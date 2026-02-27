River inició las gestiones para contratar a Coudet como reemplazante de Gallardo y hará un cambio en la estructura del fútbol

Marcelo Gallardo saluda a los hinchas de River Plate tras dirigir su último partido ante Banfield (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de la salida de Marcelo Gallardo, los dirigentes de River Plate comenzaron a buscar a su reemplazante de cara a un año que tendrá al Millonario compitiendo en el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Según pudo averiguar Infobae, este viernes se dio el primer contacto con el entorno de Eduardo Coudet para sondear las posibilidades que el Chacho tome las riendas y se convierta en el nuevo director técnico.

Mañana será un día clave para River, ya que será la primera charla formal entre el presidente del club, Stefano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, con el Chacho Coudet, quien se encuentra en España dirigiendo al Deportivo Alavés. Esta comunicación podría ser determinante para la contratación del ex entrenador de Rosario Central y Racing, entre otros.

En cuanto al presente de Coudet en La Liga de España hay que destacar que el Alavés cayó 2-0 en su visita a Valencia frente al Levante y se encuentra 14°, con 27 puntos y a tres de distancia de la zona de descenso. Además, el cuadro vasco acumula cuatro partidos sin ganar.

Eduardo Coudet durante el partido del Alavés frente al Levante por La Liga de España (EFE/Ana Escobar)

Acerca de la actualidad del Millonario, la novedad es que tras la despedida del Muñeco en la victoria 3-1 frente a Banfield, Marcelo Escudero dirigió la práctica del plantel profesional. El Pichi, entrenador de la Reserva, conducirá al equipo hasta que llegue el nuevo DT y estará al frente del banco de suplentes en Mendoza el lunes cuando River visite a Independiente Rivadavia por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Por otro lado, River Plate hará una fuerte inversión en una nueva estructura de fútbol, en la que se incorporará un nuevo rol en el esquema deportivo. De acuerdo a lo que averiguó Infobae, se sumará un director deportivo, que será nexo entre presidencia y la secretaria técnica que encabeza Enzo Francescoli. Este trabajo, si bien no cumplía la misma función que se buscará en esta nueva etapa, solía tener a Mariano Barnao como responsable durante la era Gallardo.

En el plano futbolístico, River tendrá el próximo lunes 2 de marzo (21.30) la visita en Mendoza ante Independiente Rivadavia, líder de la Zona B. La siguiente semana habrá un paro en el fútbol argentino, por lo que la fecha 9 se postergará y recién el jueves 12/3, por la fecha 10, el Millonario visitará el estadio Tomás A. Ducó para enfrentar a Huracán. ¿Será con el Chacho Coudet como nuevo entrenador?