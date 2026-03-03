Deportes

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dio precisiones sobre el futuro del colombiano

A horas del encuentro entre Independiente Rivadavia y River, que se disputó anoche en Mendoza y terminó 1-1, se instaló un fuerte rumor en las redes: Sebastián Villa podía llegar a volver a Boca Juniors en este mercado de pases. Ya hace algunos días, había trascendido la información de que el Xeneize haría un intento por repatriar al delantero colombiano que está en juicio con la entidad de la Ribera y que no terminó del todo bien ya que allí lo denunciaron por “abandono de trabajo” al considerarse libre. ¿Qué dijo Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina?

“Lo desmiento categóricamente, Sebastián Villa es jugador de Independiente, va a jugar en Independiente. Veremos cuando se abra el libro de pases, yo tengo un compromiso con él de que, si se presenta alguna oportunidad que sea beneficiosa para el club y para él, bueno, la analizaremos. Pero eso hoy no existe”, aseguró en diálogo con ESPN. Y reafirmó: “Sí, se queda en Independiente Rivadavia. No existe ninguna cláusula de 6 millones de dólares, así que se va a quedar en Independiente”.

Recién concluido el partido, el propio Villa fue consultado por el posible retorno a Boca y dijo: “No hablo de eso, estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de eso se encarga mi repre. Yo ahora voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué pueda pasar”. Vale mencionar que, cuando recién se había abierto el mercado de enero, el extremo colombiano llegó a postularse para jugar con la camiseta de River, que había hecho un sondeo por él. Su relación con Juanfer Quintero, con quien dialogó anoche después del partido, pudo ser fundamental para una transferencia que por ahora no será.

Villa fue titular y capitán
Villa fue titular y capitán de Independiente Rivadavia ante River (@CSIRoficial)

Al ser consultado por Infobae, uno de los representantes de Villa aseguró que no hay nada avanzado por el retorno del futbolista de 29 años al Xeneize. Y existe cierta ambigüedad respecto a la “promesa de venta” que Vila le habría hecho al futbolista, ya que desde la representación del jugador aseguraron que existió y, desde el club mendocino, negaron esa chance. En Independiente Rivadavia piensan afrontar lo que resta del semestre, con la primera participación de la historia en la Copa Libertadores, con Villa de capitán.

Hace algunas semanas, un Riquelme que en otro momento había calificado a Villa como “el mejor jugador del fútbol argentino”, se refirió a la abrupta salida del colombiano de Boca en AZZ: “Sebastián un día se fue a Colombia y volvió a los 40 dias. Cuando volvió, tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros, como corresponde. Al segundo o tercer día, decidió que no tenía más trabajo. Con Miguel (Russo) vivimos muchas situaciones, vivimos juntos el tema de Villa. Miguel se llevó muchas cosas a la tumba y yo me voy a llevar muchas cosas conmigo también. Él le tenía mucho cariño a Villa y yo también, pero él se llevó muchas cosas y yo también lo haré”.

Por otra parte, a Vila también le consultaron por la posibilidad de que en algún momento se reflote la chance de ser transferido a River. En diálogo con La Página Millonaria, aclaró: “Con Sebastián tenemos un acuerdo de palabra. Él vino a Independiente por un año y yo me comprometí a que después de ese año íbamos a buscar juntos lo que les conviniera a ambas partes. A fin de año pasado, hubo algunas ofertas de Argentina y del exterior. Estuvimos en conversaciones con River y no se concretó. No depende de mí que se reflote lo de River en el próximo mercado, depende la palabra que mantuve con Sebastián, de si a River le interesa o no y, por supuesto, que haya un acuerdo económico”.

Es necesario valorar dos cuestiones en este plano: 1) que en River se registró un fuerte rechazo de gran parte de los socios por la chance de contratar a un futbolista condenado por la Justicia; y 2) que el entrenador que había levantado el pulgar para contratarlo, Marcelo Gallardo, ya no está en funciones y será reemplazado a la brevedad por Eduardo Coudet.

