Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

El club invirtió más de USD 1.400.000 en su nuevo edificio, que cuenta con 14 aulas

Los chicos, felices junto a
Los chicos, felices junto a Milito y las autoridades

La inauguración del nuevo edificio de la escuela de Racing Club en Avellaneda representa una apuesta del club por la educación. Con una inversión total de USD 1,42 millones, la institución buscó reforzar su identidad como actor social y educativo en la comunidad, más allá de lo deportivo.

La escuela está ubicada en un edificio de 950 metros cuadrados cubiertos y 450 descubiertos ubicado en Palaá 530. Ofrece lugar para 350 estudiantes, abarcando los niveles Inicial y Primario. El modelo educativo incluye jornada extendida en primaria y la posibilidad de jornada vespertina en inicial, integrando equipamiento de última tecnología y una propuesta formativa basada en valores, creatividad y sentido de pertenencia.

La inversión que impulsa el nuevo colegio incluyó USD 1,07 millones destinados a la compra del inmueble durante el año anterior, y otros USD 350.000 en reformas y equipamiento. El edificio, con 14 aulas, comedor, sala de docentes y un amplio patio central, fue renovado para garantizar accesibilidad universal y eficiencia energética, conservando además la estructura arquitectónica original. La escuela podrá recibir a 301 estudiantes en primaria y 48 en inicial, cumpliendo altos estándares de confort ambiental y seguridad.

El enfoque pedagógico del colegio prioriza el aprendizaje activo y la colaboración a través de aulas flexibles con mobiliario modular y adaptativo. Las 12 aulas de primaria están equipadas con un laboratorio de robótica cada una, promoviendo la incorporación de la tecnología y la ciencia en la experiencia educativa desde edades tempranas.

Las instalaciones cuentan con sistemas integrales de control de accesos, monitoreo, red de internet actualizada y soluciones de audio para actividades institucionales. El patio central incluye nuevas canchas de fútbol recreativo y elementos representativos de Racing Club.

Durante la inauguración, Diego Milito, presidente de Racing Club, destacó: “La educación es un pilar estratégico del modelo de club que queremos construir. Estamos pensando en el Racing del futuro. Pero para construir ese futuro, hay que empezar hoy”.

Milito, formado desde niño en el club, remarcó: “No estamos solamente inaugurando un edificio. Nos toca continuar ese camino iniciado en 1961. Racing no se conforma con formar buenos jugadores: queremos formar buenas personas”. Además, afirmó: “Invertir en educación es invertir en futuro. Es construir comunidad. Es generar igualdad de oportunidades”.

Luego del corte de cinta y de la entonación del Himno y de Aurora a cargo de Abel Pintos, la Directora General, Marisa Ciocci, destacó la relevancia de la decisión institucional.

Luis Otero y Ernestina Campodónico izaron la bandera argentina y recibieron un Diploma de Honor en reconocimiento a su labor como representantes legales del Colegio Racing Club, que en una jornada emocionante abrió las puertas de su nuevo edificio en el inicio del ciclo lectivo 2026.

