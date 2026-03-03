La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

El Chacho Coudet deberá decidir si utilizará los cupos para reforzar el plantel (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

El arribo de Eduardo Coudet a River Plate presenta un escenario inmediato de definiciones estratégicas. El nuevo director técnico deberá resolver qué hacer con los dos cupos disponibles para reforzar el plantel profesional, una de las primeras grandes decisiones de su ciclo en el club de Núñez. La coyuntura se abre tras la lesión de Juan Carlos Portillo y la salida de Matías Galarza Fonda, dos situaciones que, por reglamento, habilitan a la institución a sumar incorporaciones.

El caso de Portillo generó el primer cupo. El mediocampista sufrió una rotura de ligamentos cruzados, una lesión que lo mantendrá inactivo durante varios meses. La normativa permite, ante este tipo de lesiones de gravedad, sumar un futbolista en reemplazo del afectado. En el caso del MIllonario, el plazo inicial para concretar esa incorporación vencía el 2 de marzo, diez días hábiles después de que se oficializara el parte médico. Aún existe la posibilidad de que el club solicite una prórroga de cinco días, lo que extendería el margen para la búsqueda.

El segundo cupo surge a raíz del préstamo de Galarza Fonda al Atlanta United de la Major League Soccer. Por ese movimiento, el reglamento habilita a River a incorporar un nuevo jugador hasta el 10 de marzo. De este modo, la institución cuenta con dos ventanas temporales para reforzar el plantel..

La definición recae ahora en Coudet y su cuerpo técnico, que en las próximas horas asumirán la conducción del equipo y deberán analizar si optan por sumar refuerzos en ambos cupos, en uno solo o si prefieren mantener la base actual y salir de manera agresiva al mercado de pases en la próxima ventana de transferencias.

El debut oficial de Coudet estaría programado para el 12 de marzo ante Huracán, por la décima fecha del torneo local (podría adelantarse al 8 de marzo contra Atlético Tucumán, en caso que se decida levantar la medida de parar en la novena jornada del Apertura). Por eso, el margen de acción para incorporar jugadores es acotado y exige decisiones rápidas.

La llegada del Chacho a Núñez también se da tras un acuerdo económico con el Deportivo Alavés, club que recibirá aproximadamente un millón de dólares en concepto de compensación por la rescisión anticipada de su contrato. El técnico argentino, de 51 años, se despidió del plantel español y tiene previsto arribar a Buenos Aires el miércoles 4 de marzo para asumir de manera formal su nuevo cargo.

En el staff de colaboradores de Coudet se destaca la incorporación de Damián Musto como ayudante de campo. Musto, ex volante central que ya trabajó con el entrenador en Rosario Central y Tijuana, reemplazará a Patricio Graff, quien integraba el cuerpo técnico en España. Además, Octavio Manera y Guido Cretari serán los encargados de la preparación física, y se sumará un segundo asistente en los próximos días (podría ser Lucho González, quien ya trabajó con el DT y conoce el mundo millonario).

La dirigencia de River también evalúa cambios en la estructura deportiva del club. Se mantienen conversaciones con directores deportivos europeos, uno italiano y otro español, con el objetivo de profesionalizar aún más el área de fútbol, el scouting y la performance. El futuro director deportivo trabajará junto a Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo, integrándose a la toma de decisiones estratégicas.

De esta manera, Coudet buscará levantar a un River Plate que tiene como principal objetivo en la temporada la Copa Sudamericana (el 19 de marzo se sorteará la fase de grupos). El Millonario, tras igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza (el Pichi Escudero fue el entrenador interino), figura en la quinta colocación de la Zona B con 11 unidades, a seis puntos del líder, la Lepra mendocina. Los de Núñez, además, comenzaron con una victoria su camino en la Copa Argentina al doblegar por 1-0 a Ciudad de Bolívar (en la siguiente instancia se verá las caras con Aldosiv de Mar del Plata).