Día soleado y clima templado: cuando vuelven las lluvias al AMBA

El SMN indicó que para hoy se espera un clima agradable y con sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el estado del clima para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando una jornada soleada este jueves y la llegada de lluvias a partir del sábado. El parte oficial señaló una variación marcada en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Este jueves se presenta con cielo despejado y temperaturas agradables. Las máximas llegarán a 27°C y las mínimas estarán cerca de 15°C. El viento soplará leve, entre 7 y 12 km/h, y no se esperan precipitaciones.

Para el viernes, el SMN prevé un aumento de nubosidad, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 27°C. El viento continuará siendo leve y predominante del sector este, con ráfagas poco significativas.

"A lo largo del próximo viernes será muy pronunciado el retorno de humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires. Esta zona frontal llegará para ir poco a poco aumentando parcialmente la nubosidad e inestabilizar el ambiente", señalaron desde el sitio Meteored.

Una tabla detalla el pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el jueves 26 hasta el miércoles 1, mostrando temperaturas, probabilidad de precipitación y condiciones del viento. (SMN)

El panorama cambia el sábado, cuando el parte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de lluvias y tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 21°C y una máxima de 25°C. Las condiciones inestables continuarán durante el domingo, con registros térmicos similares y persistencia de lluvias durante gran parte del día.

A partir del lunes 30 de marzo, el SMN pronostica una mejora paulatina en el clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA. El cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones y con temperaturas entre 22°C y 28°C. Esta tendencia se mantendrá durante el martes y miércoles siguientes, con máximas cercanas a los 28°C y mínimas de 23°C.

En la provincia de Buenos Aires, se registran actualmente bancos de niebla en la zona central, por lo cual se recomienda conducir con cuidado. Luego, habrá nubosidad variable, con mayor presencia del sol en la zona centro y este.

Las lluvias recién llegarán mañana por la tarde y afectarán al norte (San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Pergamino, Chacabuco y Junín) en forma de tormentas aisladas. Sin embargo y con el correr de las horas, las mismas aumentarán en su intensidad y pasarán directamente a tormentas. Las precipitaciones se disiparán recién el domingo por la tarde.

La persistencia de temperaturas elevadas y el regreso de condiciones secas a partir del lunes configuran un escenario típico de transición hacia el otoño en la región pampeana.

Las alertas en el resto del país

Un mapa de alertas meteorológicas del 26 de marzo de 2026 del SMN muestra zonas de advertencia en el norte de Jujuy, mientras que Salta y Tucumán permanecen sin alertas significativas. (SMN)

Por otro lado, el SMN indicó que el norte argentino está bajo alerta amarilla por tormentas. En este sentido, el área afectada es el noroeste de Jujuy y afecta a localidades como Santa Catalina, La Quiaca, Rinconada, Susques y Abra Pampa, entre otros.

Las alertas amarillas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.