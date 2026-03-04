El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

El "Chacho" ya está en el país para firmar su nuevo contrato con River.

El entrenador argentino Eduardo Coudet firmará hoy su contrato como nuevo director técnico de River Plate, en reemplazo de Marcelo Gallardo. La llegada del ex jugador al club de Núñez se produce tras su salida del Deportivo Alavés de España y marca el inicio de una nueva etapa para el equipo. La presentación oficial se llevará a cabo en el Estadio Monumental durante el mediodía, donde estará acompañado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y otros directivos.

La decisión de Coudet de asumir el desafío en River ha generado expectativas sobre el estilo de juego que implementará en su regreso al fútbol argentino. En diálogo con Infobae al Amanecer, Patricio Graff, quien fue su ayudante en el Alavés y compartió vestuario con él en Rosario Central durante la década del 90, ofreció su perspectiva sobre el perfil del nuevo técnico millonario: “En lo que más va a hacer hincapié el Chacho, o más va a estar encima, es en la intensidad del juego con y sin balón. Creo que es básico para que, aparte de la jerarquía y del buen pie que tiene River, poder sacar diferencias sobre el resto de los equipos. No tengo duda que la capacidad de Chacho va a exprimir y le va a sacar la mayor producción a cada uno de los futbolistas“.

Según Graff, Coudet buscará aprovechar la calidad del plantel y exigirá máxima entrega física. Cuando le preguntaron si el lema será “el que no corre no juega”, aclaró: "Podríamos decir... Es un proceso también al que se tiene que ir adaptando el futbolista. Obviamente desde la estructura de entender el juego, ser intenso, jugar simple, ser vertical… Un montón de aptitudes que Chacho trata de transmitirle a los futbolistas y que en todos sus procesos pudo lograrlo con los equipos”, sostuvo.

“Es un proceso”, insistió. Y explicó sobre este procedimiento: "A ese jugador (Juanfer Quintero), con la jerarquía que tiene, hay que tratar de convencerlo, cosa que Chacho va a hacer, no tengo dudas. Y después prepararlo también, no es una cuestión solamente de convencimiento. Hay que prepararlo para que esa intensidad pueda mantenerla en los 90 minutos de partido, que no haya lesiones. No tengo duda que con el pie y la jerarquía que tiene en River, con la capacidad del cuerpo técnico del Chacho, van a hacer un River diferente“.

La relación entre ambos se remonta a la campaña de Rosario Central en la Copa Conmebol 1995, cuando el equipo obtuvo el título. Graff, que desarrolló gran parte de su carrera profesional en España y Países Bajos, valoró la capacidad de Coudet para liderar grupos y aliviar la presión de los futbolistas, una cualidad que considera esencial en el contexto de River Plate. Sobre el regreso de Coudet, Graff opinó: “Siempre dijo que sería un anhelo volver a River y una oportunidad así no la podía desperdiciar”.

El arribo de Coudet a la dirección técnica de River se produce tras la salida de Gallardo, quien finalizó su ciclo después de varios años al frente del equipo. La dirigencia de River, encabezada por Di Carlo y con la participación de Enzo Francescoli, evaluó el perfil del sucesor y priorizó la experiencia, el conocimiento de la institución y la capacidad de conducción grupal. Di Carlo señaló en las últimas horas: “Chacho tenía el diferencial de haber salido campeón en Argentina. Cuando uno analiza todo el panorama, el método, el foco, la impronta de sus equipos, es un poco lo que buscábamos para adelante”.

Graff fue campeón de la Conmebol con Rosario Central: ese plantel también tenía a Coudet como una de sus figuras

Conocido por su carácter desfachatado, el ex ayudante de Coudet explicó que esa “naturaleza humana no se pierde”, aunque matizó: “La edad nos va calmando a todos, nos va posicionando en diferente lugar y uno se va alejando de ciertos lugares para observar mejor. Pero sigue siendo el mismo el Chacho, obviamente con más bagaje, más experiencia. Es una cuestión de personalidad de él, de sacarle la presión al futbolista, de asumirla él. En River creo que va a necesitar eso. Asumir esa responsabilidad, sacársela a los futbolistas y liberarlos para que jueguen como él quiere".

Antes de dejar España, Coudet se despidió del Alavés a través de una carta pública donde agradeció a la directiva, el plantel y la afición por el apoyo recibido durante su ciclo. Su debut como entrenador de River no será inmediato, ya que el próximo fin de semana no habrá actividad por un paro dispuesto por la AFA. El primer partido oficial de la nueva gestión será el jueves 12, cuando el equipo visite a Huracán en el Estadio Tomás Ducó.

Si bien lo acompañó en el plantel en España, el ex lateral de Gimnasia y Central explicó por qué no estará como ayudante de campo en River: "El contexto creo que es importante. Chacho vino a España, que es un contexto diferente. Hoy vuelve a Argentina, otro contexto. Obviamente también hay ex jugadores o compañeros que lo pueden ayudar desde otro lugar. Es una decisión que tomó él, que se acepta y se respeta. Simplemente desearle lo mejor a Chacho, al cuerpo técnico, a Lucho González, que vuelve en principio y fue compañero mío también en Alavés".