Washington confirmó el uso por primera vez de bombarderos estratégicos B-52, que se incorporan a una campaña aérea en la que ya operan los B-1 y B-2.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a garantizar la protección de hospitales y clínicas en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tedros señaló que se han registrado daños personales y materiales en múltiples centros sanitarios y subrayó que “la paz es la mejor medicina” para poner fin a las diferencias.
“Insto nuevamente a todas las partes a evitar que las instalaciones sanitarias, los trabajadores y los pacientes se conviertan en víctimas del conflicto”, manifestó el titular de la OMS.