Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

El incidente se produjo durante el duelo por el Challenger de Fujairah

En uno de los principales centros de exportación de energía de Emiratos Árabes Unidos, se produjo una dramática imagen durante el Challenger de tenis en Fujairah cuando en medio de un partido comenzó a sonar la alarma por un ataque aéreo debido a un incendio en una refinería provocado por un dron iraní que acrecdentó la tensión en Medio Oriente.

Durante el segundo día del ATP Challenger 50 en el Tennis Country Club de Fujairah, la jornada quedó abruptamente interrumpida cuando una alarma obligó tanto a los jugadores, árbitros y alcanzapelotas a correr y buscar refugio. El encuentro entre el japonés Hayato Matsuoka (ubicado en el puesto 368° del ranking ATP) y el bielorruso Daniil Ostapenkov (754°) quedó sin definición cuando se desató la emergencia.

En el momento de la evacuación, Ostapenkov estaba arriba en el marcador por 6-3, 4-6 y 2-1 en favor del tenista de Bielorrusia. Mientras avanzaba la competencia, se produjo un incendio en una refinería local, correspondiente a uno de los complejos industriales energéticos más relevantes de Emiratos Árabes Unidos. El siniestro se originó tras la interceptación de un dron iraní en la zona. Diversos medios internacionales difundieron imágenes en las que se observan densas columnas de humo elevándose sobre la ciudad.

La organización del Challenger, que reparte premios por USD 63.000 y tiene como principal cabeza de serie al sudafricano Lloyd Harris (actual 152° y ex top 35 en 2021), ya había comenzado bajo la incertidumbre de la situación bélica. Frente a lo que sucedió, la organización decidió suspender todos los partidos de la jornada, a la espera de comunicar si el certamen se cancelará de manera definitiva.

De acuerdo al diario indio Hindustan Times, “las autoridades dijeron que el incendio fue controlado y que las operaciones normales en la zona se han reanudado. No se reportaron víctimas”. La tensión en Medio Oriente trasciende el ámbito político y afecta directamente al deporte internacional.

El incidente en Fujairah se suma a la situación que atraviesan varias figuras del tenis que, tras participar en las rondas finales del ATP 500 de Dubái el fin de semana previo, siguen varados en la ciudad ante las limitaciones para abandonar el país. Entre los afectados se encuentran el ruso Daniil Medvedev (ex número 1 del mundo, hoy 11°), Holger Rune (17°), Tallon Griekspoor (Países Bajos), Andrey Rublev (Rusia), el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

Medvedev compartió su experiencia mientras espera poder volar a California para disputar el Masters 1000 de Indian Wells. “La situación es inusual. El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. No está claro si durará mucho o no. Estamos esperando ver qué pasa en las próximas horas o días. Están posponiendo gradualmente el cierre del aeropuerto. Recibí mensajes de amigos y conocidos, todos están preocupados. Pero en principio puedo decir que de mi parte todo está bien”, afirmó el ruso de 30 años en declaraciones recogidas por TV2 Sport. Según el propio tenista, permanece atento a cualquier novedad porque su objetivo es llegar a Estados Unidos, donde defiende 400 puntos por su desempeño en la última edición.

La situación también alcanzó a Rune, número 17 del mundo, quien se encontraba en Doha, Catar, donde realizaba su rehabilitación tras una lesión en el tendón de Aquiles. Su madre y mánager, Aneke Rune, relató a BT que la tensión aumentó durante la noche. “Fue una noche terrible. No dormimos mucho. De noche todo parece más brutal, con bolas de fuego en el cielo y constantes explosiones”.