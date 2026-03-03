El presidente de River Plate dio detalles de la salida de Marcelo Gallardo: “No le encontró la vuelta a la situación”

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, brindó detalles por primera vez de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo de la institución. En una entrevista en la que confirmó que Eduardo Coudet se transformará en su sustituto en las próximas horas, el titular millonario argumentó cómo las partes tomaron la decisión de cortar el segundo ciclo del DT más ganador de la historia de la institución de Núñez.

“Un poco es lo que se sabe, lo que todos sabemos y vemos. Fue un proceso en el que se intentó, se persistió, en el norte, en el rumbo. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol”, prologó Di Carlo.

Más tarde, el máximo directivo riverplatense ahondó: “El mercado de pases fue lo que él planteó que era necesario para tener ese salto, ese plus. La pretemporada, las salidas. Hicimos todo para encarar este año y las cosas no se dieron. Pero eso no quita la relevancia e importancia de Marcelo en la historia. Es el hombre más relevante en la historia de River. Estamos agradecidos. Fue una decisión de él, que no le encontró la vuelta a la cuestión y por eso tomó esa postura de no continuar”.

Respecto a la cronología, el flamante presidente de la Banda repasó: “Él me llama y me adelanta la cuestión para vernos en Ezeiza. Luego se hizo el video de despedida. Me llama y me lo informa junto con Enzo (Francescoli), para luego conversarlo y decírselo a los jugadores. Me dijo que era una decisión tomada. Más allá de que es triste y no era lo que queríamos, ocurrió de una manera muy sana”.

En cuanto a la búsqueda de convencerlo para que reviera su postura, Di Carlo aclaró: “Sí, intenté. Pero Marcelo es una persona que piensa mucho y es categórico. No hubo espacio, pero tanto Enzo como yo intentamos ir en ese sentido. Pero respetamos y acompañamos su decisión. Me sorprendió, la verdad. Todos transitamos momentos incómodos y se va forjando para los malos momentos. Entendía que se estaba complejizando, estaba preparado para acompañar a Marcelo en este momento. Estaba convencido a tal punto que no imaginaba que iba a decidir lo que decidió. Estaba convencido de que teníamos mucho para hacer, pero así fueron las cosas”.

Hubo otra consulta sobre el armado del plantel y la relación que mantenía Gallardo con la directiva a la hora de tomar decisiones en ese plano. El presidente millonario precisó: “Marcelo tiene una centralidad, actitud, densidad en su figura y conocimiento que hizo que abordara un montón de cuestiones, pero las hizo de forma justificada y con fundamentos. Así lo validamos. Todo fue consensuado y de manera acordada. No hubo un lado y otro. Sí que, para adelante, ahora tenemos que compensar lo que Marcelo hacía con muchas personas que eran profesionales del fútbol. Tenemos que robustecer una estructura profesional. Con Marcelo sale mucha gente especializada en muchos temas. Vamos a buscar un director deportivo, como tienen la mayoría de los clubes en el mundo”.

Y, en la misma sintonía, cerró mirando hacia el futuro: “La decisión final (a la hora de reforzar) estará entre la presidencia y la secretaría técnica. Luego estará el director deportivo, para que entre todos brinden herramientas para el entrenador en un mercado de pases y se puedan tomar las mejores decisiones. El entrenador dará su mirada y la dirigencia luego verá las prioridades, los límites salariales. Cada decisión de fútbol define el futuro patrimonial de un club. Por un lado, tenemos los recursos, que la mayoría son para el fútbol de River. Nuestras obras se hicieron con financiamiento y no se tocó nada del fútbol”.