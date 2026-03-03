Qué dijo Sebastián Villa de los rumores de su vuelta a Boca Juniors en el actual mercado de pases

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de los rumores por su posible vuelta a Boca Juniors en el actual mercado de pases. El delantero colombiano fue titular en el empate entre Independiente Rivadavia y River Plate en el estadio Malvinas Argentinas, y tras el encuentro se refirió no solo a la actuación de su equipo sino también a los trascendido de un regreso al Xeneize, club del que salió en medio de un conflicto judicial.

“Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia y de eso se encarga mi representante. Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”, reconoció el atacante, quien en diálogo con ESPN no descargó que en un futuro se pueda dar su arribo.

En su análisis del partido, Villa consideró que el equipo mendocino mereció más por lo hecho ante el conjunto dirigido por Marcelo Escudero, quien dirigió a River Plate de manera interina tras la salida de Marcelo Gallardo. “Nos está costando el no mantener nuestro arco en cero. Intentamos hasta el final, pero el arquero de ellos fue figura, tapó pelotas claras y no pudimos convertir el segundo”, sostuvo el colombiano.

El futbolista resaltó que el entrenador les pidió presionar alto y que, a su criterio, cumplieron en ese aspecto frente a un rival de jerarquía. "El profe nos pidió que presionáramos alto y creo que lo hicimos de la mejor manera. Jugamos un gran partido. No es fácil mantener la presión todo el tiempo. Ellos también juegan muy bien. Creo que hicimos un buen partido y merecimos más, pero así es el fútbol", lamentó.

La salida de Lucas Blondel a Huracán abrió un cupo para que Boca Juniors pueda incorporar en el actual mercado de pases

La consulta sobre Boca Juniors surge en medio de versiones que indican que el club xeneize evalúa su regreso como refuerzo, tras la salida de Lucas Blondel a Huracán y la apertura de un nuevo cupo para incorporar futbolistas. Las negociaciones las lideraría el presidente Juan Román Riquelme, aunque la operación enfrenta varios obstáculos. Entre ellos se encuentra el alto monto reclamado por Independiente Rivadavia, cercano a los 12 millones de dólares, cifra que ya había frustrado un posible pase de Villa a River a comienzos de año. Sin embargo, fuentes cercanas al futbolista reconocieron que a mitad de año habría una intención de venta y que el monto rondaría los U$S 6.000.000.

A la cuestión económica se suma el contexto legal: Boca Juniors mantiene una demanda contra Villa por incumplimiento de contrato, iniciada tras su polémica salida del club en 2023 y la condena por violencia de género contra su ex pareja. Por su parte, el delantero reclama un despido indirecto y dos millones de dólares, mientras que el club exige veinte millones ante la FIFA y la Justicia argentina.

En las últimas semanas, el nombre del atacante volvió a ganar fuerza en el mercado de pases. La llegada de Villa a Boca estaría “en un 90% abrochada” si se concreta la salida de Blondel, informó el periodista Pablo Ladaga en Radio Continental. Sin embargo, desde la dirigencia de Independiente Rivadavia negaron avances concretos. Pese a los rumores y las versiones cruzadas, el propio futbolista mantiene una postura cauta: “Yo le tengo abierta la puerta a todos los clubes: Boca, River, a todos. Soy un trabajador, mi trabajo es ser futbolista profesional”, declaró a ESPN días atrás.

Mientras tanto, en el duelo frente a River Plate, Villa volvió a destacarse como uno de los puntos altos de Independiente Rivadavia. El extremo de 29 años ejecutó el tiro de esquina que derivó en el gol de Gonzalo Ríos para el 1 a 0 parcial y mostró su habitual despliegue, aunque sin encontrar el gol. El desenlace de las negociaciones dependerá de los avances entre clubes y de la resolución de los conflictos legales aún vigentes.