El drama que atraviesan varias figuras del tenis por la tensión en Medio Oriente: “Escuchamos misiles y explosiones”

Medvedev fue uno de los tenistas afectados por el conflicto bélico (Reuters)

La escalada de tensión en Medio Oriente dejó a varios tenistas de primer nivel en una situación inédita. El cierre del espacio aéreo y la cancelación de vuelos atrapó a jugadores y equipos en ciudades como Dubái y Doha tras la ofensiva militar entre Estados Unidos e Israel a Irán, desencadenada el último sábado, y que luego tuvo réplicas del régimen iraní a los países aliados de EEUU. Según los reportes, los protagonistas vivieron noches de incertidumbre y temor, ya que tuvieron que soportar explosiones y las sirenas de alarma.

Uno de loso afectados es uno de los mejores tenistas del mundo, es Daniil Medvedev, actual número 11 del ranking mundial y reciente campeón del ATP 500 de Dubái. El ruso, de 30 años, compartió su experiencia mientras espera poder volar a California para disputar el Masters 1000 de Indian Wells. “La situación es inusual. El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volar. No está claro si durará mucho o no. Estamos esperando ver qué pasa en las próximas horas o días. Están posponiendo gradualmente el cierre del aeropuerto. He recibido mensajes de amigos y conocidos, todos están preocupados. Pero en principio puedo decir que de mi parte todo está bien”, afirmó Medvedev en declaraciones recogidas por TV2 Sport. Según el propio tenista, permanece atento a cualquier novedad porque su objetivo es llegar a Estados Unidos, donde defiende 400 puntos por su desempeño en la última edición.

La situación también alcanzó a Holger Rune, número 17 del mundo, quien se encontraba en Doha, Catar, donde realizaba su rehabilitación tras una lesión en el tendón de Aquiles. Su madre y mánager, Aneke Rune, relató a BT que la tensión aumentó durante la noche. “Fue una noche terrible. No dormimos mucho. De noche todo parece más brutal, con bolas de fuego en el cielo y constantes explosiones”.

“Pasamos mucho tiempo en recepción y fueron muy amables. Finalmente fuimos a nuestras habitaciones y dormimos. Pero Holger estaba muy asustado”, sostuvo Aneke Rune. La mánager añadió: “Durante toda la noche hemos oído misiles, explosiones y alarmas. Esta mañana, más de lo mismo. Todo está siendo interceptado con éxito, lo cual es positivo, pero ahora todo se ha vuelto muy desagradable. Holger no pudo dormir anoche, se siente muy inseguro, además de ser muy joven, es muy intenso”.

La representante de Rune habló de las sensanciones del tenista (Reuters)

La madre de Rune también cuestionó la respuesta de las autoridades danesas, al señalar que “es realmente triste que el gobierno danés no haya respondido a los ciudadanos varados en Oriente Medio. Estamos en la famosa lista danesa pero no hemos recibido ninguna notificación. Sabemos que en Omán hay enormes atascos de tráfico saliendo de su aeropuerto, que es el único lugar desde donde salen vuelos desde Oriente Medio”.

De acuerdo con lo reportado por BT, la cancelación de vuelos afecta al menos a ocho jugadores destacados, incluidos Tallon Griekspoor (Países Bajos), Andrey Rublev (Rusia), Félix Auger-Aliassime (Canadá), Marcelo Arévalo (El Salvador), Mate Pavic (Croacia), Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Reino Unido), quienes permanecen en los hoteles junto a sus equipos a la espera de instrucciones de la ATP.

“Los misiles y drones lanzados desde Irán están, por supuesto, impidiendo los vuelos civiles, así que esperamos que la situación mejore pronto. Sin embargo, la ubicación de nuestro hotel de la competición, justo al lado del aeropuerto de Dubái, permite una salida rápida si en algún momento surge la oportunidad. Ya habíamos hecho un par de reservas diferentes para hoy, pero fueron canceladas de forma natural. Los nuevos billetes son para el lunes por la tarde y también hay billetes reservados para el martes. Las instrucciones de la ATP han sido muy claras hasta ahora: lo más seguro es quedarse en el hotel y esperar”, compartió Heliovaara en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Medvedev debe viajar a Estados Unidos para disputar el Indian Wells

Las alternativas para abandonar la región no son sencillas. Según Heliovaara, “se puede salir de los Emiratos Árabes Unidos por tierra hacia Omán o Arabia Saudí, donde el espacio aéreo está abierto por ahora, pero no hay un trayecto sencillo. El viaje a Mascate dura unas cinco horas, pero según la información que hemos recibido hay atascos importantes en la frontera y, además, organizar un transporte adecuado es complicado, ya que un coche con matrícula de los EAU no puede entrar en Omán sin un permiso, y no se puede cruzar la frontera a pie, en cuyo caso se podría continuar el viaje en otro coche. El trayecto a Riad, en Arabia Saudí, dura más de diez horas y la carretera después de la frontera está en bastante mal estado. Así que no es una ruta ideal sin la preparación adecuada”.

El impacto del conflicto ya sumó numerosas bajas, más allá de las complicaciones que atraviesa al mundo del deporte. Según cifras brindadas por BT, los bombardeos dejron al menos 555 personas fallecidas en Irán, mientras la tensión sigue escalando y afecta a la vida cotidiana en toda la región.