Deportes

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

El uruguayo no figura entre los convocados para el partido de este sábado ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Guardar
Cavani sufrió una lesión y
Cavani sufrió una lesión y se perderá el juego ante Gimnasia de Mendoza (Fotobaires)

La situación física de Edinson Cavani se complicó nuevamente en Boca Juniors tras confirmarse que el delantero uruguayo quedó fuera de la convocatoria para el partido ante Gimnasia de Mendoza debido a una recurrencia de una molestia lumbar. El atacante de 39 años volvió a sentir dolor en la zona baja de la espalda, lo que obligó al cuerpo técnico a excluirlo del próximo encuentro en el calendario del club.

Cavani apenas acumuló dos participaciones oficiales con el equipo en 2026: ingresó algunos minutos frente a Platense y fue titular ante Racing Club, encuentro en el que fue sustituido bajo una fuerte silbatina de la hinchada. La relación con los simpatizantes experimentó un quiebre, en parte por la seguidilla de lesiones que arrastra el delantero y su bajo aporte en la red desde que llegó al club.

La última molestia lumbar de Cavani se produjo durante una práctica, cuando todo indicaba que su recuperación le permitiría regresar a la titularidad junto a Adam Bareiro. El uruguayo priorizó quedarse en Buenos Aires para enfocarse en el tratamiento de su lesión en lugar de viajar con el plantel a Salta para el duelo de Copa Argentina. El plan era llegar en condiciones para el choque en La Bombonera, pero los dolores reaparecieron y lo marginaron otra vez.

El mensaje de Cavani tras
El mensaje de Cavani tras los silbidos en Boca-Racing

La lumbalgia viene afectando a Cavani desde la temporada pasada y ya condicionó su participación en la pretemporada y varios entrenamientos. Según informó TyC Sports, el futbolista buscará ahora la opinión de un especialista con la intención de encontrar una solución definitiva. La permanencia del delantero en el plantel xeneize depende, en parte, del diagnóstico que reciba en los próximos días.

Los problemas físicos alteraron los planes de Claudio Úbeda, actual conductor técnico del equipo, quien deberá reorganizar el ataque ante la baja de Cavani. La principal alternativa es Adam Bareiro, reciente incorporación que debutó con gol en la Copa Argentina, acompañado probablemente por Miguel Merentiel o Lucas Janson. La ausencia del uruguayo le permite a Merentiel recuperar un lugar que parecía haber perdido para el sábado.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea la continuidad de Cavani en Boca Juniors. Más allá de la expectativa generada por su llegada y el respaldo inicial de la afición, el atacante no logró consolidar una racha positiva debido a las constantes lesiones y a la falta de títulos desde su arribo. En las redes sociales, el propio futbolista compartió el término “seguir” como consigna, tras la última silbatina en La Bombonera.

El siguiente paso para Cavani será someterse a estudios médicos y definir junto a los médicos y al club cómo proseguir su recuperación. El futuro del delantero en el club estaría condicionado a la evolución de su lumbalgia, en un semestre que presenta un calendario exigente para el plantel xeneize.

Temas Relacionados

Edinson CavaniBoca JuniorsGimnasia de MendozaLa BomboneraTorneo Apertura

Últimas Noticias

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

El entrenador dejó un mensaje con el equipo que puso en cancha y el 3-1 ante Banfield se convirtió en una ovación en continuado como agradecimiento. Los jugadores, en cambio, resultaron silbados, incluso consumado el triunfo

Lo que no se vio

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

El Millonario terminó el ciclo del Muñeco de la mejor manera: con una victoria 3-1 al Taladro por la séptima fecha del Torneo Apertura

Los jugadores de River Plate

Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

El delantero fue titular y convirtió el último tanto para la victoria 3-1 ante Banfield, en la despedida de Marcelo Gallardo

Joaquín Freitas, el juvenil de

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

El famoso hincha del Millonario, conocido por su carácter impetuoso, reveló que nunca insultó al entrenador: “Yo quería que el Muñeco siguiera y que lo diera vuelta”

La contundente opinión del Tano

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El arquero, que volvió a ser baja ante Banfield por lesión, se refirió a la despedida del entrenador: “Que la gente y el hincha de River sepa que vamos a estar más unidos que nunca para salir adelante”

La autocrítica de Franco Armani
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

TELESHOW
Nequi Galotti mostró su orgullo

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador