El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

El piloto argentino del equipo Alpine aceptó un encendido ida y vuelta que fue furor entre sus fanáticos en las redes sociales

El divertido ping pong a Franco Colapinto en la previa al inicio del campeonato de la Fórmula 1

A pocos días del comienzo del Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto se prepara para disputar su primer año completo como piloto titular en Fórmula 1 con el equipo Alpine. El inicio de la temporada está previsto entre el 5 y el 8 de marzo, una instancia en la que el joven de Pilar pondrá a prueba la experiencia obtenida durante los ensayos en Barcelona y Bahréin, donde exhibió un rendimiento competitivo ante su compañero Pierre Gasly.

Entre las declaraciones destacadas en un cuestionario informal previo al campeonato, Colapinto compartió abiertamente sus preferencias y temores. Ante la mención de las fobias, fue categórico: “No me gustan las arañas, las serpientes, los escorpiones. Esas cosas. No me caen bien”, lo que dejó ver su lado más espontáneo fuera de las pistas.

Durante el ping pong de preguntas, reveló su deseo de tener el poder de volar, con un toque de humor: “Ser capaz de volar, así dejo de gastar plata en aviones y vuelos” y agregó un comentario que hizo reír al equipo de producción del video: “Preferentemente con un carry-on también”.

Consultado por un placer que le genere culpa, Colapinto colocó al “asado” como su comida favorita y recomendó probarlo: “Asado es el número uno. Es como una ‘barbacoa’, pero mucho mejor. Tendrían que probarlo”.

El piloto argentino también hizo referencia a sus ídolos fuera de la F1 y eligió a Lionel Messi como principal inspiración. “Admiro mucho a Messi“, definió.

Franco Colapinto participó de un divertido video
Franco Colapinto participó de un divertido video(Prensa Alpine)

Colapinto, de 22 años, comenzará su primer campeonato completo en la F1. Viene de completar su primera pretemporada en la Máxima, algo que los dos años anteriores no pudo hacer. Cuando salió a pista en 2024 (fecha 15) y en 2025 en el séptimo evento, estuvo en desventaja respecto de los otros corredores que llegaron con ritmo de competencia.

Con el flamante Alpine A526, dio un total de 2.452 vueltas sumando las tres etapas de ensayos de pretemporada; la inicial en Barcelona y las dos de Bahréin. El nuevo coche del team francés respondió de forma confiable y solo presentó algunos inconvenientes que son inherentes a un vehículo que acabó de ponerse en pista.

La expectativa se renovó en la escuadra de Enstone con su asociación con Mercedes, que la provee de los motores, la transmisión y suspensión. De momento los impulsores alemanes son los que mejor rindieron, aunque en medio de una polémica por el supuesto valor de compresión que sería 18.1, cuando el reglamentado es 16.1. Esto les daría entre 15 y 20 caballos de potencia adicionales y les permitiría a los autos con “fierros” germanos poder ganar hasta tres décimas por vuelta. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), luego de una votación realizada por los cinco fabricantes: Audi, Honda, Ferrari, Mercedes y Red Bull-Ford, informó que a partir del 1 de junio la medición de la compresión se hará tanto en frío como en caliente, es decir, con las plantas impulsoras en funcionamiento.

Ahora, la cita en Melbourne representa el reto de abordar el circuito con un monoplaza de Fórmula 1 y a velocidades superiores a las vividas en sus pasos previos por Fórmula 2 y Fórmula 3.

