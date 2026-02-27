El Chacho Coudet habló sobre su posible llegada a River Plate para suceder a Gallardo: la frase que generó ilusión

Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa e hizo hincapié en la posibilidad de llegar a River (REUTERS/Albert Gea)

Deportivo Alavés sufrió una dura caída por 2-0 contra el Levante por la 26ª jornada de La Liga de España. El equipo dirigido por Eduardo Coudet jugó con un hombre menos en casi todo el segundo tiempo y se le escapó el duelo de visitante en los últimos minutos. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador argentino habló sobre los rumores que lo ubican como el principal apuntado para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate.

Cuando fue consultado sobre el interés del Millonario y si hubo charlas en las últimas horas para contratarlo, el Chacho Coudet mantuvo la postura expresada en la previa al duelo y fue contundente: “No. Sinceramente, no. Vuelvo a decir que entiendo que fue una semana diferente, también para mí”. Inmediatamente, el director técnico buscó cambiar la perspectiva: “Simplemente, estar enfocado y concentrado. Hemos hecho una semana normal y natural. Sí que, como vuelvo a decir, podríamos haber redondeado la gran semana con un triunfo importante acá. La liga no perdona, y nosotros hemos perdonado en la primera mitad”.

A pesar de sus dichos, Coudet fue abordado nuevamente en conferencia de prensa sobre si puede marcharse del elenco Babazorro para recalar en River. “Estamos en la misma situación que hablé el otro día. Sé que se juzga mucho el tema. Nadie le cree a nadie. Pero es la verdad, la realidad. Seguramente la gente o compañeros tuyos que cubren internamente River saben qué es lo que estoy diciendo. Si tuviese un contacto, lo diría. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo porqué ocultar algo. Si hubiese un contacto, habría que ver qué piensa Alavés”, agregó el exfutbolista.

El argentino destacó que mantiene un gran vínculo con la institución y remarcó que no hubo llamados por parte de la Banda: “Tengo muy buena relación con la directiva y el dueño del club. No sería un misterio para mí. No tengo la necesidad de ocultar, es la realidad. La única verdad es lo que cuento de mi lado. Es 100% comprobable”.

Sin embargo, su última respuesta en el intercambio con los periodistas generó ilusión en los hinchas: “No es una situación en la que, a día de hoy, yo pueda gravitar. Entiendo el revuelo que se arma. Un club de ese nivel genera estas cosas por el solo hecho de que suene mi nombre. Sea por lo que sea. Sigo diciendo lo mismo que dije hace dos días. Yo no oculto nada. Si tuviese que decir que se contactaron conmigo, me sentaría con la gente del Alavés, pero no hay una situación. Ojalá se defina lo antes posible”.

*Coudet habló sobre los rumores que lo ubican como nuevo DT de River

Minutos atrás, había agregado: “Estamos hablando de supuestos. 13 tiros hicimos hoy al arco. Y tuvimos cinco frente al arco y no la metimos. Una expulsión condicionó todo. El hubiera no existe en el fútbol. Yo no tengo que ocultar nada, no soy mentiroso. Si se contactan conmigo no tengo problema de decirlo públicamente. La gente del club se ha comportado muy bien conmigo. Iría y les diría: ‘Mirá, pasa esto’. Pero no es real”.

Cuando los periodistas locales puntualizaron sobre el ruido que se generó sobre su posible salida en medio del contexto del club, Coudet volvió a ser tajante con su futuro: “No sé qué piensa el club en estos momentos. Yo, simplemente, tengo que responder a un colega tuyo que me pregunta por una situación. Estoy hablando principalmente del partido y me corro del protagonismo. Me preguntaron del partido y comenté lo que pensé. Me preguntaron de otra situación y la contesto. Si no, no vendría acá. Yo trabajo y me esfuerzo de la misma manera”.

*Las declaraciones de Coudet en la conferencia del día jueves

En la antesala del enfrentamiento contra el Levante, el Chacho Coudet abordó los rumores que lo ubicaban como uno de los candidatos a ser nuevo entrenador del Millonario. Si bien remarcó que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante” y planteó estar “al margen del ruido que se ha formado”, se sinceró ante una posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

En esta misma línea, agregó: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe. También he dicho que merecemos más puntos pero he llamado a la Federación Española y me han dicho que no nos los devuelven. Yo tengo la cabeza metida en eso”.

*El compacto de la derrota del Alavés contra el Levante

Las negociaciones entre la dirigencia de River Plate y el entorno de director técnico estarían avanzadas. Un dato clave en este proceso radica en una particularidad contractual: Coudet mantiene vínculo vigente con el Alavés de España hasta junio y el contrato no prevé cláusula de rescisión inmediata, según lo consignan medios locales en Vitoria.

La posible llegada del Chacho a River representa la culminación de una aspiración personal. En 2019, mientras dirigía a Racing Club, el entrenador había manifestado reiteradas veces su deseo: “Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”. Desde entonces, su trayectoria se consolidó con pasos en Rosario Central, Racing Club, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Tijuana, Celta de Vigo y Alavés.