El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

Daryl Janmaat, en su etapa en el Watford (REUTERS/David Klein)

Daryl Janmaat, exinternacional neerlandés y figura en clubes europeos como el Newcastle United, Feyenoord y Watford, ha reconocido públicamente el grave impacto de su adicción a la cocaína tras retirarse del fútbol. El propio ex defensor le relató a medios de su país cómo inició su calvario: “De repente, perdí la estructura que había tenido durante años como futbolista. Fue difícil”.

Janmaat confesó que, tras dejar el fútbol profesional en 2022 con la casaca del ADO Den Haag y verse inmerso en una crisis personal, desarrolló una adicción a la cocaína que tuvo consecuencias profundas tanto en su entorno familiar como en su salud mental y emocional. Según sus declaraciones, la adicción llevó a una ruptura matrimonial, decepciones en su círculo cercano y lo forzó a buscar ayuda en una clínica de rehabilitación en Sudáfrica antes de retomar su vida en los Países Bajos.

“Me ha causado mucho daño”, admitió Janmaat, quien fue parte de la campaña de Países Bajos en el Mundial 2014, certamen en el que llegó a subirse al podio. “La adicción a la cocaína fue entrando poco a poco. Empiezas a mentirle a la gente que quieres. Eso es terrible; herí a mucha gente”, explicó. Reconoció que al volverse dependiente de la droga y perder la disciplina diaria del deporte, su vida personal se resintió gravemente. “Todo el mundo me ayudaba, pero me dejaban solo. No servía de nada”, manifestó durante su charla.

Añadió que la pérdida del ritmo de vida como futbolista acentuó la caída: “Cuando todo eso desapareció y me sentí completamente fuera de lugar como director técnico en el ADO Den Haag, las cosas salieron mal. Muy mal”.

Consecuencias familiares y personales de la adicción

Janmaat aseguró que la adicción a la cocaína alteró de manera radical su ambiente familiar. “Sigo legalmente casado, pero ya no estamos juntos”, relató sobre su vínculo con su esposa Yoshi. “La relación no iba bien, ya sabes, pero la adicción evidentemente no ayudó. Se ha hecho mucho daño, aunque ahora nos llevamos bien otra vez”.

Al referirse al impacto en sus seres queridos, subrayó: “La cocaína destruye todo. Mi familia y amigos estuvieron ahí para mí, pero decepcioné a mucha gente”. Sobre el desgaste emocional, dijo: “Empiezas a mentir y tergiversar las cosas. Eso es agotador, pero sobre todo, muy doloroso”.

Janmaat, padre de tres hijos, enfatizó la dificultad de afrontar la exposición pública. “Tengo tres hijos que también oyen y leen cosas”, expresó en declaraciones recogidas por medios neerlandeses.

Durante la etapa más complicada de su proceso, Janmaat ingresó en una clínica de rehabilitación en Sudáfrica. “En una clínica así, recibes terapia y asesoramiento. Después de eso, tomé otro rumbo. Sí, el rumbo correcto. Por suerte”, describió.

Tras dejar su posición como director técnico en el ADO Den Haag, Janmaat decidió emprender y ahora dirige su propio gimnasio, High Power Gym, en Scheveningen. “Lo tenía todo como jugador, y de hecho, aún lo tengo. Pero ha pasado mucho en ese tiempo. Demasiado”, reconoció.

A pesar de recaídas y obstáculos, incluidas las secuelas de una lesión de rodilla que precipitó el fin de su carrera, el exjugador asegura que ha podido retomar el control de sus proyectos personales y reconstruir su vida.

Tras seis años en la Premier League, un título con el Heerenveen en Su país y 34 partidos con la selección de Países Bajos, el ex zaguero de 36 años debió reinventarse para superar la adicción a la cocaína. Y dio su testimonio para aquellos que, como él, caigan en las garras de las drogas.