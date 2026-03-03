La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La ovación a Prestianni tras el polémico episodio con VInicius Jr

El recibimiento de los fanáticoos del Benfica al argentino Gianluca Prestianni marcó la previa y el desarrollo del partido ante el Gil Vicente, correspondiente a la fecha 24 de la liga portuguesa. El delantero fue ovacionado en todo momento por los seguidores del club luso, quienes manifestaron su respaldo tras las acusaciones de insultos racistas realizadas por el brasileño Vinícius Júnior.

Así lo reflejaron medios en Portugal como A Bola, que destacaron la magnitud de la muestra de apoyo con Prestianni. El ex jugador de Vélez de 20 años descendió del autobús que transportaba a la plantilla de Las Águilas al estadio Cidade de Barcelos en el decimoséptimo lugar entre el plantel. Apenas se hizo visible, las decenas de aficionados presentes comenzaron a corear su nombre y aplaudirlo. El atacante argentino se detuvo para saludar a los seguidores, quienes buscaban expresarle su respaldo luego del episodio que lo dejó fuera de la competición europea.

El club portugués se desplazó a Barcelos tras una semana marcada por la incertidumbre respecto a la situación disciplinaria de Gianluca Prestianni. El jugador había sido sancionado provisionalmente por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), luego de que Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, lo acusara de proferir un insulto racista durante el encuentro de ida por los octavos de final de la Champions League. La organización europea comunicó una suspensión de un partido para el atacante argentino, aclarando que la medida era provisional y no prejuzgaba el desenlace de la investigación.

Vinicius Jr acusó a Prestianni por racismo

El respaldo de la afición no se limitó a la llegada del equipo. Benfica alineó a Prestianni como titular, decisión tomada por el entrenador José Mourinho para el choque ante el Gil Vicente. La prensa portuguesa subrayó la reacción del público visitante cuando Prestianni fue reemplazado en el minuto 69 por Dodi Lukebakio.

El propio Mourinho había abordado el caso en la rueda de prensa previa al partido. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”, aseguró el entrenador, insistiendo en la necesidad de mantener el equilibrio y respetar el debido proceso. “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba”, sentenció Mourinho, declaraciones que fueron reproducidas por medios portugueses y españoles.

El Benfica denunció lo que consideró una “campaña de difamación” y lamentó la suspensión provisional de Prestianni. El club argumentó que la medida privaba al equipo de un jugador importante mientras la investigación se desarrollaba. A pesar de la sanción, Prestianni viajó con la delegación a Madrid y participó de los entrenamientos en el estadio Santiago Bernabéu, aunque finalmente quedó fuera de la convocatoria para el partido de vuelta, tras la ratificación de la UEFA.

Prestianni es ovacionado por aficionados, incluyendo niños, en las gradas, tras el polémico episodio con Vinicius Jr.

La jornada en Barcelos tuvo otros momentos de cercanía entre el futbolista y los aficionados. Al finalizar el encuentro, que terminó con victoria para el equipo de Lisboa por 2-1, tanto Prestianni como su compatriota Nicolás Otamendi se acercaron a la tribuna visitante y obsequiaron sus camisetas a un grupo de niños que los habían esperado con carteles. Las redes sociales oficiales del Benfica difundieron imágenes del gesto, que fue celebrado por los seguidores del club.

El caso que involucra a Prestianni se remonta al pasado 17 de febrero, cuando el árbitro francés François Letexier activó el protocolo antirracismo de la FIFA tras la denuncia de Vinícius Júnior. El partido se interrumpió durante diez minutos y la acusación fue respaldada por Kylian Mbappé y otros integrantes del Real Madrid, quienes afirmaron haber escuchado el insulto. La UEFA abrió una investigación bajo el artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, que prevé sanciones severas ante conductas discriminatorias.