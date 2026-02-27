Deportes

River inició las gestiones para contratar a Coudet como reemplazante de Gallardo y hará un cambio en la estructura del fútbol

Los directivos del Millonario entablaron el primer contacto con el entorno del Chacho y mañana se producirá un llamado telefónico

Guardar
Marcelo Gallardo saluda a los
Marcelo Gallardo saluda a los hinchas de River Plate tras dirigir su último partido ante Banfield (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de la salida de Marcelo Gallardo, los dirigentes de River Plate comenzaron a buscar a su reemplazante de cara a un año que tendrá al Millonario compitiendo en el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Según pudo averiguar Infobae, este viernes se dio el primer contacto con el entorno de Eduardo Coudet para sondear las posibilidades que el Chacho tome las riendas y se convierta en el nuevo director técnico.

Mañana será un día clave para River, ya que será la primera charla formal entre el presidente del club, Stefano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, con el Chacho Coudet, quien se encuentra en España dirigiendo al Deportivo Alavés. Esta comunicación podría ser determinante para la contratación del ex entrenador de Rosario Central y Racing, entre otros.

En cuanto al presente de Coudet en La Liga de España hay que destacar que el Alavés cayó 2-0 en su visita a Valencia frente al Levante y se encuentra 14°, con 27 puntos y a tres de distancia de la zona de descenso. Además, el cuadro vasco acumula cuatro partidos sin ganar.

Eduardo Coudet durante el partido
Eduardo Coudet durante el partido del Alavés frente al Levante por La Liga de España (EFE/Ana Escobar)

Acerca de la actualidad del Millonario, la novedad es que tras la despedida del Muñeco en la victoria 3-1 frente a Banfield, Marcelo Escudero dirigió la práctica del plantel profesional. El Pichi, entrenador de la Reserva, conducirá al equipo hasta que llegue el nuevo DT y estará al frente del banco de suplentes en Mendoza el lunes cuando River visite a Independiente Rivadavia por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Por otro lado, River Plate hará una fuerte inversión en una nueva estructura de fútbol, en la que se incorporará un nuevo rol en el esquema deportivo. De acuerdo a lo que averiguó Infobae, se sumará un director deportivo, que será nexo entre presidencia y la secretaria técnica que encabeza Enzo Francescoli. Este trabajo, si bien no cumplía la misma función que se buscará en esta nueva etapa, solía tener a Mariano Barnao como responsable durante la era Gallardo.

En el plano futbolístico, River tendrá el próximo lunes 2 de marzo (21.30) la visita en Mendoza ante Independiente Rivadavia, líder de la Zona B. La siguiente semana habrá un paro en el fútbol argentino, por lo que la fecha 9 se postergará y recién el jueves 12/3, por la fecha 10, el Millonario visitará el estadio Tomás A. Ducó para enfrentar a Huracán. ¿Será con el Chacho Coudet como nuevo entrenador?

Temas Relacionados

River PlateEduardo CoudetMarcelo GallardoStefano Di Carlo

Últimas Noticias

Dura derrota del Aston Villa del Dibu Martínez contra el equipo que va último en la Premier League: cómo quedó la pelea por el título

Wolverhampton, que necesita un milagro para evitar el descenso, se hizo fuerte en su casa y se impuso por 2-0 sobre el equipo del arquero de la selección argentina

Dura derrota del Aston Villa

En medio de la incertidumbre por su posible llegada a River, el Alavés del Chacho Coudet perdió con el Levante por La Liga de España

El equipo vasco cayó 2-0 en condición de visitante con goles en los minutos finales y profundizó su crisis. Se encuentra a tres puntos de la zona de descenso

En medio de la incertidumbre

Corrió más de 60 metros y forzó el error rival para un golazo de antología: la magnífica definición de Joaquín Panichelli en Francia

El delantero de 23 años anotó el gol del Racing de Estrasburgo en el empate 1-1 frente a Lens por la fecha 24 de la Ligue 1

Corrió más de 60 metros

Matías Kranevitter iba a ser reemplazado a los 33 minutos, se negó a salir y siguió en cancha: la reacción del DT

Desde la transmisión oficial indicaron que el ex mediocampista de River estaba lesionado, pero finalmente permaneció en el terreno y fue cambiado en el entretiempo

Matías Kranevitter iba a ser

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

El Barba explicó la situación en conferencia de prensa. El Millonario sondeó al ex DT de Estudiantes de La Plata tras la salida de Marcelo Gallardo

La respuesta de Eduardo Domínguez
DEPORTES
En medio de la incertidumbre

En medio de la incertidumbre por su posible llegada a River, el Alavés del Chacho Coudet perdió con el Levante por La Liga de España

Corrió más de 60 metros y forzó el error rival para un golazo de antología: la magnífica definición de Joaquín Panichelli en Francia

Matías Kranevitter iba a ser reemplazado a los 33 minutos, se negó a salir y siguió en cancha: la reacción del DT

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

El tenso momento que vivió la argentina Ailín Pérez con su rival en el pesaje antes de su pelea de UFC

TELESHOW
Furia habló con Teleshow sobre

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

Graciela Alfano habló sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Una diva nunca”

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no volverá al programa: ¿cuándo ingresarán los nuevos participantes?

“Me lastimaste estúpida”, el enojo de Georgina Barbarossa con Analía Franchín luego de que le arrojara una lapicera en vivo

Camionero rompe el molde del rock argentino: autogestión, under y un fenómeno de fans que manejan el merchandising

INFOBAE AMÉRICA

Conoce la nueva laptop para

Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Jim Carrey y las películas de Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, protagonistas de los premios César