Deportes

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Gianni Infantino dio su mirada sobre la medida que se debería tomar tras el incidente entre el argentino y Vinicius en la serie Benfica-Real Madrid

Guardar
El momento en el que
El momento en el que Prestianni se tapa la boca para decirle algo a Vinicius Junior (AFP)

La FIFA analiza endurecer las regulaciones disciplinarias tras el escándalo reciente por el presunto insulto racista del argentino Gianluca Prestiannia Vinicius Junior en el duelo inicial entre Benfica y Real Madrid durante los playoffs de la Champions League. El presidente de la entidad Gianni Infantino pidió que los jugadores que tapen su boca durante discusiones en el campo de juego deberían ser expulsados de inmediato bajo la presunción de ofensa, en un intento de eliminar cualquier espacio para conductas discriminatorias en el fútbol.

El planteo de Infantino surge tras la investigación en curso por el presunto insulto racista atribuido al volante argentino contra el atacante de la selección de Brasil durante el partido el pasado 17 de febrero. En ese episodio, Prestianni cubrió su boca con la camiseta al intercambiar palabras con el brasileño, lo que dificultó recabar pruebas sobre lo ocurrido. Según el delantero merengue, el argentino le dijo “mono” tras su festejo de gol, acción que derivó en la activación inmediata del protocolo por parte del árbitro del encuentro.

Como medida cautelar, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) suspendió provisionalmente al ex jugador de Vélez para el siguiente encuentro, que Benfica terminó perdiendo, lo que decretó su eliminación del máximo torneo de clubes en Europa. La FIFA, en conjunto con la International Football Association Board (IFAB), anunció que trabaja para reforzar antes de abril las normas que rigen el comportamiento en el campo de juego, previstas para entrar en vigor durante el próximo Mundial. Durante una entrevista que difundió Sky News, Infantino indicó que, ante hechos recientes como el caso Vinicius, existe el criterio para sancionar de inmediato: “Si un jugador cubre su boca y dice algo que tiene una consecuencia racista, entonces debe ser expulsado, obviamente”, dijo el titular de FIFA. “Debe haber una presunción de que dijo algo indebido; de otro modo, no habría tenido razón para cubrirse la boca”, agregó.

En relación con la penalización vigente por discriminación o insultos racistas, que contempla una suspensión mínima de 10 partidos, Infantino reveló una posible revisión de dicha regla. Durante la nota con el medio británico, el mandamás de la FIFA consideró reducir el castigo a jugadores que expresen un arrepentimiento explícito, para incentivar un cambio en las actitudes: “Quizás deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir que quien haga algo indebido pueda disculparse. Puedes actuar mal en un momento de enojo, disculparte y la sanción debe ser diferente, dar un paso más allá, quizás deberíamos considerar algo así”.

Infantino pidió que los jugadores
Infantino pidió que los jugadores que se tapen la boca sean expulsados (REUTERS/Kevin Lamarque)

Hay que recordar que Benfica rechazó en un principio las acusaciones y tildaron el proceso de “campaña de difamación”. El entrenador del equipo, José Mourinho, sostuvo varios días después que la carrera de Prestianni con el club estaría terminada si se confirma el insulto contra Vinicius.

Además, Infantino remarcó la necesidad de avanzar más allá de las investigaciones convencionales en casos disciplinarios: “Hay situaciones que no previmos. Por supuesto, al abordar un caso disciplinario, hay que analizar la situación y contar con pruebas, pero no podemos conformarnos únicamente con eso en el futuro”, afirmó. El dirigente hizo hincapié en que el fútbol no debe refugiarse en el argumento de que el racismo es un problema ajeno a la cancha: “Debemos dejar de decir que es un problema de la sociedad y priorizar resolver el racismo dentro del deporte”, expresó.

Una vez que terminó la serie entre Real Madrid y Benfica, Infantino hizo una publicación en sus redes sociales y que también se publicaron en la FIFA en las que Infantino anunció una serie de cinco ejes de acción global para enfrentar el racismo en el fútbol con el respaldo de las 211 asociaciones miembro de la organización.

Como parte de su estrategia, FIFA endurecerá las sanciones con un Código Disciplinario revisado que permite aplicar suspensiones y exclusiones inmediatas a jugadores, técnicos, clubes y federaciones involucrados en actos racistas. Además, se implementa el gesto “No al racismo” y se actualizarán los procedimientos para permitir que árbitros y jugadores detengan, suspendan o den por finalizado un partido si persisten los incidentes discriminatorios, medida que ya se utiliza en todas las competencias bajo el paraguas de la federación internacional.

Otra de las acciones centrales consiste en promover acusaciones penales más severas a través del evento “Tarjeta roja al racismo”, realizado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que busca que las agresiones racistas en el fútbol puedan tener consecuencias legales además de las deportivas. El plan contempla la realización de sesiones educativas y campañas para clubes, árbitros, equipos juveniles y escuelas, así como la distribución de materiales didácticos y la creación de una biblioteca digital de recursos para prevenir la discriminación. Paralelamente, un panel denominado Players’ Voice, compuesto por 16 ex jugadores y ex jugadoras de seis confederaciones y antecedentes étnicos diversos, asesorará a la FIFA en el diseño de sus políticas contra el racismo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGianni InfantinoFIFAVinicius JuniorGianluca PrestianniReal MadridBenfica

Últimas Noticias

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

El presidente de la federación iraní aseguró que “no se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza” después de la escalada tras la acción de EEUU e Israel

Incertidumbre por la participación de

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Con el interinato de Marcelo Escudero y la expectativa por la llegada del Chacho Coudet, el Millonario jugará en Mendoza. Transmite ESPN Premium desde las 21.30

Tras la salida de Gallardo,

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La escudería británica no llegaría a soluciar sus graves problemas de repuestos y únicamente completaría “la distancia mínima” en Melbourne antes de retirarse

Impacto en la F1: Aston

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

El zurdo estuvo a punto de no jugar el Challenger Tigre II tras una serie de derrotas y el fin de su vínculo con su histórico entrenador. Una semana después, levantó el trofeo, escaló 40 puestos en el ranking y sueña en grande. “El tenis siempre da una nueva oportunidad”

Casi se baja del torneo

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, fue visto en un hotel acompañado de dos mujeres desconocidas

Las imágenes de una leyenda
DEPORTES
Incertidumbre por la participación de

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

TELESHOW
La apasionada foto de Ivana

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes