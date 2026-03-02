La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

El momento en el que Prestianni se tapa la boca para decirle algo a Vinicius Junior (AFP)

La FIFA analiza endurecer las regulaciones disciplinarias tras el escándalo reciente por el presunto insulto racista del argentino Gianluca Prestiannia Vinicius Junior en el duelo inicial entre Benfica y Real Madrid durante los playoffs de la Champions League. El presidente de la entidad Gianni Infantino pidió que los jugadores que tapen su boca durante discusiones en el campo de juego deberían ser expulsados de inmediato bajo la presunción de ofensa, en un intento de eliminar cualquier espacio para conductas discriminatorias en el fútbol.

El planteo de Infantino surge tras la investigación en curso por el presunto insulto racista atribuido al volante argentino contra el atacante de la selección de Brasil durante el partido el pasado 17 de febrero. En ese episodio, Prestianni cubrió su boca con la camiseta al intercambiar palabras con el brasileño, lo que dificultó recabar pruebas sobre lo ocurrido. Según el delantero merengue, el argentino le dijo “mono” tras su festejo de gol, acción que derivó en la activación inmediata del protocolo por parte del árbitro del encuentro.

Como medida cautelar, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) suspendió provisionalmente al ex jugador de Vélez para el siguiente encuentro, que Benfica terminó perdiendo, lo que decretó su eliminación del máximo torneo de clubes en Europa. La FIFA, en conjunto con la International Football Association Board (IFAB), anunció que trabaja para reforzar antes de abril las normas que rigen el comportamiento en el campo de juego, previstas para entrar en vigor durante el próximo Mundial. Durante una entrevista que difundió Sky News, Infantino indicó que, ante hechos recientes como el caso Vinicius, existe el criterio para sancionar de inmediato: “Si un jugador cubre su boca y dice algo que tiene una consecuencia racista, entonces debe ser expulsado, obviamente”, dijo el titular de FIFA. “Debe haber una presunción de que dijo algo indebido; de otro modo, no habría tenido razón para cubrirse la boca”, agregó.

En relación con la penalización vigente por discriminación o insultos racistas, que contempla una suspensión mínima de 10 partidos, Infantino reveló una posible revisión de dicha regla. Durante la nota con el medio británico, el mandamás de la FIFA consideró reducir el castigo a jugadores que expresen un arrepentimiento explícito, para incentivar un cambio en las actitudes: “Quizás deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir que quien haga algo indebido pueda disculparse. Puedes actuar mal en un momento de enojo, disculparte y la sanción debe ser diferente, dar un paso más allá, quizás deberíamos considerar algo así”.

Infantino pidió que los jugadores que se tapen la boca sean expulsados (REUTERS/Kevin Lamarque)

Hay que recordar que Benfica rechazó en un principio las acusaciones y tildaron el proceso de “campaña de difamación”. El entrenador del equipo, José Mourinho, sostuvo varios días después que la carrera de Prestianni con el club estaría terminada si se confirma el insulto contra Vinicius.

Además, Infantino remarcó la necesidad de avanzar más allá de las investigaciones convencionales en casos disciplinarios: “Hay situaciones que no previmos. Por supuesto, al abordar un caso disciplinario, hay que analizar la situación y contar con pruebas, pero no podemos conformarnos únicamente con eso en el futuro”, afirmó. El dirigente hizo hincapié en que el fútbol no debe refugiarse en el argumento de que el racismo es un problema ajeno a la cancha: “Debemos dejar de decir que es un problema de la sociedad y priorizar resolver el racismo dentro del deporte”, expresó.

Una vez que terminó la serie entre Real Madrid y Benfica, Infantino hizo una publicación en sus redes sociales y que también se publicaron en la FIFA en las que Infantino anunció una serie de cinco ejes de acción global para enfrentar el racismo en el fútbol con el respaldo de las 211 asociaciones miembro de la organización.

Como parte de su estrategia, FIFA endurecerá las sanciones con un Código Disciplinario revisado que permite aplicar suspensiones y exclusiones inmediatas a jugadores, técnicos, clubes y federaciones involucrados en actos racistas. Además, se implementa el gesto “No al racismo” y se actualizarán los procedimientos para permitir que árbitros y jugadores detengan, suspendan o den por finalizado un partido si persisten los incidentes discriminatorios, medida que ya se utiliza en todas las competencias bajo el paraguas de la federación internacional.

Otra de las acciones centrales consiste en promover acusaciones penales más severas a través del evento “Tarjeta roja al racismo”, realizado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que busca que las agresiones racistas en el fútbol puedan tener consecuencias legales además de las deportivas. El plan contempla la realización de sesiones educativas y campañas para clubes, árbitros, equipos juveniles y escuelas, así como la distribución de materiales didácticos y la creación de una biblioteca digital de recursos para prevenir la discriminación. Paralelamente, un panel denominado Players’ Voice, compuesto por 16 ex jugadores y ex jugadoras de seis confederaciones y antecedentes étnicos diversos, asesorará a la FIFA en el diseño de sus políticas contra el racismo.