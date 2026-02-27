Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

Cavani sufrió una lesión y se perderá el juego ante Gimnasia de Mendoza (Fotobaires)

La situación física de Edinson Cavani se complicó nuevamente en Boca Juniors tras confirmarse que el delantero uruguayo quedó fuera de la convocatoria para el partido ante Gimnasia de Mendoza debido a una recurrencia de una molestia lumbar. El atacante de 39 años volvió a sentir dolor en la zona baja de la espalda, lo que obligó al cuerpo técnico a excluirlo del próximo encuentro en el calendario del club.

Cavani apenas acumuló dos participaciones oficiales con el equipo en 2026: ingresó algunos minutos frente a Platense y fue titular ante Racing Club, encuentro en el que fue sustituido bajo una fuerte silbatina de la hinchada. La relación con los simpatizantes experimentó un quiebre, en parte por la seguidilla de lesiones que arrastra el delantero y su bajo aporte en la red desde que llegó al club.

La última molestia lumbar de Cavani se produjo durante una práctica, cuando todo indicaba que su recuperación le permitiría regresar a la titularidad junto a Adam Bareiro. El uruguayo priorizó quedarse en Buenos Aires para enfocarse en el tratamiento de su lesión en lugar de viajar con el plantel a Salta para el duelo de Copa Argentina. El plan era llegar en condiciones para el choque en La Bombonera, pero los dolores reaparecieron y lo marginaron otra vez.

El mensaje de Cavani tras los silbidos en Boca-Racing

La lumbalgia viene afectando a Cavani desde la temporada pasada y ya condicionó su participación en la pretemporada y varios entrenamientos. Según informó TyC Sports, el futbolista buscará ahora la opinión de un especialista con la intención de encontrar una solución definitiva. La permanencia del delantero en el plantel xeneize depende, en parte, del diagnóstico que reciba en los próximos días.

Los problemas físicos alteraron los planes de Claudio Úbeda, actual conductor técnico del equipo, quien deberá reorganizar el ataque ante la baja de Cavani. La principal alternativa es Adam Bareiro, reciente incorporación que debutó con gol en la Copa Argentina, acompañado probablemente por Miguel Merentiel o Lucas Janson. La ausencia del uruguayo le permite a Merentiel recuperar un lugar que parecía haber perdido para el sábado.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea la continuidad de Cavani en Boca Juniors. Más allá de la expectativa generada por su llegada y el respaldo inicial de la afición, el atacante no logró consolidar una racha positiva debido a las constantes lesiones y a la falta de títulos desde su arribo. En las redes sociales, el propio futbolista compartió el término “seguir” como consigna, tras la última silbatina en La Bombonera.

El siguiente paso para Cavani será someterse a estudios médicos y definir junto a los médicos y al club cómo proseguir su recuperación. El futuro del delantero en el club estaría condicionado a la evolución de su lumbalgia, en un semestre que presenta un calendario exigente para el plantel xeneize.