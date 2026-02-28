El gesto de Edinson Cavani en el palco de La Bombonera durante Boca Juniors-Gimnasia de Mendoza que llamó la atención

El delantero de Boca observó el partido ante Gimnasia de Mendoza desde la platea

Edinson Cavani volvió a ausentarse entre los convocados de Claudio Úbeda para el partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza, pero el delantero uruguayo siguió las acciones desde uno de los palcos de La Bombonera. En una de las imágenes que captó la cámara de la transmisión oficial, se pudo observar al Matador realizando un gesto elocuente que no pasó inadvertido.

La imagen quedó en primer plano y el comentarista del partido para la señal TNT Sports, Juan Pablo Varsky, expresó: “Toda una señal esa de Cavani, parándose. Esa es una mueca de dolor”. En otro de los videos que se viralizaron en las redes se escucha a otro periodista describir la situación: “Es como si le molestara esa dolencia lumbar”. Cabe recordar que el atacante de 39 años quedó fuera de la lista de concentrados debido a una molestia en la zona lumbar que lo aquejó en los últimos días. El cuerpo técnico lo excluyó debido a que volvió a sentir dolores en la parte baja de la espalda.

Esta situación pone en alerta a los simpatizantes y directivos de Boca, quienes esperan ver en plenitud al goleador que supo ser una de las estrellas mundiales con la selección de Uruguay y sus pasos por PSG, Manchester United y Napoli, entre otros. Cavani apenas acumuló dos participaciones oficiales con el equipo en 2026: ingresó algunos minutos frente a Platense y fue titular ante Racing Club, encuentro en el que fue sustituido bajo una fuerte silbatina de la hinchada. La relación con los hinchas experimentó un quiebre, en parte por la seguidilla de lesiones que arrastra el delantero y su bajo aporte en la red desde que llegó al club.

Edinson Cavani se retira de La Bombonera con la cabeza gacha. El delantero uruguayo padece una lumbalgia que lo marginó del último partido de Boca (REUTERS/Gonzalo Colini)

La última molestia lumbar de Cavani se produjo durante una práctica, cuando todo indicaba que su recuperación le permitiría regresar a la titularidad junto a Adam Bareiro. El uruguayo priorizó quedarse en Buenos Aires para enfocarse en el tratamiento de su lesión en lugar de viajar con el plantel a Salta para el duelo de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. El plan era llegar en condiciones para el choque en La Bombonera, pero los dolores reaparecieron y Úbeda lo marginó otra vez.

La lumbalgia viene afectando a Cavani desde la temporada pasada y ya condicionó su participación en la pretemporada y varios entrenamientos. Según informó TyC Sports, el futbolista buscará ahora la opinión de un especialista con la intención de encontrar una solución definitiva. La permanencia del delantero en el plantel xeneize depende, en parte, del diagnóstico que reciba en los próximos días.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea la continuidad de Cavani en Boca Juniors. Más allá de la expectativa generada por su llegada y el respaldo inicial de la hinchada, el atacante no logró consolidar una racha positiva debido a las constantes lesiones y a la falta de títulos desde su arribo. En las redes sociales, el propio futbolista compartió el término “seguir” como consigna, tras la última silbatina en La Bombonera.

En lo que va de su estadía en el club de la Ribera, Edinson Cavani lleva disputados 81 partidos, en los cuales marcó 28 goles y dio 3 asistencias.