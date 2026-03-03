La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

Eduardo Coudet se despidió del Deportivo Alavés. Será el nuevo entrenador de River Plate

Tal como confirmó el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, Eduardo Coudet será el nuevo director técnico del Millonario. Horas después de que el dirigente argentino anunciara la llegada del Chacho a Núñez, el Deportivo Alavés publicó un comunicado en el que despide al técnico y además presentó a su sucesor.

“Eduardo Coudet no continuará como entrenador del primer equipo albiazul. El Deportivo Alavés y el técnico argentino han alcanzado un acuerdo de desvinculación y finaliza así la etapa de Coudet”, indicó el cuadro de Vitoria. El Chacho llegó al club vasco el 2 de diciembre de 2024 y dirigió al equipo en 55 partidos oficiales entre La Liga y la Copa del Rey. Luego de agradecerle por el trabajo realizado, Alavés indicó que “le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.

Por su parte, Coudet escribió una carta de despedida que publicó el club español en su cuenta de Instagram: “Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División. Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias".

La carta de despedida del Chacho Coudet

Además, Alavés confirmó a Quique Sánchez Flores como el reemplazante de Eduardo Coudet. “El nuevo técnico albiazul ha estado al frente de equipos como el Valencia CF, el Atlético de Madrid, el Getafe CF o el RCD Espanyol, entre otros, a lo largo de su carrera profesional”, presentó la entidad vasca a su nuevo DT.

También resaltó que Sánchez Flores acumula una amplia experiencia con más de 350 partidos dirigidos en Primera División. A nivel internacional, dirigió al Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford de la Premier League inglesa. Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en la temporada 2009/10, cuando conquistó la UEFA Europa League al frente del Atlético de Madrid, además de la Supercopa de Europa ese mismo año.

Por su parte, Di Carlo habló más temprano en el programa F90 de ESPN ratificando el acuerdo entre River y Coudet: “Sí, está confirmado. Mañana haremos el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, en torno al mediodía de mañana va a ser”.

Más allá de la confirmación del nuevo entrenador, Di Carlo profundizó durante la entrevista en los detalles de la salida de Gallardo. “Un poco es lo que se sabe, lo que todos vemos. Fue un proceso en el que se intentó. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“, fue el primer análisis del titular del club de Núñez.

Por último, acerca de si Coudet le pidió traer algún refuerzo, el presidente de River comentó: “Tenemos el próximo mercado de pases en junio. La realidad es hostil, entiendo que así sea. Cuando compramos jugadores dicen cómo vamos a malgastar el dinero. No queremos rifar nada. River tiene un plantel de jerarquía. Habrá que ir haciendo correcciones en los mercados de pases. Tenemos que sentarnos con el entrenador, poner un director deportivo y empezar a trabajar desde ahora en el próximo mercado de pases. Nos estamos ocupando ahora. Se hizo una revisión de todos los nombres, con la premisa de que sean de la casa. Se analizaron todos los casos y no hicimos más contacto con nadie por fuera de Coudet, porque estamos convencidos”.