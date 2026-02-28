El Alavés eligió al reemplazante del Chacho Coudet ante su inminente salida a River Plate

Tras la derrota ante Levante, Chacho Coudet se marcharía a River (Foto: Reuters/Rodolfo Buhrer)

Las gestiones para asegurar un reemplazo para Eduardo Coudet en el Alavés avanzan con rapidez, impulsadas por la inminente partida del técnico argentino a River Plate. Según publicó el medio de Álava El Correo, la directiva del club sondeó a Quique Sánchez Flores, ex entrenador del Sevilla, con la intención de adelantarse en caso de concretarse la llegada del Chacho al Millonario.

El propio presidente Alfonso Fernández de Trocóniz, quien hasta hace pocas horas negaba la existencia de un “plan B”, habría acelerado la búsqueda tras conocerse una llamada entre el entorno de Coudet con los dirigentes de River. La expectativa en el club es avanzar con la negociación para que asuma Sánchez Flores, aunque la directiva mantiene una lista de alternativas en caso de que no prospere esta gestión.

El perfil del técnico español, dirigió equipos de la Primera División española y cuenta con experiencia internacional, por lo que resultaría especialmente atractivo para la dirigencia. Su último paso por el Sevilla estuvo marcado por la inestabilidad institucional y deportiva del club. A sus 61 años, el entrenador madrileño enfrentó situaciones de presión en equipos de Inglaterra, Portugal, Emiratos Árabes y China.

Quique Sánchez Flores tiene 61 años y un pasado como jugador con las camisetas de Valencia, Real Madrid y Zaragoza. Como entrenador, inició su camino hace más de dos décadas al mando del Getafe y contabilizó pasos por Valencia, Benfica, Atlético Madrid, Sevilla y Watford de Inglaterra, entre otros.

El periodista Jon Prada aseguró en el mencionado medio español que Alavés “se ha movido en las últimas horas en el mercado de entrenadores ante la eventual salida de Eduardo Coudet rumbo a River Plate”. Si bien tiene en carpeta a “varios técnicos”, el primero que sondearon es a Sánchez Flores. “Es uno de los principales candidatos al banquillo”, aseguraron.

Si bien está sin trabajar desde la temporada 2023-24, es uno de los entrenadores en activo con “más conocimiento de La Liga”. Al mismo tiempo, aclaran que su “capacidad de gestión sería un activo” para un club que está en “shock” ante la posible partida de Coudet mientras pelea por escapar de la zona de descenso.

Quique Sánchez Flores es el principal candidato a sustituir a Coudet (Foto: EFE/Juanjo Martín)

En River Plate, la salida de Marcelo Gallardo implicó la búsqueda de un nuevo entrenador y una transformación en la estructura interna del fútbol profesional. La secretaría técnica, encabezada por Enzo Francescoli, ya proyecta la incorporación de una figura de manager con experiencia, además de la creación de un departamento de scouting más imponente.

En este contexto, la expectativa de los hinchas aumenta ante la posibilidad de que Coudet asuma la conducción técnica. Por el momento, para el partido del Millonario ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Marcelo Escudero dirigirá de forma interina, como ya ocurrió tras la salida de Martín Demichelis.

El representante Christian Bragarnik confirmó que Coudet no tiene cláusula de rescisión con Alavés, lo que facilita el avance de las conversaciones. El manager declaró: “Le acabo de enviar un mensaje diciendo que tuve un contacto formal con River. Me va a llamar cuando llegue de dirigir su partido”, según explicó este viernes en ESPN. “Entiendo el revuelo que se arma. Un club de ese nivel genera estas cosas por el solo hecho de que suene mi nombre. Sea por lo que sea”, había dicho previamente Coudet tras caer ante Levante y quedar complicado en la pelea por no descender.

Eduardo Coudet tiene contrato con Alavés hasta el 30 de junio, pero los últimos registros del club vasco en la decimoquinta posición de La Liga indican una posible salida. El Chacho es el perfil elegido por River para reemplazar a Gallardo y la primera reunión entre las partes dejó sensaciones positivas.

Coudet es el elegido por River para reemplazar a Gallardo