La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

David Almansa venció a su compatriota Máximo Quiles por apenas 3 milésimas

El Gran Premio de Tailandia que inició la competencia más destacada del motociclismo a nivel mundial tuvo una definición rueda a rueda para la historia en una de las categorías antesala al MotoGP, la estelar. El español David Almansa venció a su compatriota Máximo Quiles por apenas centímetros para adueñarse el triunfo en el Moto3, que tuvo al argentino Valentín Perrone con otra gran actuación para finalizar tercero detrás de ellos.

El tramo final de la competencia fue un mano a mano puro. Quiles atacó a falta de siete giros, superando a Almansa, quien retomó la posición tras apenas un par de curvas. La batalla se mantuvo al borde del contacto durante vueltas, hasta definir la victoria por apenas tres milésimas, la diferencia más exigua del fin de semana, cuando ambos cruzaron la bandera a cuadros.

Una definición extremadamente ajustada donde David Almansa conquistó la primera victoria mundialista de su carrera tras superar por tres milésimas a Máximo Quiles sobre la línea de meta. La prueba, que inauguró la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en Buriram, cerró un fin de semana perfecto para Almansa, quien partió desde la pole y mantuvo la presión de sus perseguidores hasta el último instante.

“Fue una carrera muy dura, con mucho calor. Es muy importante mantenerse concentrado en todas las vueltas. Di el 100% en cada una de ellas. Sabía que Máximo me iba a adelantar en la última curva. Pero también sabía que podía volver a pasarle y ganar. Cuando Máximo me adelantó por primera vez, supe que en el último sector, era muy importante y muy fácil. Creo que en la última curva me adelantó, pero me mantuve concentrado y le esperé una vez más en la última curva. Y gané”, expresó el triunfador de 20 años según replicó el medio Motosan.

Así se corroboró la victoria de Almansa ante Quiles (Foto: @MotoGP)

Desde el inicio, Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) defendió el liderazgo tras la partida, resistiendo a Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) y a Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team). Adrián Fernández (Leopard Racing) y Ryusei Yamanaka (FRINSA - MT Helmets - MSI) se sumaron pronto al compacto grupo delantero, luego de una largada limpia y sin incidentes.

La caída de Yamanaka en las primeras vueltas segmentó la prueba y facilitó que el grupo de punta impusiera desde temprano un ritmo de competencia elevado, al punto de marcar una diferencia de siete décimas sobre los demás. En la quinta vuelta, el debutante indonesio Veda Pratama (Honda Team Asia) se destacó al escalar hasta la quinta posición, siendo el único que logró reducir la brecha con los líderes españoles. Junto a él, Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) se acopló y ambos ampliaron la distancia respecto al séptimo clasificado, que llegó a ser de casi dos segundos con respecto a Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Ya en la mitad de la carrera, los pilotos de cabeza, Almansa y Quiles, profundizaron su ventaja a más de dos segundos por delante de un trío perseguidor que integraban Pratama, Perrone y Fernández. Por detrás, el grupo encabezado por Fernández y el argentino Valentín Perrone mantuvo una lucha intensa por el último escalón del podio. Los cinco pilotos que les perseguían, entre los que también figuraban Carpe, Pratama y Uriarte, cruzaron la meta separados por solo tres décimas.

El propio Perrone protagonizó una remontada decisiva: partió 14° y acabó 3° tras superar a Carpe en la última curva, sumando así su tercer podio en la categoría. El argentino, que compite desde el inicio de su carrera en Moto3 con el equipo Tech3, había logrado anteriormente un tercer puesto en Países Bajos y un segundo en Hungría.

El otro piloto argentino en la divisional, Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team), también firmó un buen debut al terminar octavo después de largar desde el puesto once.

Almansa lidera la tabla de pilotos tras esta primera fecha con 25 puntos, seguido por Quiles (20) y Perrone (16). En MotoGP, la victoria en Tailandia fue para el italiano Marco Bezzecchi con Aprilia Racing, por delante de los españoles Pedro Acosta y Raúl Fernández.

Los pilotos aprovecharán un par de semanas de pausa antes del próximo gran hito del campeonato: el regreso del Mundial a Brasil luego de 22 años de ausencia, programado para el 20 de marzo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania.

La última vez que el Mundial visitó el país sudamericano fue en 1999, en el extinto Autódromo de Jacarepaguá en Río de Janeiro. En aquel lejano antecedente de 1999, el campeonato fue testigo de un cuarto puesto en 250 cm³ de Sebastián Porto, y la consagración en esa división de un joven Valentino Rossi.

Mirando al futuro, el calendario prevé también el retorno a Argentina para 2027 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, actualmente bajo una de las reformas estructurales más extensas de su historia.