Deportes

El presidente de River Plate dio detalles de la salida de Marcelo Gallardo: “No le encontró la vuelta a la situación”

Stefano Di Carlo ofreció un relato del paso a paso de la decisión del entrenador. Lo reemplazará Eduardo Coudet

Guardar

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, brindó detalles por primera vez de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo de la institución. En una entrevista en la que confirmó que Eduardo Coudet se transformará en su sustituto en las próximas horas, el titular millonario argumentó cómo las partes tomaron la decisión de cortar el segundo ciclo del DT más ganador de la historia de la institución de Núñez.

“Un poco es lo que se sabe, lo que todos sabemos y vemos. Fue un proceso en el que se intentó, se persistió, en el norte, en el rumbo. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol”, prologó Di Carlo.

Más tarde, el máximo directivo riverplatense ahondó: “El mercado de pases fue lo que él planteó que era necesario para tener ese salto, ese plus. La pretemporada, las salidas. Hicimos todo para encarar este año y las cosas no se dieron. Pero eso no quita la relevancia e importancia de Marcelo en la historia. Es el hombre más relevante en la historia de River. Estamos agradecidos. Fue una decisión de él, que no le encontró la vuelta a la cuestión y por eso tomó esa postura de no continuar”.

Respecto a la cronología, el flamante presidente de la Banda repasó: “Él me llama y me adelanta la cuestión para vernos en Ezeiza. Luego se hizo el video de despedida. Me llama y me lo informa junto con Enzo (Francescoli), para luego conversarlo y decírselo a los jugadores. Me dijo que era una decisión tomada. Más allá de que es triste y no era lo que queríamos, ocurrió de una manera muy sana”.

En cuanto a la búsqueda de convencerlo para que reviera su postura, Di Carlo aclaró: “Sí, intenté. Pero Marcelo es una persona que piensa mucho y es categórico. No hubo espacio, pero tanto Enzo como yo intentamos ir en ese sentido. Pero respetamos y acompañamos su decisión. Me sorprendió, la verdad. Todos transitamos momentos incómodos y se va forjando para los malos momentos. Entendía que se estaba complejizando, estaba preparado para acompañar a Marcelo en este momento. Estaba convencido a tal punto que no imaginaba que iba a decidir lo que decidió. Estaba convencido de que teníamos mucho para hacer, pero así fueron las cosas”.

Hubo otra consulta sobre el armado del plantel y la relación que mantenía Gallardo con la directiva a la hora de tomar decisiones en ese plano. El presidente millonario precisó: “Marcelo tiene una centralidad, actitud, densidad en su figura y conocimiento que hizo que abordara un montón de cuestiones, pero las hizo de forma justificada y con fundamentos. Así lo validamos. Todo fue consensuado y de manera acordada. No hubo un lado y otro. Sí que, para adelante, ahora tenemos que compensar lo que Marcelo hacía con muchas personas que eran profesionales del fútbol. Tenemos que robustecer una estructura profesional. Con Marcelo sale mucha gente especializada en muchos temas. Vamos a buscar un director deportivo, como tienen la mayoría de los clubes en el mundo”.

Y, en la misma sintonía, cerró mirando hacia el futuro: “La decisión final (a la hora de reforzar) estará entre la presidencia y la secretaría técnica. Luego estará el director deportivo, para que entre todos brinden herramientas para el entrenador en un mercado de pases y se puedan tomar las mejores decisiones. El entrenador dará su mirada y la dirigencia luego verá las prioridades, los límites salariales. Cada decisión de fútbol define el futuro patrimonial de un club. Por un lado, tenemos los recursos, que la mayoría son para el fútbol de River. Nuestras obras se hicieron con financiamiento y no se tocó nada del fútbol”.

Temas Relacionados

Marcelo GallardoRiver PlateStefano Di Carlodeportes-argentina

Últimas Noticias

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Perdió el invicto tras caer en la sexta rueda ante el ruso Ivan Rozum y necesitará sumar 2,5 o 3 puntos en las últimas tres ruedas

Faustino Oro se quedó sin

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

El extremo de Real Madrid se anotó en el listado que ningún futbolista quiere integrar y se suma a otros casos que ya le dijeron adiós a la cita mundialista

Tras la grave lesión de

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

El campeón del mundo con la selección argentina se quebró al expresar sus deseos para la pareja

La emoción de Oscar Ruggeri

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Durante una reunión de Comité Ejecutivo en Ezeiza, la entidad confirmó la postergación de la novena fecha: este fin de semana no habrá fútbol local

La AFA ratificó el paro

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

La Liga Profesional informó que el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura será a puertas cerradas

Huracán-Belgrano se jugará sin público
DEPORTES
Faustino Oro se quedó sin

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

TELESHOW
El orgullo de Luisana Lopilato

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

INFOBAE AMÉRICA

Teherán se vacía bajo las

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni

Diputados de Costa Rica frenan iniciativa para eliminar pensiones vitalicias de expresidentes