Largó 14º y se subió al podio tras una dramática última vuelta: la fantástica carrera del argentino Valentín Perrone en el inicio del Moto3

El joven de 18 años se destacó en Tailandia, donde comenzó el campeonato mundial

Valentín Perrone (KTM) tuvo una espectacular actuación en el Gran Premio de Tailandia, que marcó el inicio de la temporada 2026 del Mundial de Moto3. El piloto argentino avanzó desde la 14° plaza hasta conquistar el podio gracias a una última vuelta en la que se colocó en el tercer lugar tras la última curva y dejó señales claras de sus aspiraciones para el campeonato en la categoría más chica del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad.

La competencia en Buriram fue intensa desde el inicio. David Almansa y Máximo Quiles, ambos con sendas KTM, establecieron una diferencia superior a nueve segundos respecto al resto del pelotón, asegurando el duelo por la victoria.

Por detrás, el Coyote Perrone lideró el grupo perseguidor, en una definición cerrada donde superó a Álvaro Carpe (KTM), Veda Petrama y Adrián Fernández (los dos con Honda), todos separados por solo tres décimas de segundo al cruzar la meta. Este resultado significó el tercer podio en la categoría para Perrone, que compite con el equipo Tech3 desde el inicio de su campaña en Moto3.

El corredor nacido en Barcelona, hijo de argentino y nacionalizado, dejó en claro sus intenciones por pelear por el título. La remontada de once posiciones en una fecha de inicio adquiere relevancia por las dificultades históricas que enfrentó Perrone en instancias decisivas, donde en el pasado episodios similares le costaron mejores resultados.

Valentín Perrone celebra su podio
Valentín Perrone celebra su podio en Moto3 en el arranque del campeonato 2026 (David Goldman / Red Bull Content Pool)

Esta vez, intercambió posiciones varias veces dentro del grupo y demostró solidez táctica y mental. En el tramo final, superó a Carpe en la última curva para quedarse con el tercer lugar tanto en Tailandia como en la tabla mundialista. Fue el tercer podio de Perrone luego de los conseguidos el año pasado con el tercer puesto en Países Bajos y el segundo en Hungría.

En tanto que el otro argentino que corre en la divisional menor, Marco Morelli, tuvo un buen debut con el equipo Aspar Team. También con una KTM, se ubicó entre los diez mejores. Comenzó desde el puesto 11º y, tras protagonizar diversas disputas en pista, finalizó octavo. Este resultado inicial lo posiciona favorablemente de cara a las próximas citas de la temporada y proyecta una evolución dentro de la división menor del campeonato mundial.

El Continental Circus, como se lo conoce al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, continuará con el Gran Premio de Brasil, previsto para los días 20, 21 y 22 de marzo, en un evento que se presenta como el más cercano geográficamente para la afición argentina y que regresa a Sudamérica luego de 22 años de ausencia ya que la última vez fue en el extinto Autódromo de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. El escenario será en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania.

Cabe recordar que el certamen ecuménico, luego de la ausencia de este año, volverá a Argentina en 2027 y luego de casi tres décadas se presentará nuevamente en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, donde se están llevando a cabo las obras para su remodelación en los que son las obras estructurales más importantes de su historia. Fue en 1999 la última vez que el campeonato se presentó en el escenario porteño con un joven Sebastián Porto que fue cuarto en 250 cm3 (hoy Moto2) y con un chico italiano de 20 años que se consagró campeón en dicha divisional, Valentino Rossi.

