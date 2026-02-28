El representante de Coudet confirmó el contacto con los dirigentes de River: el mensaje que le envió al entrenador

El contacto formal entre River Plate y el entorno de Eduardo Coudet quedó confirmado tras días de rumores y negativas públicas. El representante del entrenador argentino, Christian Bragarnik, detalló que recibió un mensaje de Stefano Di Carlo, presidente del club de Núñez, este viernes a las 18:30, y que, a partir de ese momento, informó al técnico argentino sobre la situación.

En diálogo con ESPN, Bragarnik relató en referencia al Chacho Coudet: “Le acabo de mandar un mensaje y me dijo que me va a llamar”. El agente también precisó que Di Carlo “me preguntó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación dentro de las posibilidades que tiene”. De este modo, los dirigentes de River activaron el primer contacto formal tras la salida de Marcelo Gallardo.

Hasta ese momento, tanto el propio Coudet como su representante habían negado acercamientos recientes, lo que generó suspicacias en el ambiente futbolístico. En esa línea, Bragarnik sostuvo: “Hasta ahora no nos habían llamado, es la verdad y no había por qué negarlo”, en alusión a versiones que circularon antes del partido más reciente de River.

El representante de Coudet aseguró que tuvo un contacto formal con River (REUTERS/Albert Gea)

El representante confirmó que el llamado incluyó a Stefano Di Carlo, además de la presencia de Leonardo Ponzio, Enzo Francescoli y un gerente del club. Todos participaron en una reunión para evaluar posibles candidatos al cargo de director técnico. Bragarnik insistió en que Coudet “era una de las posibilidades” y que aún debía conversar con él antes de avanzar en cualquier negociación.

Desde el lado del entrenador, la postura se mantuvo cautelosa. “Si me llaman, lo evaluaremos. Por el momento no nos habían llamado”, subrayó Bragarnik, quien también mencionó la necesidad de iniciar conversaciones con las autoridades del Deportivo Alavés, actual club de Coudet, en caso de que la opción prospere.

Tras la derrota del Alavés por 2-0, Eduardo Coudet fue consultado en conferencia de prensa sobre su futuro y los rumores que lo vinculan como principal candidato a ser el sucesor de Gallardo en River. El técnico respondió: “No. Sinceramente, no. Vuelvo a decir que entiendo que fue una semana diferente, también para mí”.

Al ser abordado sobre la posibilidad de dejar el club español, Coudet reiteró que no hubo acercamientos, aunque dejó abierta la puerta a futuras conversaciones. “Si tuviese un contacto, lo diría. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo porqué ocultar algo. Si hubiese un contacto, habría que ver qué piensa Alavés”, remarcó.

El Chacho junto a su representante tendrán una reunión mañana con la comisión directiva del Millonario (EFE/Ana Escobar)

El vínculo con la dirigencia del club vasco fue destacado por el propio Coudet: “Tengo muy buena relación con la directiva y el dueño del club. No sería un misterio para mí. No tengo la necesidad de ocultar, es la realidad. La única verdad es lo que cuento de mi lado. Es 100% comprobable”.

A pesar de las negativas, la última respuesta de Coudet en la conferencia generó cierta esperanza entre los hinchas: “No es una situación en la que, a día de hoy, yo pueda gravitar. Entiendo el revuelo que se arma. Un club de ese nivel genera estas cosas por el solo hecho de que suene mi nombre”. El entrenador dejó en claro que, si el contacto se formalizara, lo comunicaría primeramente al Alavés.

El interés de River Plate por Coudet se transforma así en una posibilidad concreta tras la llamada de este viernes. Según Bragarnik, la reunión entre las partes se celebraría en las próximas horas para analizar en profundidad la situación y avanzar, si las condiciones lo permiten, hacia un posible acuerdo.

Por el momento, la sucesión de Marcelo Gallardo sigue sin definirse, aunque la opción de Chacho Coudet gana terreno como alternativa principal para hacerse cargo del plantel profesional. La decisión final podría conocerse en el transcurso del fin de semana, en función de los contactos entre River, el entrenador y el club español.