Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El argentino de Alpine palpitó el arranque de la temporada en el circuito Albert Park de Melbourne. Su análisis de la pretemporada y sus motivaciones

Colapinto en acción sobre el
Colapinto en acción sobre el flamante A526 (Prensa Alpine / Tom Baigent)

El argentino Franco Colapinto ya está en Australia, listo para iniciar su primera temporada completa en la Fórmula 1. El piloto de 22 años que integra el equipo Alpine palpitó el comienzo del certamen que será en un circuito semipermanente ubicado en el Albert Park de Melbourne.

Colapinto se mostró entrenando en una cinta en la mañana de este martes en Oceanía, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde también compartió una foto con su mate, un termo y escribió “qué lindas las cosas simples”.

“Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar esta nueva temporada. Esta es mi tercera temporada en Fórmula 1, pero la primera en la que participo en las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”, contó el corredor bonaerense en el comunicado de prensa publicado por Alpine.

Franco Colapinto entrenando en Melbourne en la previa al inicio del campeonato de la Fórmula 1

El pilarense también se refirió a los nuevos autos, que son más chicos que los del año pasado, tienen menos carga aerodinámica, y poseen la misma erogación de potencia en motores a combustión y eléctricos. “Ha sido muy útil para comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es ser competitivos este año. Nuestras pruebas en Barcelona y Bahréin fueron positivas en general, y recopilamos muchos datos, que analizamos durante intensas jornadas en el simulador de Enstone. Aprendemos más con cada sesión, y sin duda lo haremos cuando comiencen los entrenamientos libres en Albert Park".

Respecto del escenario oceánico en el que se disputará la apertura del campeonato, sostuvo que “es un circuito muy rápido, donde he competido en F2 y F3, y espero un reto emocionante con esta nueva generación de coches de F1. Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor forma posible para la clasificación y la carrera. Tengo muchas ganas de darlo todo y ver dónde estamos. Esta será una nueva forma de correr para todos nosotros, y tengo curiosidad por ver cómo resulta”.

Franco Colapinto comparte un momento
Franco Colapinto comparte un momento de tranquilidad disfrutando de un tradicional mate y un termo con la bandera argentina

Su compañero, Pierre Gasly, aseveró que “estuve de vuelta en Enstone la semana pasada en el simulador y todos han hecho un trabajo increíble para prepararnos para la carrera en Australia”.

Tras completar 677 vueltas (3.664 km) en las pruebas de pretemporada de Bahréin, el nuevo A526 competirá por primera vez en el Gran Premio de Australia, donde la última vez que corrió un argentino fue Gastón Mazzacane en 2001, cuando no pudo completar la primera vuelta por fallas en los frenos de su Prost.

Pierre Gasly y Franco Colapinto
Pierre Gasly y Franco Colapinto están listos para el inicio de la temporada (Prensa Alpine)

El Albert Park se incorporó al calendario en 1996 y fue la carrera inaugural de la temporada en 23 ocasiones. El trazado está formado por vías públicas en el parque del centro de la ciudad y, tras los cambios introducidos en 2022, es uno de los circuitos más rápidos del calendario. En 2026, la pista incluirá cinco secciones de ‘Modo Recto’ en el circuito para que se implemente la aerodinámica activa y tres de ellas podrán usarse en condiciones húmedas.

La actividad de la F1 comenzará este jueves a las 22.30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre. La segunda será a las 2.00 de la madrugada. La tercera tanda será a las 22.30 del viernes. La clasificación se llevará a cabo 2.00 de la madrugada del sábado y la carrera se realizará a las 1.00 del domingo.

Las cuatro sedes alternativas para

El crudo relato de una

El video inédito de la

La carta con la que

Faustino Oro se quedó sin
Las cuatro sedes alternativas para

L-Gante habló sobre su polémica

El depuesto líder supremo de

