El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

Del Potro durante su despedida del tenis en la exhibición que compartió con Djokovic en 2024 (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Juan Martín del Potro es una leyenda del tenis. El argentino, que supo conquistar la final del US Open 2009 en aquella épica batalla contra Roger Federer, y que sumó 22 títulos de ATP en su carrera, tuvo que alejarse de la práctica profesional de la disciplina por las continuas lesiones que atravesaron su vida y lo obligaron a priorizar su salud. A los 37 años, regresó a Acapulco en el marco de una nueva edición del torneo, el escenario de una de sus victorias más memorables, esta vez en calidad de embajador y no como competidor.

En una distendida charla con ESPN Tenis, la Torre de Tandil señaló que no tuvo otra opción que decirle adiós al tenis ante una lesión crónica en la rodilla y múltiples cirugías fallidas, lo que lo obligó a dejar la actividad que más amaba. Además, destacó la profunda dificultad de su retiro del tenis profesional, explicando que fue una decisión impuesta por su cuerpo y no producto de una pérdida de motivación o deseo de competir.

Del Potro describió su retiro como “la decisión más dolorosa de su carrera” y recalcó: “Nunca me quise retirar”. El ex tenista detalló que su alejamiento no fue voluntario: “La realidad es que mi retiro fue forzado por mi situación de la rodilla, porque tuve una lesión, una primera cirugía donde no fue buena y ahí comenzó todo este calvario y pesadilla con mi rodilla”, expresó quien supo alcanzar el 3° puesto del ranking ATP en agosto de 2018.

“Nunca fue una decisión personal de decir: ‘estoy cansado con el tenis, no tengo más sueños, no tengo más objetivos por cumplir’. Entonces obviamente no quería y era una cirugía con la ilusión de volver y la otra con la misma metodología, el mismo esfuerzo hasta que finalmente, bueno, ya el cuerpo no me resistía más”. Al mismo tiempo, Delpo reconoció el peso emocional que lo llevó a tomar la decisión de alejarse del circuito: “Mentalmente tampoco estaba preparado para continuar con las cirugías y los fracasos”.

Del Potro se vio forzado a abandonar el tenis profesional tras una secuencia de 14 lesiones que limitaron persistentemente su carrera. La primera de ellas requirió una operación de su muñeca derecha después de obtener el US Open 2009 y alcanzar los octavos de final del Abierto de Australia en 2019; esa intervención lo mantuvo alejado de las canchas por ocho meses, con regreso en el ATP 250 de Bangkok.

La última lesión en su rodilla que puso en jaque su carrera (Shutterstock)

Las lesiones en la muñeca se repitieron, esta vez en la izquierda, afectándolo desde 2012 y obligándolo a ser intervenido nuevamente en 2014 tras jugar solo cuatro torneos. El retorno llegaría en 2015 en Sídney, donde logró acceder a cuartos de final, hasta que a mediados de ese año, una recaída tras perder ante Vasek Pospisil en Miami lo obligó a otra cirugía. Recuperado, volvería en 2016 en Delray Beach, sumando victorias frente a Denis Kudla, John-Patrick Smith y Jeremy Chardy, y siendo eliminado por Sam Querrey en cuartos de final. Ese mismo año lograría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río y el título de la Copa Davis con Argentina.

En 2018, la fractura de la rótula derecha durante un partido ante Borna Coric en el Masters 1000 de Shanghai interrumpió una temporada donde había ganado tres títulos ATP y llegó a ser subcampeón del US Open. Aunque clasificó a las ATP Finals, no pudo disputar el torneo y recién la vuelta se produciría en 2019 en Delray Beach, venciendo a Yoshihito Nishioka y Reilly Opelka antes de perder en cuartos frente a Mackenzie McDonald.

El infortunio persistió en Queen’s 2019 con una nueva recaída en la rodilla, forzando su retiro del torneo tras superar a Denis Shapovalov. Desde entonces, Del Potro tuvo que someterse a tres nuevas operaciones en la rótula derecha, la última de ellas realizada en Suiza por el especialista Roland Biedert, recomendado por Roger Federer.

Ocho años después de coronarse campeón en México, Del Potro rememoró con especial aprecio su campaña vencedora en Acapulco 2018, cuando enfrentó y superó a rivales como Dominic Thiem, Alexander Zverev y David Ferrer, en una de sus victorias más significativas: “Fue uno de los cuadros más duros del torneo y me tocó ser campeón. Tuve una gran victoria y la pongo en un cajón especial en mis logros”. Hay que recordar que el jugador que lideró al equipo argentino a ganar la Copa Davis en 2016 compitió de gran manera ante el “Big Three”, el clan compuesto por Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, a quienes logró vencer en 17 ocasiones.

En un momento de la charla, Delpo habló sobre su especial relación con Djokovic y recordó que comparten una historia común que comenzó en la adolescencia: “Nos conocemos desde que tenemos 15 o 16 años y compartimos toda la carrera juntos. Después tuvimos partidos épicos, muy emocionantes para los dos lados, entonces creo que eso también forjó una relación un poquito especial”. Además, Del Potro recordó cómo su amistad se consolidó cuando invitó a Djokovic a disputar su último partido de despedida en Buenos Aires a finales del 2024: “Nole lo aceptó, fue muy generoso y hoy tenemos una relación tan linda que nos permitimos hacer cosas como el otro día en el Australian Open, que lo llamo, me atiende y hablamos y nos reímos un rato”.

*Delpo y los mejores momentos de su carrera

Del Potro tampoco evitó durante la entrevista dar su opinión sobre cómo ve el circuito en la actualidad y puso el foco en el presente de Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo: “Le dije que me encantaría jugar contra él. Lo considero un amigo. Jugaría de la misma forma que le jugaba al Big 3”, sentenció. Para el retirado campeón del US Open 2009, cada etapa vivida y cada adversidad superada constituyen parte de un aprendizaje que va más allá del deporte: “En la vida hay que encontrarle la vuelta a todo. Hay que tener amor propio para anteponerse ante cada situación; Uno aprende con aciertos y errores”.