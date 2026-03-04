Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

El nuevo entrenador de River Plate ya está en Argentina. Tras su despedida del Alavés, Eduardo Coudet partió desde España, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 4.30 de la madrugada y hoy al mediodía será presentado como el flamante DT del Millonario en el Monumental junto a Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia del club.

Vestido con una remera negra y gorra, el Chacho apareció por una de las salidas del aeropuerto y saludó a los medios presentes. También aprovechó para firmar algunos autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos de River presentes. Con el humor que lo caracteriza, el ex jugador dijo antes de subirse a un auto particular: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle al estar y nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”.

Frente a la pregunta si esperaba el llamado del club, Chacho fue contundente: “Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”.

¿Cómo será el primer día de Coudet en su vuelta a River? Luego de su llegada al país, por la mañana viajará al estadio Monumental, donde se encontrará con el presidente para la firma del contrato que lo vinculará con la institución de Núñez hasta finales del 2027. Acto seguido, al mediodía brindará una conferencia de prensa en el Salón Auditorio. Ya por la tarde, se mudará al River Camp en Ezeiza para tener su primer contacto con el plantel.

Hay que recordar que su debut como entrenador en reemplazo de Marcelo Gallardo no será este fin de semana, debido al paro de actividad que impulsó la AFA. El Chacho se estrenará como DT el próximo jueves 12, cuando desde las 21.30, el Millonario visitará a Huracán en el Tomás Ducó de Parque Patricios.

Antes de partir de suelo español, y a modo de despedida para lo que hoy es ex club, Coudet escribió una carta de despedida que publicó el Alavés en sus redes sociales: “Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División. Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias”.

*Di Carlo anunció a Coudet como DT

Este martes, el propio Di Carlo confirmó al reemplazante de Gallardo en una entrevista con el programa F90 de ESPN. “Sí, está confirmado. Mañana haremos el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, en torno al mediodía de mañana va a ser”, dijo el titular del Millonario.

Una vez consumada la salida de Gallardo, el Millonario activó el plan para sumar a Coudet con el propio Di Carlo y Enzo Francescoli a la cabeza. “Primero, a partir de lo de Marcelo, a los dos días, empezamos a conversar con Enzo de manera privada sobre qué hacer, si bien quedaba el partido del jueves para cerrar una etapa. En ese ejercicio Enzo hace un análisis, recordemos que él eligió a Marcelo. Eligió unas pautas, como que debía ser alguien de la casa. Y desde ahí, un proceso de selección más fino, con otras pautas, como que tenga experiencia. Chacho tenía el diferencial de haber salido campeón en Argentina. Cuando uno analiza todo el panorama, el método, el foco, la impronta de sus equipos, es un poco lo que buscábamos para adelante“, explicó el presidente del club.

Más allá de la confirmación del nuevo entrenador, Di Carlo profundizó en los detalles de la salida de Gallardo. “Un poco es lo que se sabe, lo que todos vemos. Fue un proceso en el que se intentó. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“, fue el primer análisis.

Coudet volverá al Monumental, está vez como el DT local (REUTERS/Agustin Marcarian)

Coudet jugó en River Plate entre 1999 y 2004, con un breve paso por Celta de Vigo en la temporada 2002-2003 antes de regresar al club. Fue un jugador vital en varios campeonatos nacionales que ganó el equipo durante ese periodo. Conquistó cinco títulos de Primera División: Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2002, Clausura 2003 y Clausura 2004.

Disputó un total de 128 partidos de liga, marcó 19 goles en torneos locales y 27 en total sumando todas las competencias oficiales con el club. Además, participó en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.